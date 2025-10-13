Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вильнюсом каждый день
Узнайте Вильнюс с новой стороны: от исторических памятников до творческих уголков. Прогулка для тех, кто хочет увидеть всё самое интересное
Начало: У колокольни Кафедрального католического собора
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Вильнюса - в старинный Тракай
Путешествие в Тракай откроет перед вами средневековый замок, резные ангелы и сладкие ароматы шоколадного музея. Отличный выбор для культурного отдыха
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - первое свидание
Познакомьтесь с Вильнюсом через его средневековые улочки, величественные памятники и таинственные легенды. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 09:30
10 авг в 15:00
от €115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - путешествие во времени
Путешествие по Вильнюсу перенесет вас на 700 лет назад и обратно в XXI век. Откройте для себя, как история и современность сочетаются в этом удивительном городе
Начало: На Кафедральной площади
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тракай - резиденция литовских князей
Тракай - древняя столица Литвы, окруженная озерами. Узнайте историю замка и караимов, посетите музей и парк
Начало: От отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории Старого Вильнюса за 3,5 часа
Яркое прошлое старого города на экскурсии по средневековым достопримечательностям
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр Вильнюса
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его узкие улочки, исторические здания и культурные сокровища
Начало: Кафедральный собор Вильнюса
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь, Вильнюс
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, пройдя по его знаковым местам и узких улочках, где каждый камень дышит историей
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:30
от €86 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ужупис, или Республика в республике
Прогулка по одному из старейших районов города - цветущему и богемному вильнюсскому Монмартру
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
от €120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
Опытный грибник приглашает на увлекательную прогулку в леса под Вильнюсом. Узнайте о грибах и их целебных свойствах в живописной обстановке
Начало: У центрального автовокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Непознанный Жверинас - Вильнюс, о котором вы не подозревали
Погрузитесь в атмосферу загадочного Жверинаса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, далеко за пределами туристических троп
Начало: Возле Сейма (Парламента)
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €74 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
от €125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вильнюс
Пройдитесь по улочкам и дворикам Вильнюса, где каждый камень хранит истории прошлого. Откройте для себя мир легенд и красоты в компании знающего гида
Начало: У памятника князю Гедиминасу
12 авг в 09:00
21 авг в 13:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
Погрузитесь в историю Вильнюса, узнав о влиянии еврейской общины на культуру и развитие города. Уникальная экскурсия по старинным кварталам
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рынок Хале: о главных продуктах Литвы и не только
Взглянуть на городскую культуру через традиции старинного рынка и попробовать национальные продукты
Начало: В районе рынка Хале
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс и Тракай - современная и древняя столицы Литвы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Вильнюс и Тракай. Узнайте истории городов, насладитесь архитектурой и кулинарией
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Не просто интересно, а волшебно
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Вильнюса и Тракая. Погрузиться в атмосферу древней Литвы
Откройте для себя мир литовской истории и культуры, посетив знаменитые замки Вильнюса и Тракая в одной экскурсии
Начало: Отель Вильнюса
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €305 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс для детей и взрослых
Погрузитесь в мир волшебства Вильнюса: от памятника Айболиту до башни Гедиминаса, где каждый уголок расскажет свою историю
Начало: Святые ворота Aušros vartai
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Уютный Тракай
Городок Тракай славится пасторальными пейзажами и старинным замком. Прогулка по улочкам, знакомство с караимами и их кухней, посещение замка
Начало: На автовокзале города Тракай
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от €110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тракай: легенды старой столицы
Заглянуть в прошлое замков, услышать старинные городские предания и ощутить дух Средневековья
Начало: В центре Тракая
11 авг в 13:00
12 авг в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс на велосипедах
Прокатитесь по Вильнюсу на велосипеде, откройте для себя его достопримечательности и почувствуйте атмосферу города. Это увлекательное приключение
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас - три столицы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €429 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Вильнюса в Каунас
Узнать о прошлом города и влюбиться в его теплую средневековую атмосферу
10 авг в 16:00
11 авг в 09:00
от €319 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Самобытный творческий Ужупис
Раскрыть богемную сторону Вильнюса в компании официального посла самопровозглашенной республики
Начало: Aušros vartai
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные истории Старого города
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Вильнюсе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 04:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вильнюс - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в атмосферу средневекового Вильнюса, исследуя его кривые улочки, исторические памятники и архитектурные шедевры
Начало: У колокольни на Кафедральной площади
14 авг в 14:30
17 авг в 11:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Литва за два дня. От Вильнюса до Паланги
Вильнюс - Тракай - Каунас - Клайпеда - Паланга - Нида - Вильнюс
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €795 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя сказка Вильнюса
Проведите незабываемое время, исследуя рождественский Вильнюс: от средневековых улочек до волшебного городка с ароматами корицы
Начало: У памятника королю Миндаугасу
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 10 чел.
