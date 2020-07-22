12 отзывов оставили туристы

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Вильнюс на велосипедах

Прокатиться от Кафедральной площади до современного Сити и почувствовать ритм города

5
12 отзывов
Назарий
Назарий – Гид из Вильнюса
Вы увидите знаменитые достопримечательности 🏛️ Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «город в городе» Ужупис.

Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю 📖 и легенды литовской столицы ⭐️, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии 📸 и раскрыть характер Вильнюса!
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €65 за экскурсию

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Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах

Что вас ожидает

Вильнюс как на ладони
Вы с ветерком промчитесь от старинного центра до современного Сити и увидите множество интересных мест. В программе:

  • Кафедральная площадь — здесь я расскажу историю 📖 основания города.
  • Костел святых апостолов Петра и Павла — удивительный храм, возведенный литовским магнатом Казимиром Пацем. Вас впечатлит ослепительная роскошь его барочного убранства.
  • Ужупис — вы посетите «республику богемы» со своим президентом, конституцией, армией и таможней. А также увидите множество необычных галерей и скульптур.
  • Бернардинский сад — вы почувствуете аутентичную атмосферу XIX века и посмотрите на самый старый дуб Вильнюса.
  • Проспект Гедиминаса — центральный проспект города, на котором расположены главные учреждения культуры и правительственные здания. Я покажу вам Банк Литвы, Конституционный суд, министерства, Сейм, драматический театр, Академию музыки, бывшее здание КГБ и библиотеку.
  • Набережная — вы полюбуетесь мостами со знаками Вильнюса и увидите «влюбленные берега».
  • Район Сити — здесь вы увидите «путь Свободы» и Национальную художественную галерею.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит кататься на велосипедах и хочет увидеть больше мест, чем на пешеходной экскурсии 🧭, и получить больше удовольствия, чем в автобусной поездке.

Организационные детали

  • Маршрут продуман так, чтобы вы не устали крутить педали — не более 20 минут без остановки, преимущественно со склона или по ровной поверхности
  • Прокат велосипедов не включен в стоимость экскурсии — 2, 90 евро с человека на 3 дня (городская система проката)
  • Экскурсия не включает Старый город 🏙️ с узкими улочками, вымощенными неровным булыжником. Акцент сделан на те места, куда не очень удобно добираться пешком и где велосипед — оптимальное решение.
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах
Вильнюс на велосипедах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Назарий
Назарий
Меня зовут Назар, я влюблен в Вильнюс и являюсь послом Республики Ужупис :) Лицензированный гид-экскурсовод. Ищу каждую возможность изучить город лучше и с радостью делюсь своими открытиями. Во время экскурсии главное для меня — ощущение у путешественников легкости и свободы. К сожалению, большинство исторических фактов после экскурсии забываются (но они все равно будут!). Поэтому моя задача — передать атмосферу города, рассказать, как интересно провести здесь время, помочь сделать отличные фото — это точно останется в вашей памяти!
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12 отзывов оставили туристы

