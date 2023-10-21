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Вся группа была очарована и вдохновлена этим туром. Я искренне рекомендую экскурсии с Анной всем, кто хочет глубже узнать и полюбить Вильнюс.

Я недавно посетила экскурсию в Вильнюсе и остался в полном восторге. Анна показала себя как великолепный гид: она была очень знающей, дружелюбной и увлекательной. Экскурсия была прекрасно организована, и каждый