Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
Анна прекрасный гид, узнали много нового. Очень советую экскурсию!
Larisa
20 марта 2020
Рекомендую! Не смотря на проливной дождь экскурсия прошла замечательно! Анна учла все наши пожелания, мы увидели всё, что хотели. Спасибо!
Андрей
6 марта 2020
Отличная экскурсия! Анна - замечательный гид и обаятельный человек! Знакомство с Вильнюсом удалось, и есть желание вернуться в этот прекрасный город! Спасибо!!!
Наталья
28 февраля 2020
Экскурсия интересная. Город сам по себе не очень яркий, но гид «добавил» тех самых красок!!! Экскурсия очень содержательная и интересная. Анна - коренной житель и это круто, когда это так! Рекомендую эту экскурсию и для новичков, и для бывалых, потому что Анна - опытный образованный историк и романтик, - крутой микс!!! 🥰
Евгения
24 февраля 2020
Мы были первый раз в Вильнюсе и хотелось получить информацию о городе. Для этого прекрасно подходит индивидуальная экскурсия. Нам с мужем было интересно, не скучно. Нам понравилось!
Mihhail
15 февраля 2020
Гид супер. Вильнюс открылся для нас с новой сказачной стороны! 11/10 рекомендую!
Arthur
13 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Анна рассказывала интересные и мистические истории о старом Вильнюсе и превратила прогулку в ненастный день в увлекательное путешествие. С удовольствием рекомендуем всем !!
Игорь
25 января 2020
Отличный гид, но экскурсия без эмоций!
Андрей
19 января 2020
Всё отлично
Анна
10 января 2020
Прекрасная прогулка по городу - интересно, неутомительно, познавательно. Такое не вычитать в путеводителе :) Однозначно рекомендуем.
Заглянуть в прошлое замков, услышать старинные городские предания и ощутить дух Средневековья
Один из ключевых городов Великого княжества Литовского находится всего в 29 км от Вильнюса, и, посетив это атмосферное место, вы значительно обогатите представление о стране. Поговорим о славных битвах Тракайского замка, легендарной крепости на острове, поселениях загадочных караимов, истории знаменитого литовского торта и многом другом.
Взглянуть на городскую культуру через традиции старинного рынка и попробовать национальные продукты
Гуляя среди торговых рядов с историей в 6 веков, вы услышите о ярких событиях, происходивших в самом сердце города. Узнаете о тонкостях сыроварения и потребительских традициях в стране корейки и сала, откроете местечки с многонациональной кухней, заглянете в бараночную и попробуете лучшие кулинарные изделия, которыми гордится Литва.
Погулять по Старому городу, увидеть его «визитные карточки» и узнать их историю
Вы пройдете по средневековым извилистым улочкам, где переплетаются древность и современность, богатое культурное наследие и таинственные легенды. Я познакомлю вас с основными вехами истории Вильнюса и покажу его главные достопримечательности: ворота Аушрос, костел святого Казимира, Президентский дворец, Кафедральный собор и многое другое. А еще вы увидите современное искусство на улице Литераторов, услышите легенду о сыре Джюгасе и загадаете желание на плитке «Чудо»!
Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.
Погулять по одному из самых больших Старых городов Европы и услышать его историю и легенды
Вильнюс покорит вас уютом, доброжелательностью, красотой и переплетением разных архитектурных стилей. Вы узнаете, почему его называют «городом низко летающих ангелов» и что приснилось его основателю — князю Гедиминасу. А также посетите самые красивые храмы литовской столицы и раскроете секрет ее особенного обаяния.
Открыть историю, предания и традиции города и почувствовать себя в нем своим
Узкие улочки, черепичные крыши, море цветов и дух Средневековья — старинная часть прибалтийского города Вильнюс. В этих домах особая аура, всегда тихо и спокойно. Сказочный город, говорят те, кто там побывал. И это так! Здесь своя история, свой цвет и даже запах. Вы услышите не только исторические факты, но и легенды, предания, языческие традиции современной Литвы. В течении 2 часов мы осмотрим основные исторические объекты, научимся ориентироваться в городе и будем себя комфортно чувствовать в нем. Пройдем гастрономическим путем — заглянем в ресторанчики-кафе, которые любит местное население.
Самые интересные места старинного города на увлекательной интерактивной экскурсии
Шаг за шагом разгадывая тайны литовской столицы, вы поймете, как менялся облик Вильнюса на протяжении столетий, ощутите средневековый колорит исторического центра и понаблюдаете за местной жизнью в живописных двориках. Я помогу «расшифровать» историю Вильнюса и раскрыть его необычный характер.
Прокатиться от Кафедральной площади до современного Сити и почувствовать ритм города
Вы увидите знаменитые достопримечательности Вильнюса: Кафедральную площадь, барочный костел святых Петра и Павла, проспект Гедиминаса, Бернардинский сад и «город в городе» Ужупис. Я в доступной и увлекательной форме расскажу историю и легенды литовской столицы, помогу понять менталитет местных жителей, покажу популярные и тайные места, помогу сделать отличные фотографии и раскрыть характер Вильнюса!