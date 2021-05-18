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Полезная информация о Клайпеде

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Местное время в Клайпеде
23:4935
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇹 Литва
Название городаКлайпеда
По-английскиKlaipeda
Столица регионаКлайпеда является столицей региона
Население города192 307 чел.
АэропортыКлайпеда KLJ, Паланга PLQ
Часовой поясEurope/Vilnius
Средняя высота14 м. от уровня моря

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