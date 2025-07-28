читать дальше

экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне у нас наконец то сложились все пазлы. Татьяна много знает, интересно рассказывает, очень комфортна в общении. Экскурсия получилась очень интересной. Дегустация тоже очень понравилась. Очень благодарны Татьяне за проведённый с ней день и жалеем, что не с ней пошли на экскурсию по городу.