Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Редкий турист упустит возможность побывать в Вильнюсе и не потратить хотя бы один день на знакомство с Каунасом. Тем более, что с 1919 по 1940 год Каунас был столицей независимой Литовской Республики, в то время как Вильнюс оказался занят тоже ставшей независимой Польшей.

Многие путешественники приезжают в Каунас на поезде. Поэтому для вашего удобства прогулка начинается у железнодорожного вокзала города. Далее вы пройдете в парк, где послушаете о его прошлом в роли кладбища и узнаете, почему было принято преобразовать это место. Вы также побываете в музее чертей, прокатитесь на старинном фуникулёре и узнаете, откуда в литовском городе мечеть.

А закончится ваша прогулка в самом центре старого города, где вы увидите основные соборы и костёлы, городскую ратушу и, конечно же, Каунасский замок.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).