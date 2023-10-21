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Чудеса и легенды Вильнюса

Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
На экскурсии «Чудеса и легенды Вильнюса» вы узнаете историю основания города, попробуете найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Прогулка включает посещение Кафедральной площади, костела св. Креста, Вильнюсского университета и других значимых мест.

В программе также предусмотрены рассказы о волшебном источнике, легендах о черных ангелах и истории защитницы Вильнюса. Получите ценные рекомендации от местного жителя и насладитесь атмосферой сказочного города
4.9
61 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные легенды и истории
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 🔍 Поиск клада иезуитов
  • 🧭 Прогулка по сказочным улицам
  • 👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • 🗺️ Ценные рекомендации от местного жителя
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса

Что можно увидеть

  • Кафедральная площадь
  • Костел св. Креста
  • Вильнюсский университет
  • Янтарная галерея-музей
  • Костел св. Анны
  • Республика Заречье
  • Ратушная площадь
  • Статуя Цемаха Шабада
  • Улица Всех святых
  • Католическая икона Божией Матери

Описание экскурсии

Волшебный Вильнюс

Воздух литовской столицы буквально пропитан чудесами и легендами, и я помогу вам поближе с ними познакомиться. В программе экскурсии:

  • Кафедральная площадь — самое древнее место Вильнюса. Я расскажу, как великому князю Гедиминасу, основателю города, удалось построить замок, который ни разу не был занят неприятелем.
  • Костел св. Креста и монастырь Бонифратров — вы услышите историю волшебного источника на территории монастыря.
  • Вильнюсский университет — старейший университет Восточной Европы. Вы узнаете легенду о кладе иезуитов и черных ангелах университетского костела.
  • Костел св. Анны — вас удивят изящество и хрупкость здания, насчитывающего пять веков.
  • Республика Заречье — отдельное «государство» в самом центре Вильнюса. Вы подзарядитесь его волшебной энергией и поймете, почему нельзя смотреть в глаза очаровательной русалке.
  • Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках.
  • Статуя Цемаха Шабада — вы погуляете по еврейскому кварталу и услышите, как простой доктор стал прототипом Айболита.
  • Улица Всех святых — казалось бы, одна из самых обычных улиц Старого города. Однако она наделена огромной магической силой. Какой? Этот секрет я раскрою на экскурсии!
  • Католическая икона Божией Матери — я расскажу историю защитницы Вильнюса, исполняющей желания местных жителей и путешественников, и приведу несколько примеров ее чудодейственной силы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • За дополнительную плату я могу организовать трансфер из Друскининкай (до 8 человек). Трансфер нужно бронировать заранее в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Кафедральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 723 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и
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предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
4
3
2
1
N
Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
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Л
Анна прекрасный рассказчик и очень приятный собеседник. Рекомендую
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В
Я недавно посетила экскурсию в Вильнюсе и остался в полном восторге. Анна показала себя как великолепный гид: она была очень знающей, дружелюбной и увлекательной. Экскурсия была прекрасно организована, и каждый
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момент был наполнен интересной информацией и захватывающими историями.

Анна мастерски рассказывала о культурных, исторических и архитектурных достопримечательностях города. Её страсть к Вильнюсу была очевидна и заразительна. Я особенно оценила её умение ответить на все наши вопросы с лёгкостью и компетентностью.

Вся группа была очарована и вдохновлена этим туром. Я искренне рекомендую экскурсии с Анной всем, кто хочет глубже узнать и полюбить Вильнюс.

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Ольга
Для нашей семьи уже стало «традицией» участвовать в экскурсиях под приличным дождём! Втреча 28 сентября с Анной была не исключением))
В непогоду сразу понимаешь на сколько профессионален гид в экстремальных условиях!
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О нашей встрече остались самые приятные впечатления!
Анна прекрасно разбирается в истории Вильнюса. Вся информация преподноситься в интересной, легкой и необычной форме, что вообщем то соответствует названию экскурсии!
Мы встретились во второй половине дня и к концу слегка замёрзли и проголодались: по совету Анны отправились в милый и антуражный ресторан с национальной Литовской кухней. За что отдельное спасибо! Однозначно рекомендую и гида Анну и представленную ей экскурсию!
Всем приятных и запоминающихся дней в Литве!

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A
Незабываемая прогулка по Вильнюсу с Анной!
• Отличная подача материала — легко, интересно, с юмором • Много “неочевидных” мест, которых нет в путеводителях • Уютная атмосфера и внимание к каждому в
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группе • Свободное владение несколькими языками • Ответы на все вопросы — от исторических до бытовых

Анна помогла увидеть Вильнюс с совершенно новой стороны. Рекомендую всем, кто хочет прочувствовать город, а не просто «отметить» достопримечательности!

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Ирина
Анна очень интересный рассказчик и собеседник. Были на экскурсии с мужем, оба в восторге. Было безумно интересно узнать много нового о городе, включая местные легенды. Анна даже провела экскурсию по
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времени немного больше, чем отведено, спасибо! Не представляю, как можно запомнить сколько дат и столько событий. Очень рада, что именно Анна была нашим экскурсоводом и ни капли не пожалели, что выбрали эту экскурсию.

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