Все экскурсии в Вильнюсе
41 экскурсия в Вильнюсе, 810 отзывов, скидки до 20%, цены от €15 до €570. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Вильнюсе много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Литве как можно лучше
Ежедневная прогулка по Вильнюсу
Узнать и полюбить город за 2 часа
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Вильнюс — первое свидание
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Чудеса и легенды Вильнюса
Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест
Вы услышите историю основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Вильнюс — любовь с первого взгляда
Исследовать знаковые места Старого города и узнать их насыщенную историю на обзорной экскурсии
Вы услышите, как росла, развивалась литовская столица и погуляете по ее узким кривым улочкам. Увидите главные достопримечательности, секретные уголки и раскроете душу этого прекрасного средневекового города.
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Ужупис, спрятавшееся в центре Вильнюса. Вы погуляете по его колоритным улицам, услышите об устройстве местной жизни, заглянете в очаровательные дворики и насладитесь чудесной панорамой литовской столицы с горы Алтана.
скидка20%
€60€48 за экскурсию
2 часа
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Услышать старинные легенды и необычные факты, петляя загадочными улочками Старого города
С наступлением сумерек столица преображается. Во время прогулки по узким улочкам я расскажу о подземном Вильнюсе, его чудовищах и призраках. Покажу аутентичные домики, средневековые храмы и башни, а еще открою страшные тайны, которые хранят их стены.
Тракай — резиденция литовских князей
Выдающееся архитектурное наследие Литвы и культура ее уникальной крымской народности
У нас говорят: кто был в Литве и не был в Тракай, тот не был в Литве! Небольшой литовский городок Тракай не зря привлекает туристов со всего мира. Здесь, на крошечном островке озера Гальве, расположен знаменитый готический замок XIV века — единственный во всей Европе. А сам город в буквальном смысле стоит на воде — озера окружают его со всех сторон. Всего же озер здесь около двухсот. Я познакомлю вас с архитектурными памятниками этих мест, а также с культурой и традициями уникальной народности караимов, которые проживают в Тракай с XIV века.
Вильнюс — путешествие во времени
Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом
Гуляя по древним улочкам Вильнюса, вы в один момент перенесетесь на 700 лет назад, а в другой — вернетесь в XXI век. Я помогу ощутить, как органично сочетаются здесь история и современность, и расскажу, чем жили горожане в разные эпохи: что их радовало и огорчало, от чего они страдали, чем занимались и о чем судачили.
скидка15%
€65€56 за экскурсию
3 часа
Вильнюс — прошлое и настоящее
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Знакомьтесь, Вильнюс!
Узнать самое интересное об истории и архитектуре Старого города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы пройдете по извилистым улочкам Вильнюса и увидите знаковые места литовской столицы: Кафедральный собор, Президентский дворец, башню Гедиминаса, университет, Ратушную площадь и костел святой Анны. Исследуете русский, еврейский кварталы и творческую республику Ужупис.
Зимняя сказка Вильнюса
История и легенды на прогулке по рождественскому Старому городу
Вы пройдетесь по нарядным площадям и средневековым улочкам, увидите рождественский вертеп, заберётесь на колокольню, c которой открывается пьянящая панорама праздничного Вильнюса и заглянете в рождественский городок, пропитанный ароматами корицы и мандаринов. Я познакомлю вас с литовскими традициями празднования Рождества и, конечно, всю прогулку вас будут сопровождать литовские сказки и старые городские легенды!
Влюбиться в Вильнюс за три часа!
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Вильнюс и Тракай — современная и древняя столицы Литвы
Разобраться в историческом и культурном значении двух важнейших городов страны
Мы посетим два города — Вильнюс и Тракай — современную и древнюю столицы Литвы. Я познакомлю вас с историей, архитектурой и культурой этих мест и их жителей — вильнюсцев и караимов.
Вильнюс, Тракай, Каунас — три столицы
Прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день
Вильнюс, Тракай, Каунас — три города, в которых происходила и продолжает происходить вся история Литвы. В разные времена эти города были столицами. Данная поездка — настоящий калейдоскоп впечатлений для тех, кто желает прочувствовать суть литовской истории, культуры, архитектуры и природы за один день. Здесь не будет фраз «посмотрите направо, посмотрите налево», я буду рассказывать живые и важные истории о Литве и ее народе, которые вы обязательно поймете и запомните.
Исторический центр Вильнюса
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Весь Вильнюс за один день
Прочувствовать настроение города на авто-пешей экскурсии по его самым атмосферным местам
На этой авто-пешеходной экскурсии вы за один день откроете знаковые объекты и атмосферные места исторической и современной частей Вильнюса, узнаете о важнейших событиях страны и города со времен Великого княжества Литовского, прочувствуете настроение города и жителей.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Узнать самое важное из истории средневековой Литвы на авто-экскурсии по красотам ее двух столиц
Эта насыщенная экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомства со страной. Вы познакомитесь с современной и древней столицами Литвы, увидите старинные замки литовской знати, узнаете о важных событиях из истории средневековой Литвы и насладитесь атмосферой древности в окружении живописной природы.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
После прогулок по улочкам Вильнюса самое время отправиться во второй по значимости город страны — красивый, разносторонний и очень литовский! В Каунасе вы исследуете Старый город, погуляете по Лайсвес-аллее, подниметесь на смотровую площадку и на время погрузитесь в местную жизнь. А по пути также заедете в барочный монастырь Пажайслис и узнаете о Литве и ее жителях.
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