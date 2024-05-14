1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€254 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
€455 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана14 мая 2024Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
- ВВалерий9 апреля 2024Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
- ООксана2 апреля 2024Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
- ООксана2 апреля 2024Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
- OOlga8 января 2024информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
- AAlex30 августа 2023Всё было замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 254 до 455. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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