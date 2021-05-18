Всё о Паланге

Полезная информация о Паланге

Что нужно знать о Паланге: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Паланге
23:4941
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇹 Литва
Название городаПаланга
По-английскиPalanga
Население города17 796 чел.
Часовой поясEurope/Vilnius
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Паланга на карте

Популярные экскурсии в Паланге

От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
От Паланги до Вильнюса и обратно за 2 дня
5
3 отзыва
570
за чел.
Для тех, кому надоело пляжное однообразие: увидеть всю страну и получить массу новых впечателний

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