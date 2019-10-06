28 отзывов оставили туристы

За три часа мы осмотрим весь Старый город: улицы Субачяус, Майронё, Радвилайтес, Упес, Пилиес, Диджёйи, Вокечю, Стиклю, Доминикону, Университето, Стуокос, проспект Гедимино и предместье Антакальнис.
Во время экскурсии по историческим достопримечательностям Вильнюса вы узнаете:
Таким образом, вы узнаете, что история Литвы и Вильнюса неразрывно связана с соседними странами, будь то внешняя политика разных эпох или частные случаи родства. Это доказывает и обратную связь с русским участием в событиях страны и судьбе литовского народа. Вы откроете наследие этих союзов и не сможете не почувствовать единение со страной, столицей, ее жителями.
В стоимость экскурсии входят затраты на транспорт, топливо и парковку.