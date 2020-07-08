Ежедневная прогулка по Вильнюсу

Узнать и полюбить город за 2 часа

Можно долго гулять по литовской столице с путеводителем и так и не заметить, что Вильнюс — не только старый, но и творческий город, жители которого в любую эпоху были очень находчивыми. За время экскурсии вы поймёте, как устроен Вильнюс, увидите самые важные и любопытные архитектурные памятники, а также то, что обычно ускользает от взгляда других путешественников. И, конечно, Вильнюс поделится с вами историями из далёкого или совсем недавнего прошлого: увлекательными, запутанными и просто весёлыми.