22 июля 2020
Все было очень интересно и познавательно. Назар отличный гид! Рекомендую!!!
15 октября 2019
Пожалуй, лучшее из того, что доступно для тех, кто любит познавать активно. Нешаблонная экскурсия, приятный гид, взгляд на Вильнюс с разных ракурсов, порой нестандартных. Настоятельно рекомендую! Назар, спасибо!
7 сентября 2019
Экскурсия на велосипедах это наверное лучшее что может быть. За несколько часов езды можно посмотреть город больше чем если бы вы были пешком. С гидом Назарием было прекрасно провести время и послушать историю, очень доброжелательный и весёлый человек. Отличная экскурсия! Рекомендую!
29 августа 2019
У меня было своё представление о городе и своё отношение к городу, сформированные на основании прошлого посещения, и чтения всего, что я читал в статьях и на форумах. Мне многое хотелось увидеть, прочувствовать из того, о чём я читал и что пытался себе представить. Поэтому я хотел пойти на экскурсию с человеком, который неравнодушен к городу, в котором он живёт, который имеет и может поделиться тем пониманием и тем восприятием, которые я хотел актуализировать в себе. Назарий оказался именно таким человеком. За время экскурсии я получил ответы на многие свои вопросы, и высказанные и невысказанные, научился лучше понимать то, что я вижу вокруг, почувствовал атмосферу, которую искал почувствовать, и открыл для себя новые в моём отношении к замечательному городу Вильнюсу, о которых я не подозревал. Так же есть впечатления, которые ещё надо как-то переработать, чтобы их понять. Реализация идеи велосипедной экскурсии, воплощённая Назарием, очень хороша. С одной стороны это лучше автомобильной экскурсии тем, что ты остаёшься открытым к миру вокруг тебя. С другой стороны это лучше пешей экскурсии тем, что ты успеваешь за время экскурсии посетить гораздо больше мест, и проникнуть туда, куда машина не заедет. Кроме того, ты понимаешь, каким образом можно перемещаться по городу, и это оказывается легко и интересно и доступно для самостоятельного применения. Экскурсия превзошла мои ожидания. Назарий, спасибо за приятный, лёгкий и познавательный разговор, за живое человеческое общение!
11 августа 2019
Очень лёгкая, интересная и познавательная экскурсия!!!
4 августа 2019
Самый лучший гид, много нестандартный мест, подход. Всем советую брать!
31 июля 2019
Чудесная экскурсия. Одна из лучших за последнее время. Чудесно провели время. Назар легкий человек, приятный собеседник. Искренне любит город, делится городом с туристами. С удовольствием повторим, при случае... Уверенно рекомендую, не пожалеете.
30 июля 2019
Назарий, огромный молодец! Мы были первый раз в городе, встретил, помог купить дождевики- шел дождь:) Вдохновлял-что нам очень повезло, и мы увидели настоящую Вильнюсовскую Погоду. Экскурсия хорошая, много посмотрели, ноги покачали:) Очень понравились кофейня и скрытые от туристов тропы. Назарий дал нам инструкции как нам ещё провести интересно время, что мы и сделали! Рекомендую:)
22 июля 2019
Интересная экскурсия! За несколько часов мы про путешествовали по времени от 14 к 20 веку. Прекрасно и содержание и рассказ материала. Спасибо!
2 июля 2019
Заехали в Вильнюс с семьей ( 3 чел. ) на два дня. На второй день взяли экскурсию на велосипедах. Назарий, наш гид, оказался прекрасным человеком, пунктуальным, отзывчивым и любящим свое дело! Мало того, он, как оказалось, является послом республики Ужупис, что для нас стало приятной неожиданностью. Было нелегко крутить педали после выпитого накануне пива... Кстати, на наш вкус, в Вильнюсе пиво вкуснее чем в Германии и Чехии. Все трудности компенсировали места и истории показанные и рассказанные Назарием. А показывал он не только то, что обычно описывают в туристичеких проспектах. Однозначно рекомендуем всем. Вильнюс прекрасен!
27 июня 2019
Экскурсия с Назарием нам очень понравилась! Маршрут построен невероятно грамотно - мы перемещалились по городу от столетия к столетию... расскручивая спираль событий... в результате история Вильнюса сложилась в интересную, красочную картинку - СПАСИБО, Назарию! Приятные бонусы на финише :-) нами оценены на ОТЛИЧНО!... с "домашним заданием" справиться не удалось - старались, но не хватило времени... есть повод вернуться;-) Расставаться с Назарием и Вильнюсом не хотелось... ;-)
6 мая 2019
увлекательно и оригинально ! экскурсия пролетела незаметно. Назарий так же помог составить гастрономический тур, который мы далее самостоятельно посетили. Резюмируя: отличный гид и человек, рекомендую !

Назарий проводит ещё 1 экскурсию

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