Вильнюс полон достопримечательностей, это и знаменитый Старый город находящийся под защитой ЮНЕСКО и его мощеные улочки, древние церкви и соборы, музеи и галереи, хорошо сохранившаяся архитектура, оживлённые продовольственные рынки, а также интереснейшие места за пределами города
Вильнюс само по себе недооцененное направление и немногие рассматривают его в качестве туристической точки. Но этот город хранит множество привлекательных достопримечательностей, которые непременно стоит исследовать. Чтобы сделать ваше посещение более привлекательным, рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями, которые дадут вам более четкое представление о городе и его самых знаковых местах. Найти подходящие вы сможете в нашем каталоге
Последние отзывы на экскурсии
Г
Дата посещения: 13 окт 2025
Формат и содержание экскурсии по Вильнюсу и Тракаю - выше всех ожиданий! Спасибо нашему профессиональному и высокоинтеллектуальному гиду - Гинтарсу
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A
От души рекомендую экскурсию с Людмилой!
Я хотела открыть Вильнюс своему девятилетнему сыну, и Людмила стала именно тем человеком, благодаря которому
Я хотела открыть Вильнюс своему девятилетнему сыну, и Людмила стала именно тем человеком, благодаря которому
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С
Поездка в Тракай и окрестности была очень интересной. Знания Елены и умение рассказывать, отвечать на вопросы, приятное общение,содержательные детали и,конечно, потрясающая красота Тракая,сделали эту экскурсию незабываемой.
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С
Нам очень понравилась экскурсия с Индирой. Мы были первый раз в Вильнюсе, много узнали, много увидели. Город живописный и интересный. Спасибо Индира!
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С
Спасибо Галине за содержательную и интересную экскурсию. Получили удовольствие, узнали много нового, И с удовольствием провели время.
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Замечательная экскурсия! Лена - прекрасный гид, который не только хорошо знает свою страну, её историю, но умеет в лёгкой и
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М
Это моё второе свидание с Вильнюсом от Елены. Большое ей спасибо за увлекательное путешествие по городу. У нас была классика
+4
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D
Экскурсия с Людмилой оставила самые приятные впечатления! Она очень увлекательно и интересно рассказывает, благодаря чему два часа пролетели совершенно незаметно. Остались очень довольны экскурсией и с удовольствием рекомендуем Людмилу всем, кто хочет познакомиться с Вильнюсом!
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И
Экскурсия была очень приятной. Инна не перегружает фактами, но, в то же время, успевает рассказать много всего интересного. Я также благодарна за рекомендации, что ещё стоит посмотреть и куда сходить.
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отличный гид.
рекомендуем
рекомендуем
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Всего 1144 отзыва в Вильнюсе
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Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу
Самые популярные экскурсии в Вильнюсе
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Что посмотреть в Вильнюсе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2026
Сейчас в Вильнюсе можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 25 до 795. Туристы уже оставили гидам 1144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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