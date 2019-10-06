28 отзывов оставили туристы

Почему то в советские времена, Вильнюс не позиционировался как туристический город. Больше звучали Рига, Юрмала, Сигулда, Таллин. Мы поехали в Вильнюс на своем автомобиле и уже при въезде в город, простите, просто ахнули ! Интереснейшие, грациозные, современные здания, некоторые их которых архитектурные шедевры ! Но это было только начало. Когда мы поселились и пошли на осмотр исторической части города, то трудно было сдержать волнение... Изумительное Барокко плавно переходит в Ренессанс, есть Прусский стиль, Готика, Классика. Переливы красоты церквей, задумчивые, узкие, средневековые, серпантиновые улицы. Яркая, нарядная красота местечка Ужупис. Увлекательный рассказ нашего экскурсовода Гинтараса о истории Литвы, ее становления, роста, развития, войн и борьбы за независимость. И радостные и печальные факты жизни Литовского народа, все это у нас с женой вызвало жгучее любопытство и желание узнать как можно больше об этой прекрасной стране ! Очень вкусная национальная кухня, люди добрые, приветливые. Нам немножко не повезло с погодой - был холодный ветер, но это не сильно повлияло на наше общее впечатление. Вывод - Мы обязательно приедем следующим летом еще раз и уже не на три дня, а хотя бы на недельку. Спасибо тебе Литва за прекрасные впечатления!!!!