28 отзывов оставили туристы

Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой.В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть

литовской истории. У стен Старого Вильнюса происходили события, менявшие судьбу Европы. Языческие храмы здесь соседствуют с костёлами, церквами и синагогами, а род Пушкина, странным образом, берёт своё начало. На этой авто-пешей экскурсии вы осмотрите ключевые достопримечательности города, а я расскажу об истории Литвы, Великого княжества Литовского и его соседей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис.

Во время экскурсии по историческим достопримечательностям Вильнюса вы узнаете:

откуда происходят наша народность и язык;

кто из соседей ближе к нашим корням: славяне, германцы, романцы, финоугры, балты; и почему;

почему языческая Литва приняла крещение только в XIV веке, отстав от Киевской Руси, Скандинавии и Польши почти на 500 лет;

почему пестрое, многоязычное и разно конфессиональное княжество Литовское долгое время сохраняло единство;

о чём переписовались Римский Папа и Великий князь Гедиминас;

как орден иезуитов повлиял на развитие просвещения и науки в Литве;

как связан с Литвой Иван Грозный;

каким образом род Пушкина связан с маленькой церквушкой в старом городе Вильнюса;

как три креста на горе напротив замка Геиминаса связаны с православием в Литве;

зачем Литве был нужен союзник в лице Польши;

что связывает еврейскую общину Вильнюса (литваков) и отцов основателей государства Израиль;

что делал Наполеон в Вильнюсе и чем был восхищен;

что означают цвета триколора на башне Гедиминаса и каким был наш флаг во времена Великого княжества Литовского;

и многое другое.

Таким образом, вы узнаете, что история Литвы и Вильнюса неразрывно связана с соседними странами, будь то внешняя политика разных эпох или частные случаи родства. Это доказывает и обратную связь с русским участием в событиях страны и судьбе литовского народа. Вы откроете наследие этих союзов и не сможете не почувствовать единение со страной, столицей, ее жителями.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят затраты на транспорт, топливо и парковку.