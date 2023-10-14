Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии
Каунас — второй по значимости город Литвы после Вильнюса. Он запомнится вам богатой историей, старинной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Вы увидите средневековую крепость, Ратушную площадь, аллею Свободы и другие достопримечательности. Я расскажу, почему Каунас называют «чертовским городом» и как живопись в нём переплетена с музыкой.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
17
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
29
окт
окт
4
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3,5 часа прогулки по историческому и современному Каунасу вы:
- Оцените оборонительный замок 16 века и раскроете, как он защищал город от нападений крестоносцев
- Полюбуетесь слиянием самых больших рек Литвы — Неман и Нерис — и расшифруете его магическое значение
- Посетите Ратушную площадь и увидите на ней «Белого лебедя»
- Заглянете в тайный дворик с арт-объектами и пройдёте по аллее со скульптурами
- Узнаете, какой музыкальный инструмент хранится в местной башне
А ещё прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видами города с нового ракурса!
Организационные детали
- Билеты на фуникулёр оплачиваются дополнительно — 1 евро с человека
- В высокий туристический сезон возможна замена гида. Она обязательно оговаривается до подтверждения мною заказа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Каунасского замка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Каунасе
Провела экскурсии для 376 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я житель Литвы в седьмом поколении. Очень люблю родной край и с радостью делюсь своими знаниями и эмоциями с путешественниками. У меня богатый опыт работы с детьми — свое повествование я переплетаю легендами, занимательными историями, юмором и позитивом.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каунаса
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Похожие туры из Каунаса
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Каунас - прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€105 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Каунас - это кAунас
по договоренности
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
€93 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду