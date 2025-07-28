Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
«Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину: винная дегустация и история ЕС
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
«Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
«Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€408
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena28 июля 2025Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой
- LLeo11 июня 2025Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете.
Лев С
- ЕЕкатерина17 января 2025Очень классный гид, дает много интересной информации о городе!
- ССветлана12 мая 2023Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
- ООксана14 января 2020Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
- ЕЕкатерина2 сентября 2019Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
- ААнастасия28 августа 2019Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
