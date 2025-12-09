Описание экскурсииГрупповая экскурсия по Вильнюсу для школьников. Будет проходит по Старому городу. Приглашаю школьников познакомиться с великолепным Вильнюсом. Расскажу ребятом об истории города с яркими сюжетами и загадками. Вы узнаете много интересных фактов,забавных случаев и легенд из истории и жизни нашего города его влиятельных хозяев и гостей. Посетим потаенные улочки и дворики где до сих пор происходят чудеса. Юные туристы узнают также историю об особенностях литовской кухни и региональных сладостях. Дети смогут принимать активное участие в экскурсии,загадывать желания и получать бонусы. Два часа школьники проведут с удовольствием и пользой. До встречи в Вильнюсе.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
