Каунас, второй по значимости город Литвы, привлекает богатой историей и архитектурой. Здесь можно увидеть средневековую крепость, Ратушную площадь и аллею Свободы.



Прогулка по городу откроет тайны «чертовского города» и покажет, как живопись переплетается с музыкой. Экскурсия включает посещение слияния рек Неман и Нерис, арт-объекты и поездку на фуникулёре. Незабываемые виды и исторические факты ждут каждого гостя

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Каунасу - с мая по август. В это время город оживает, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе, открывая для себя его уникальные места и атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.