Тракай — резиденция литовских князей

Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности

У нас говорят: кто был в Литве и не был в Тракай, тот не был в Литве! Небольшой литовский городок Тракай не зря привлекает туристов со всего мира. Здесь, на крошечном островке озера Гальве, расположен знаменитый готический замок XIV века — единственный во всей Европе. А сам город в буквальном смысле стоит на воде — озера окружают его со всех сторон. Всего же озер здесь около двухсот. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками этих мест, а также с культурой и традициями уникальной народности караимов, которые проживают в Тракай с XIV века.