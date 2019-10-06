28 отзывов оставили туристы

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Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса

Понять значение исторической связи Литвы со странами-соседями и почувствовать единение с ее народом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии28 отзывов
4.86
Gintaras
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Gintaras – Гид в Вильнюсе
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город 🏙️, зато обладающий необыкновенной аурой.

В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть литовской истории 📖.

У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы.

Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало.

На этой авто-пешей экскурсии 🧭 вы осмотрите ключевые достопримечательности 🏛️ города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.
Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса
Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса

Программа

За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис.

Во время экскурсии по историческим достопримечательностям Вильнюса вы узнаете:

  • откуда происходят наша народность и язык;
  • кто из соседей ближе к нашим корням: славяне, германцы, романцы, финоугры, балты; и почему;
  • почему языческая Литва приняла крещение только в XIV веке, отстав от Киевской Руси, Скандинавии и Польши почти на 500 лет;
  • почему пестрое, многоязычное и разно конфессиональное княжество Литовское долгое время сохраняло единство;
  • о чём переписовались Римский Папа и Великий князь Гедиминас;
  • как орден иезуитов повлиял на развитие просвещения и науки в Литве;
  • как связан с Литвой Иван Грозный;
  • каким образом род Пушкина связан с маленькой церквушкой в старом городе Вильнюса;
  • как три креста на горе напротив замка Геиминаса связаны с православием в Литве;
  • зачем Литве был нужен союзник в лице Польши;
  • что связывает еврейскую общину Вильнюса (литваков) и отцов основателей государства Израиль;
  • что делал Наполеон в Вильнюсе и чем был восхищен;
  • что означают цвета триколора на башне Гедиминаса и каким был наш флаг во времена Великого княжества Литовского;
  • и многое другое.

Таким образом, вы узнаете, что история Литвы и Вильнюса неразрывно связана с соседними странами, будь то внешняя политика разных эпох или частные случаи родства. Это доказывает и обратную связь с русским участием в событиях страны и судьбе литовского народа. Вы откроете наследие этих союзов и не сможете не почувствовать единение со страной, столицей, ее жителями.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят затраты на транспорт, топливо и парковку.

Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса
Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса
Литва в истории Европы, или загадки Старого Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Gintaras
Gintaras
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела... Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.
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28 отзывов оставили туристы

6 октября 2019
Больше, чем гид. С удовольствием выслушали четырехчасовую "лекцию" от профессионального историка-искусствоведа, но делали это не принужденно, гуляя по прекрасному старому Вильнюсу, попивая кофе. С удовольствием отвечает на любые вопросы в течении экскурсии. Так же немного коснулись современного состояния жизни Литвы и её соседей, а так же отношений с Россией и всё это через призму истории. Рекомендую. Особенно рекомендую людям, привыкшем к академической подаче материала.
12 июля 2019
Советую всем попасть и познакомиться с Gintaras. Очень интересно, познавательно, глубоко и красочно увидели Вильнюс. Спасибо за ваш профессионализм
26 мая 2019
Экскурсия была заявлена как 4-х часовая. Первый час просидели на солнцепеке, слушая лекцию по истории Вильнюса. На предложение проделать то же во время пешеходной прогулки экскурсовод ответил, что нужно сначала «структурировать» материал. Чувствуется подход преподавателя ВУЗа - я вещаю, а вы внемлите. ) Соотношение цена/качество не оправдано.
15 мая 2019
Прекрасный гид, историк и искусствовед. Отличная подача материала, увлекающая за собой история, уносящая намного столетий назад. Все было доходчиво и понятно. Будем рекомендовать друзьям и близким.
18 апреля 2019
Гинтарас -прекрасный и очень профессиональный гид. Очень много знает, интересно рассказывает. Крайне вежлив, любезен. Экскурсия продолжалась даже на полчаса дольше, чем было запланировано.
14 января 2019
Замечательная экскурсия в компании интеллектуала! Спокойно, без суеты за четыре часа мы смогли полюбить Вильнюс. И очень хотим вернуться снова! Спасибо за Гинтарасу за такую любовь к городу, к Литве!
13 января 2019
Благодаря Гинтарасу день, проведенный в Вильнюсе, оказался замечательным. В материале экскурсии органично сочетались история, география, архитектура, лингвистика, социология.... Спасибо, Гинтарас, за эрудицию, интеллигентность, умение легко и интересно говорить о сложном, за подкупающую заботу об экскурсантах. Вы подарили нам праздник!
30 ноября 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Я была первый раз в Вильнюсе, и меня заинтересовала тема экскурсии, так как в ней совместились фактически две темы одновременно: история государства, и история Вильнюса. Материал экскурсии был насыщенным, время пролетело незаметно, по ходу экскурсии у нас возникало много вопросов, на которые мы получили ответы от нашего замечательного гида- Гинтараса. Рекомендуем эту экскурсию, приезжающим в Литву туристам!
5 ноября 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Были с двумя сыновьями 12 и 6 лет. Старший просто в восторге. Младший хоть и проскакал пол экскурсии, начал вспоминать ее фрагменты на следующий день. Очень понравилось, как продуман маршрут экскурсии. Много исторической информации с которой хорошо сочетаются рассказы об архитектуре Вильнюса. Спасибо Гинтарас!
13 октября 2018
Почему то в советские времена, Вильнюс не позиционировался как туристический город. Больше звучали Рига, Юрмала, Сигулда, Таллин. Мы поехали в Вильнюс на своем автомобиле и уже при въезде в город, простите, просто ахнули ! Интереснейшие, грациозные, современные здания, некоторые их которых архитектурные шедевры ! Но это было только начало. Когда мы поселились и пошли на осмотр исторической части города, то трудно было сдержать волнение... Изумительное Барокко плавно переходит в Ренессанс, есть Прусский стиль, Готика, Классика. Переливы красоты церквей, задумчивые, узкие, средневековые, серпантиновые улицы. Яркая, нарядная красота местечка Ужупис. Увлекательный рассказ нашего экскурсовода Гинтараса о истории Литвы, ее становления, роста, развития, войн и борьбы за независимость. И радостные и печальные факты жизни Литовского народа, все это у нас с женой вызвало жгучее любопытство и желание узнать как можно больше об этой прекрасной стране ! Очень вкусная национальная кухня, люди добрые, приветливые. Нам немножко не повезло с погодой - был холодный ветер, но это не сильно повлияло на наше общее впечатление. Вывод - Мы обязательно приедем следующим летом еще раз и уже не на три дня, а хотя бы на недельку. Спасибо тебе Литва за прекрасные впечатления!!!!
Ещё 18 отзывов

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