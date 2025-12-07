Каунас, второй по значимости город Литвы, привлекает богатой историей и архитектурой. Здесь можно увидеть средневековую крепость, Ратушную площадь и аллею Свободы.
Прогулка по городу откроет тайны «чертовского города» и покажет, как живопись переплетается с музыкой. Экскурсия включает посещение слияния рек Неман и Нерис, арт-объекты и поездку на фуникулёре. Незабываемые виды и исторические факты ждут каждого гостя
Прогулка по городу откроет тайны «чертовского города» и покажет, как живопись переплетается с музыкой. Экскурсия включает посещение слияния рек Неман и Нерис, арт-объекты и поездку на фуникулёре. Незабываемые виды и исторические факты ждут каждого гостя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековую крепость
- 🎨 Посетить арт-объекты
- 🚠 Прокатиться на фуникулёре
- 🎶 Узнать о музыкальных традициях
- 🏞 Полюбоваться слиянием рек
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Каунасу - с мая по август. В это время город оживает, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе, открывая для себя его уникальные места и атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековая крепость
- Ратушная площадь
- Аллея Свободы
Описание экскурсии
За 3,5 часа прогулки по историческому и современному Каунасу вы:
- Оцените оборонительный замок 16 века и раскроете, как он защищал город от нападений крестоносцев
- Полюбуетесь слиянием самых больших рек Литвы — Неман и Нерис — и расшифруете его магическое значение
- Посетите Ратушную площадь и увидите на ней «Белого лебедя»
- Заглянете в тайный дворик с арт-объектами и пройдёте по аллее со скульптурами
- Узнаете, какой музыкальный инструмент хранится в местной башне
А ещё прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видами города с нового ракурса!
Организационные детали
- Билеты на фуникулёр оплачиваются дополнительно — 1 евро с человека
- В высокий туристический сезон возможна замена гида. Она обязательно оговаривается до подтверждения мною заказа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каунасского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Каунасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 622 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличный экскурсовод! Рекомендую 💯
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Т
Были на экскурсии по Каунасу с гидом Еленой — нам очень понравилось! Несмотря на дождь, мы увидели все главные достопримечательности, заглянули в уютные уголки города и узнали много интересного. Елена рассказывает с любовью и знанием дела, отвечает на все вопросы и делает прогулку по-настоящему увлекательной. Рекомендую этот тур!
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Елена - просто великолепный гид! Про такую встречу можно сказать: мы нашли своего проводника! Содержательно, красиво, мягко - именно таким был экскурс Елены в историю и культуру Каунаса! Очень рекомендую именно этого гида! В неё не возможно не влюбиться, а вместе с ней не возможно не влюбиться в Каунас!
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