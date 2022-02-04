Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом

Прогулка по Каунасу - второму по величине и значению городу Литвы, проведет вас по его самым главным

Индивидуально
Прогулка по Каунасу — второму по величине и значению городу Литвы, проведет вас по его самым главным достопримечательностям.

Вы пройдете в парк, где послушаете о его прошлом в роли кладбища и узнаете, почему было принято преобразовать это место.

Побываете в музее чертей, прокатитесь на старинном фуникулёре и узнаете, откуда в литовском городе мечеть.

А закончится ваша прогулка в самом центре старого города, где вы увидите основные соборы и костёлы, городскую ратушу и, конечно же, Каунасский замок.
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом
Аудиоэкскурсия по Каунасу - все самое интересное за 2,5 часа с аудиогидом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Мечеть Каунаса
  • Костёл Воскрешения Христова
  • Музей чертей
  • Военный музей
  • Каунасский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Редкий турист упустит возможность побывать в Вильнюсе и не потратить хотя бы один день на знакомство с Каунасом. Тем более, что с 1919 по 1940 год Каунас был столицей независимой Литовской Республики, в то время как Вильнюс оказался занят тоже ставшей независимой Польшей.
Многие путешественники приезжают в Каунас на поезде. Поэтому для вашего удобства прогулка начинается у железнодорожного вокзала города. Далее вы пройдете в парк, где послушаете о его прошлом в роли кладбища и узнаете, почему было принято преобразовать это место. Вы также побываете в музее чертей, прокатитесь на старинном фуникулёре и узнаете, откуда в литовском городе мечеть.
А закончится ваша прогулка в самом центре старого города, где вы увидите основные соборы и костёлы, городскую ратушу и, конечно же, Каунасский замок.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Совет, где перекусить в конце прогулки
  • Тайный навык от местных экскурсоводов: как отличали москвичей от ленинградцев
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: M. K. Čiurlionio g. 16
Завершение: Aleksoto gatvė, 3
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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