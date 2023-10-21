На экскурсии «Чудеса и легенды Вильнюса» вы узнаете историю основания города, попробуете найти пропавший клад иезуитов и плитку, исполняющую желания. Прогулка включает посещение Кафедральной площади, костела св. Креста, Вильнюсского университета и других значимых мест.
В программе также предусмотрены рассказы о волшебном источнике, легендах о черных ангелах и истории защитницы Вильнюса. Получите ценные рекомендации от местного жителя и насладитесь атмосферой сказочного города
В программе также предусмотрены рассказы о волшебном источнике, легендах о черных ангелах и истории защитницы Вильнюса. Получите ценные рекомендации от местного жителя и насладитесь атмосферой сказочного города
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные легенды и истории
- 🏰 Посещение главных достопримечательностей
- 🔍 Поиск клада иезуитов
- 🧭 Прогулка по сказочным улицам
- 👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- 🗺️ Ценные рекомендации от местного жителя
Что можно увидеть
- Кафедральная площадь
- Костел св. Креста
- Вильнюсский университет
- Янтарная галерея-музей
- Костел св. Анны
- Республика Заречье
- Ратушная площадь
- Статуя Цемаха Шабада
- Улица Всех святых
- Католическая икона Божией Матери
Описание экскурсии
Волшебный Вильнюс
Воздух литовской столицы буквально пропитан чудесами и легендами, и я помогу вам поближе с ними познакомиться. В программе экскурсии:
- Кафедральная площадь — самое древнее место Вильнюса. Я расскажу, как великому князю Гедиминасу, основателю города, удалось построить замок, который ни разу не был занят неприятелем.
- Костел св. Креста и монастырь Бонифратров — вы услышите историю волшебного источника на территории монастыря.
- Вильнюсский университет — старейший университет Восточной Европы. Вы узнаете легенду о кладе иезуитов и черных ангелах университетского костела.
- Костел св. Анны — вас удивят изящество и хрупкость здания, насчитывающего пять веков.
- Республика Заречье — отдельное «государство» в самом центре Вильнюса. Вы подзарядитесь его волшебной энергией и поймете, почему нельзя смотреть в глаза очаровательной русалке.
- Ратушная площадь — символический центр города, где вы познакомитесь с легендой о вильнюсском палаче и узнаете о проходящих здесь таинственных ярмарках.
- Статуя Цемаха Шабада — вы погуляете по еврейскому кварталу и услышите, как простой доктор стал прототипом Айболита.
- Улица Всех святых — казалось бы, одна из самых обычных улиц Старого города. Однако она наделена огромной магической силой. Какой? Этот секрет я раскрою на экскурсии!
- Католическая икона Божией Матери — я расскажу историю защитницы Вильнюса, исполняющей желания местных жителей и путешественников, и приведу несколько примеров ее чудодейственной силы.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- За дополнительную плату я могу организовать трансфер из Друскининкай (до 8 человек). Трансфер нужно бронировать заранее в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кафедральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вильнюсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 723 туристов
Меня зовут Анна. Я коренная жительница Вильнюса, очень люблю родной город и стараюсь передать эту любовь путешественникам. На экскурсиях не только показываю символы литовской столицы, но и рассказываю легенды и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Анна -замечательный рассказчик! Мы уже снова хотим в Вильнюс!
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Л
Анна прекрасный рассказчик и очень приятный собеседник. Рекомендую
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В
Я недавно посетила экскурсию в Вильнюсе и остался в полном восторге. Анна показала себя как великолепный гид: она была очень знающей, дружелюбной и увлекательной. Экскурсия была прекрасно организована, и каждый
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Для нашей семьи уже стало «традицией» участвовать в экскурсиях под приличным дождём! Втреча 28 сентября с Анной была не исключением))
В непогоду сразу понимаешь на сколько профессионален гид в экстремальных условиях!
В непогоду сразу понимаешь на сколько профессионален гид в экстремальных условиях!
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A
Незабываемая прогулка по Вильнюсу с Анной!
• Отличная подача материала — легко, интересно, с юмором • Много “неочевидных” мест, которых нет в путеводителях • Уютная атмосфера и внимание к каждому в
• Отличная подача материала — легко, интересно, с юмором • Много “неочевидных” мест, которых нет в путеводителях • Уютная атмосфера и внимание к каждому в
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Анна очень интересный рассказчик и собеседник. Были на экскурсии с мужем, оба в восторге. Было безумно интересно узнать много нового о городе, включая местные легенды. Анна даже провела экскурсию по
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