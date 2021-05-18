Полезная информация о Паланге
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Местное время в Паланге
23:4941
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇹 Литва
|Название города
|Паланга
|По-английски
|Palanga
|Население города
|17 796 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Vilnius
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Паланга на карте
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5
3 отзыва
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570
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