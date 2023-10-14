Каунас: нескучное знакомство

Посетить главные места города и услышать о них нетипичные истории на обзорной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Каунас — второй по значимости город Литвы после Вильнюса. Он запомнится вам богатой историей, старинной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Вы увидите средневековую крепость, Ратушную площадь, аллею Свободы и другие достопримечательности. Я расскажу, почему Каунас называют «чертовским городом» и как живопись в нём переплетена с музыкой.
Каунас: нескучное знакомство
Каунас: нескучное знакомство
Каунас: нескучное знакомство
Каунас: нескучное знакомство
Каунас: нескучное знакомство
Каунас: нескучное знакомство
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
17
окт
21
окт
28
окт
29
окт
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3,5 часа прогулки по историческому и современному Каунасу вы:

  • Оцените оборонительный замок 16 века и раскроете, как он защищал город от нападений крестоносцев
  • Полюбуетесь слиянием самых больших рек Литвы — Неман и Нерис — и расшифруете его магическое значение
  • Посетите Ратушную площадь и увидите на ней «Белого лебедя»
  • Заглянете в тайный дворик с арт-объектами и пройдёте по аллее со скульптурами
  • Узнаете, какой музыкальный инструмент хранится в местной башне

А ещё прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видами города с нового ракурса!

Организационные детали

  • Билеты на фуникулёр оплачиваются дополнительно — 1 евро с человека
  • В высокий туристический сезон возможна замена гида. Она обязательно оговаривается до подтверждения мною заказа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Каунасского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каунаса

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные

Похожие туры из Каунаса

Знакомьтесь, Каунас
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Каунас
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
105 за всё до 10 чел.
Каунас - прогулка по Новому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Каунас - прогулка по Новому городу
Пройти по главной пешеходной улице и рассмотреть модернистские здания с профессиональным гидом
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
105 за всё до 10 чел.
Каунас - это кAунас
Мини-группа
3 часа
Каунас - это кAунас
по договоренности
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
93 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Каунасе
Все экскурсии в Каунасе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