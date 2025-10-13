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это удалось. Она не просто провела экскурсию, а смогла сделать так, чтобы Вильнюс для него ожил.



Людмила - настоящий профессионал. Несмотря на то, что экскурсия рассчитана на детей, взрослым она тоже будет очень интересна. Особенно понравились доброта, широкий кругозор, эрудиция, гибкий подход и умение чувствовать своих слушателей.



Отдельно хочется отметить, как легко Людмила нашла общий язык с сыном. Обычно он довольно сдержанный, но здесь раскрылся, задавал вопросы, рассуждал, искренне интересовался историей города. Для меня это было очень ценно.



Два часа пролетели совершенно незаметно - настолько насыщенной и увлекательной получилась прогулка! При этом не возникало ощущения обычной экскурсии. Скорее было чувство, что мы приехали в гости к доброму другу, который искренне любит свой город и с удовольствием делится этой любовью с другими.



Прошло уже две недели после поездки, а сын до сих пор время от времени вспоминает интересные факты о Вильнюсе и говорит, что хочет вернуться сюда снова. Думаю, это лучшая оценка работы экскурсовода.



Мы очень благодарны Людмиле за такой теплый, интересный и вдохновляющий старт нашего путешествия в Литве. Большое спасибо! Dėkojame!