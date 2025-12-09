Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Групповая экскурсия по Вильнюсу для школьников. Будет проходит по Старому городу. Приглашаю школьников познакомиться с великолепным Вильнюсом. Расскажу ребятом об истории города с яркими сюжетами и загадками. Вы узнаете много интересных фактов,забавных случаев и легенд из истории и жизни нашего города его влиятельных хозяев и гостей. Посетим потаенные улочки и дворики где до сих пор происходят чудеса. Юные туристы узнают также историю об особенностях литовской кухни и региональных сладостях. Дети смогут принимать активное участие в экскурсии,загадывать желания и получать бонусы. Два часа школьники проведут с удовольствием и пользой. До встречи в Вильнюсе.

