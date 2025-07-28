Мои заказы

Гастрономические экскурсии Люксембурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Люксембурге на русском языке, цены от €408, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга: Бофор и Вианден
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
«Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину: винная дегустация и история ЕС
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
«Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€440 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Пешая
4.5 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
«Цитадель Динан, пиво Leffe и Нотр-Дам»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€408€480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    28 июля 2025
    Замки Люксембурга
    Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический дождь, поездка оказалась незабываемой
    читать дальше

    и подарила нам только самые положительные эмоции. Прекрасное знание истории, интересных фактов/случаев, которые вы нигде не прочитаете и не найдёте, местных обычаев и событий, культурных ценностей, внимательность, открытость и отличное настроение Татьяны позволили нам познакомиться не только с Замками Бофор и Вианден и окунуться в прошлое всего Люксембурга, но и получить действительно огромное удовольствие от поездки. Очень и очень всем рекомендуем!

    Хотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодическийХотела бы выразить огромную благодарность Татьяне за великолепную экскурсию по Замкам Люксембурга. Даже несмотря на периодический
  • L
    Leo
    11 июня 2025
    Замки Люксембурга
    Татьяна хорошо знает свое дело. Она отличный гид и интересный рассказчик. Всем тем, кто интересуется историей и развитием Люксембурга, очень рекомендую её услуги. Не пожалеете.
    Лев С
  • Е
    Екатерина
    17 января 2025
    Замки Люксембурга
    Очень классный гид, дает много интересной информации о городе!
  • С
    Светлана
    12 мая 2023
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
    Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем
  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию, скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро!)
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2019
    Из Люксембурга в Мозельскую долину
    Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной
    читать дальше

    экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне у нас наконец то сложились все пазлы. Татьяна много знает, интересно рассказывает, очень комфортна в общении. Экскурсия получилась очень интересной. Дегустация тоже очень понравилась. Очень благодарны Татьяне за проведённый с ней день и жалеем, что не с ней пошли на экскурсию по городу.

  • А
    Анастасия
    28 августа 2019
    Замки Люксембурга
    Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки Люксембурга
  2. Из Люксембурга в Мозельскую долину
  3. Старинный и волшебный Динан
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 408 до 440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Люксембурга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025