Познавательные экскурсии на природе в Люксембурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Люксембурге на русском языке, цены от €345. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Люксембург - малый город
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Кроме того, мы посетим средневековую крепость Вианден, которая находится в 40 минутах езды на автомобиле от центра города, а по дороге вы насладитесь пейзажами маленькой страны»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
345 за всё до 4 чел.
Замки Люксембурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
«Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
«В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
345 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
«Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Старинный и волшебный Динан
    Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
    читать дальше

    наша 3-я экскурсия с ней. Дети очень просили, чтобы была только она. Очень интересная подача материала, особенно запоминается, когда обозреваешь все в живую. Желаем Юлии огромных успехов в ее работе. Обязательно будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
    читать дальше

    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Старинный и волшебный Динан
    Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
  • A
    Alex
    27 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Люксембург - малый город
    Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
  • О
    Оксана
    14 января 2020
    Замки Люксембурга
    Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию,
    читать дальше

    скорее мы побывали в гостях. Такой эксклюзив встретили впервые. Спасибо большое, Татьяна, за время, которое пролетело для нас слишком быстро. )

  • А
    Анастасия
    28 августа 2019
    Замки Люксембурга
    Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Люксембург - малый город
  2. Замки Люксембурга
  3. Старинный и волшебный Динан
  4. Лесная прогулка по Мюллерталю
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 345 до 455. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 20 ⭐ отзывов, цены от €345. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам