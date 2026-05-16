28 отзывов оставили туристы

Вильнюс — достаточно небольшой по размерам город, зато обладающий необыкновенной аурой.
В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть
В нём сплетаются судьбы не только моего народа — своей кровью он питает российские и западноевропейские династии — важную часть
Описание экскурсии
Программа
За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис.
Во время экскурсии по историческим достопримечательностям Вильнюса вы узнаете:
- откуда происходят наша народность и язык;
- кто из соседей ближе к нашим корням: славяне, германцы, романцы, финоугры, балты; и почему;
- почему языческая Литва приняла крещение только в XIV веке, отстав от Киевской Руси, Скандинавии и Польши почти на 500 лет;
- почему пестрое, многоязычное и разно конфессиональное княжество Литовское долгое время сохраняло единство;
- о чём переписовались Римский Папа и Великий князь Гедиминас;
- как орден иезуитов повлиял на развитие просвещения и науки в Литве;
- как связан с Литвой Иван Грозный;
- каким образом род Пушкина связан с маленькой церквушкой в старом городе Вильнюса;
- как три креста на горе напротив замка Геиминаса связаны с православием в Литве;
- зачем Литве был нужен союзник в лице Польши;
- что связывает еврейскую общину Вильнюса (литваков) и отцов основателей государства Израиль;
- что делал Наполеон в Вильнюсе и чем был восхищен;
- что означают цвета триколора на башне Гедиминаса и каким был наш флаг во времена Великого княжества Литовского;
- и многое другое.
Таким образом, вы узнаете, что история Литвы и Вильнюса неразрывно связана с соседними странами, будь то внешняя политика разных эпох или частные случаи родства. Это доказывает и обратную связь с русским участием в событиях страны и судьбе литовского народа. Вы откроете наследие этих союзов и не сможете не почувствовать единение со страной, столицей, ее жителями.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят затраты на транспорт, топливо и парковку.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гинтрас — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 834 туристов
Вас встретит персональный гид — професиональный искусствовед, автор книг и десятков статей по истории, культуре и искусcтву Литвы. А также один из авторов известнейшего издания NATIONAL GEOGRAPHIC. Я не стану
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия! Гинтарас рассказывает настолько интересно и увлечённо, что время просто пролетает незаметно. Чувствуется, что он знает огромное количество исторических событий, деталей и разных любопытных фактов, при этом
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Гинтарас обладает глубокими знаниями и отлично ими делится. Его объяснения помогли нам лучше понять Вильнюс и его историю.
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A
Большое спасибо за уникальную экскурсию! Это был лучший опыт экскурсии в моей жизни. Ginteres профессионал высокого уровня с энциклопедическими знаниями. Он показал мне Вильнюс и рассказал историю своей страны с
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A
Почему то в советские времена, Вильнюс не позиционировался как туристический город. Больше звучали Рига, Юрмала, Сигулда, Таллин. Мы поехали в Вильнюс на своем автомобиле и уже при въезде в город,
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Н
Только что вернулись из поездки в Вильнюс семьей и хочется выразить огромную благодарность Гинтерису за то, что эта поездка была для нас особенной. Мы много раз бывали в этом городе
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И
Это была наша первая поездка в Литву и первое знакомство с Вильнюсом. Слушая Гинтараса мы действительно окунулись в интригующую историю Литовского государства, события о которых он повествует как-бы оживают перед
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