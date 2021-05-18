Полезная информация о Клайпеде
Что нужно знать о Клайпеде: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Клайпеда, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Клайпеде
23:4935
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇹 Литва
|Название города
|Клайпеда
|По-английски
|Klaipeda
|Столица региона
|Клайпеда является столицей региона
|Население города
|192 307 чел.
|Аэропорты
|Клайпеда KLJ, Паланга PLQ
|Часовой пояс
|Europe/Vilnius
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Клайпеда на карте
Клайпеда
Поиск и сравнение цен на туры
Когда лучше лететь в Клайпеду