28 отзывов оставили туристы

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Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса

Не просто интересно, а волшебно
Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой.

В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть
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литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы.

Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало.

На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.

4.9
36 отзывов
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса
Литва в истории Европы, или Загадки Старого Вильнюса

Описание экскурсии

Программа

За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис.

Во время экскурсии по историческим достопримечательностям Вильнюса вы узнаете:

  • откуда происходят наша народность и язык;
  • кто из соседей ближе к нашим корням: славяне, германцы, романцы, финоугры, балты; и почему;
  • почему языческая Литва приняла крещение только в XIV веке, отстав от Киевской Руси, Скандинавии и Польши почти на 500 лет;
  • почему пестрое, многоязычное и разно конфессиональное княжество Литовское долгое время сохраняло единство;
  • о чём переписовались Римский Папа и Великий князь Гедиминас;
  • как орден иезуитов повлиял на развитие просвещения и науки в Литве;
  • как связан с Литвой Иван Грозный;
  • каким образом род Пушкина связан с маленькой церквушкой в старом городе Вильнюса;
  • как три креста на горе напротив замка Геиминаса связаны с православием в Литве;
  • зачем Литве был нужен союзник в лице Польши;
  • что связывает еврейскую общину Вильнюса (литваков) и отцов основателей государства Израиль;
  • что делал Наполеон в Вильнюсе и чем был восхищен;
  • что означают цвета триколора на башне Гедиминаса и каким был наш флаг во времена Великого княжества Литовского;
  • и многое другое.

Таким образом, вы узнаете, что история Литвы и Вильнюса неразрывно связана с соседними странами, будь то внешняя политика разных эпох или частные случаи родства. Это доказывает и обратную связь с русским участием в событиях страны и судьбе литовского народа. Вы откроете наследие этих союзов и не сможете не почувствовать единение со страной, столицей, ее жителями.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят затраты на транспорт, топливо и парковку.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
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читать вам скучных лекций и не позволю себе поверхостного пересказа туристических буклетов. Не буду злобоупотреблять многочислеными и случайными датами, исчислением квадратных и долговых метров и другим спамом, если вы того не попросите. Своей задачей на экскурсии я считаю выявление самой сути — уникальности моей страны, города, улицы, замка или костела… Вы сможете расчитывать на глубокое развитие интересующей вас темы. Моя специализация — небольшые группы (1-4 человека). Экскурсии и туры на русском языке. Для наших поездок мы будем пользоватся комфортабельным пятиместным автомобилем. До встречи в Вильнюсе.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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2
3
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2
1
Инна
Нам очень понравилась экскурсия! Гинтарас рассказывает настолько интересно и увлечённо, что время просто пролетает незаметно. Чувствуется, что он знает огромное количество исторических событий, деталей и разных любопытных фактов, при этом
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всё подаётся легко и совсем не скучно.
Особенно понравилось, как Гинтарас рассказывал про архитектуру зданий. Было очень интересно слушать, почему здания выглядят именно так, как менялся город и какие исторические события с этим связаны. Всё это было очень живо и захватывающе.
Спасибо большое за такую интересную, атмосферную и очень приятную экскурсию!

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Женя
Гинтарас обладает глубокими знаниями и отлично ими делится. Его объяснения помогли нам лучше понять Вильнюс и его историю.
.
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A
Большое спасибо за уникальную экскурсию! Это был лучший опыт экскурсии в моей жизни. Ginteres профессионал высокого уровня с энциклопедическими знаниями. Он показал мне Вильнюс и рассказал историю своей страны с
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большой любовью и поделился абсолютно уникальной информацией. Все его знания основанный на изучении архивов и исторических документов. Абсолютно незабываемый опыт общение с интеллигентным образованным человеком, который выполняет свою работу с большим профессионализмом и любовью.
Светлана, с благодарностью и уважением!

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A
Почему то в советские времена, Вильнюс не позиционировался как туристический город. Больше звучали Рига, Юрмала, Сигулда, Таллин. Мы поехали в Вильнюс на своем автомобиле и уже при въезде в город,
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простите, просто ахнули! Интереснейшие, грациозные, современные здания, некоторые их которых архитектурные шедевры! Но это было только начало. Когда мы поселились и пошли на осмотр исторической части города, то трудно было сдержать волнение… Изумительное Барокко плавно переходит в Ренессанс, есть Прусский стиль, Готика, Классика. Переливы красоты церквей, задумчивые, узкие, средневековые, серпантиновые улицы. Яркая, нарядная красота местечка Ужупис. Увлекательный рассказ нашего экскурсовода Гинтараса о истории Литвы, ее становления, роста, развития, войн и борьбы за независимость. И радостные и печальные факты жизни Литовского народа, все это у нас с женой вызвало жгучее любопытство и желание узнать как можно больше об этой прекрасной стране! Очень вкусная национальная кухня, люди добрые, приветливые. Нам немножко не повезло с погодой - был холодный ветер, но это не сильно повлияло на наше общее впечатление. Вывод - Мы обязательно приедем следующим летом еще раз и уже не на три дня, а хотя бы на недельку. Спасибо тебе Литва за прекрасные впечатления!!!!

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Н
Только что вернулись из поездки в Вильнюс семьей и хочется выразить огромную благодарность Гинтерису за то, что эта поездка была для нас особенной. Мы много раз бывали в этом городе
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и хорошо его знаем, но хотелось новых впечатлений, а главное, новых знаний. Отзывы на этом сайте помогли нам сделать выбор в сторону Гинтериса, и мы не ошиблись. Три часа нашей экскурсии пролетели как одно мгновение. Послушать человека знающего, увлеченного и страстного -такое большое удовольствие. Век живи и век учись! И нам есть еще чему поучиться, благодаря Гинтерису, появилось желание вновь покапаться в исторических первоисточниках и поразмыслить о многом. Желаем и другим туристом получить удовольствие от встречи с замечательным гидом Гинтерисом.

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И
Это была наша первая поездка в Литву и первое знакомство с Вильнюсом. Слушая Гинтараса мы действительно окунулись в интригующую историю Литовского государства, события о которых он повествует как-бы оживают перед
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глазами.
Гинтарас необычайно эрудированный и образованный человек. Он готов рассказать о событиях произошедших на территории Литвы начиная с доисторических времен и до сегодняшних дней и отвечать на вопросы из любой области жизни, а в вопросах связанных с историей искусства и архитектурными стилями зданий и построек города ему нет равных. К тому-же он коренной житель Вильнюса и просто влюблен в этот город.
Гинтарас не обошел вниманием и весьма немаловажные аспекты истории евреев Литвы и трагические события новейшей истории произошедших на территории Литвы в 1940-1945 г.
Рекомендуем Гинтараса для всех любознательных, неравнодушных и интересующихся историей и искусством людей (Игорь и Нина, Израиль)

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