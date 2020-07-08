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Чудеса и легенды Вильнюса

Познакомиться с магической стороной литовской столицы и раскрыть тайны ее главных мест

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Кафедральной площади
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

У этой экскурсии42 отзыва
4.93
Anna
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Anna – Гид в Вильнюсе
Вы услышите историю 📖 основания Вильнюса, постараетесь найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания.

Узнаете, где проходили таинственные обряды, увидите основные достопримечательности 🏛️ сказочного города и получите ценные рекомендации местного жителя.
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса

Что вас ожидает

Волшебный Вильнюс
Воздух литовской столицы буквально пропитан чудесами и легендами, и я помогу вам поближе с ними познакомиться. В программе экскурсии:

  • Кафедральная площадь — самое древнее место Вильнюса. Я расскажу, как великому князю Гедиминасу, основателю города, удалось построить замок, который ни разу не был занят неприятелем.
  • Костел св. Креста и монастырь Бонифратров — вы услышите историю волшебного источника на территории монастыря.
  • Вильнюсский университет — старейший университет Восточной Европы. Вы узнаете легенду о кладе иезуитов и черных ангелах университетского костела.
  • Янтарная галерея-музей — я раскрою, почему мы по сей день находим на берегу моря кусочки янтаря и какими целебными свойствами известен этот чудесный камень.
  • Костел св. Анны — вас удивят изящество и хрупкость здания, насчитывающего пять веков.
  • Республика Заречье — отдельное «государство» в самом центре Вильнюса. Вы подзарядитесь его волшебной энергией и поймете, почему нельзя смотреть в глаза очаровательной русалке.
  • Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках.
  • Статуя Цемаха Шабада — вы погуляете по еврейскому кварталу и услышите, как простой доктор стал прототипом Айболита.
  • Улица Всех святых — казалось бы, одна из самых обычных улиц Старого города. Однако она наделена огромной магической силой. Какой? Этот секрет я раскрою на экскурсии!
  • Католическая икона Божией Матери — я расскажу историю защитницы Вильнюса, исполняющей желания местных жителей и путешественников, и приведу несколько примеров ее чудодейственной силы.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса
Чудеса и легенды Вильнюса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Кафедральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и предания о городе и людях, населяющих его. А также раскрываю местечки, о которых знают только местные, и советую, что еще можно увидеть, попробовать и посетить. Кроме того, быстро нахожу общий язык с детьми разного возраста. До встречи!
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42 отзыва оставили туристы

8 июля 2020
Анна прекрасный гид, узнали много нового. Очень советую экскурсию!
Larisa
20 марта 2020
Рекомендую! Не смотря на проливной дождь экскурсия прошла замечательно! Анна учла все наши пожелания, мы увидели всё, что хотели. Спасибо!
6 марта 2020
Отличная экскурсия! Анна - замечательный гид и обаятельный человек! Знакомство с Вильнюсом удалось, и есть желание вернуться в этот прекрасный город! Спасибо!!!
28 февраля 2020
Экскурсия интересная. Город сам по себе не очень яркий, но гид «добавил» тех самых красок!!! Экскурсия очень содержательная и интересная. Анна - коренной житель и это круто, когда это так! Рекомендую эту экскурсию и для новичков, и для бывалых, потому что Анна - опытный образованный историк и романтик, - крутой микс!!! 🥰
24 февраля 2020
Мы были первый раз в Вильнюсе и хотелось получить информацию о городе. Для этого прекрасно подходит индивидуальная экскурсия. Нам с мужем было интересно, не скучно. Нам понравилось!
15 февраля 2020
Гид супер. Вильнюс открылся для нас с новой сказачной стороны! 11/10 рекомендую!
13 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Анна рассказывала интересные и мистические истории о старом Вильнюсе и превратила прогулку в ненастный день в увлекательное путешествие. С удовольствием рекомендуем всем !!
25 января 2020
Отличный гид, но экскурсия без эмоций!
19 января 2020
Всё отлично
10 января 2020
Прекрасная прогулка по городу - интересно, неутомительно, познавательно. Такое не вычитать в путеводителе :) Однозначно рекомендуем.
Ещё 32 отзыва

Anna проводит ещё 2 экскурсии

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