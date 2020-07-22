12 отзывов оставили туристы

У меня было своё представление о городе и своё отношение к городу, сформированные на основании прошлого посещения, и чтения всего, что я читал в статьях и на форумах. Мне многое хотелось увидеть, прочувствовать из того, о чём я читал и что пытался себе представить. Поэтому я хотел пойти на экскурсию с человеком, который неравнодушен к городу, в котором он живёт, который имеет и может поделиться тем пониманием и тем восприятием, которые я хотел актуализировать в себе. Назарий оказался именно таким человеком. За время экскурсии я получил ответы на многие свои вопросы, и высказанные и невысказанные, научился лучше понимать то, что я вижу вокруг, почувствовал атмосферу, которую искал почувствовать, и открыл для себя новые в моём отношении к замечательному городу Вильнюсу, о которых я не подозревал. Так же есть впечатления, которые ещё надо как-то переработать, чтобы их понять. Реализация идеи велосипедной экскурсии, воплощённая Назарием, очень хороша. С одной стороны это лучше автомобильной экскурсии тем, что ты остаёшься открытым к миру вокруг тебя. С другой стороны это лучше пешей экскурсии тем, что ты успеваешь за время экскурсии посетить гораздо больше мест, и проникнуть туда, куда машина не заедет. Кроме того, ты понимаешь, каким образом можно перемещаться по городу, и это оказывается легко и интересно и доступно для самостоятельного применения. Экскурсия превзошла мои ожидания. Назарий, спасибо за приятный, лёгкий и познавательный разговор, за живое человеческое общение!