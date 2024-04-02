1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
«Кроме того, мы посетим средневековую крепость Вианден, которая находится в 40 минутах езды на автомобиле от центра города, а по дороге вы насладитесь пейзажами маленькой страны»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
«Сочетание романской и готической архитектуры замка, природный ландшафт делают местность, в которой расположен замок, самым живописным местом Великого герцогства»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
«В случае, если ваше путешествие придется на период, когда сады закрыты, я предложу альтернативу — Пещеру чудес»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
«Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
€455 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 апреля 2024Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
- ООксана2 апреля 2024Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
- ААнатолий27 сентября 2023Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
- AAlex27 августа 2023Всё было замечательно, Юлия хороший гид, у всех остались только хорошие впечатления. Могу всем только рекомендовать.
- ММарина6 августа 2023Большое спасибо Юлии за экскурсию! В Люксембурге мы были впервые, и с Юлией мы прошли по самым красивым местам города, смотровым площадкам с великолепными видами. Юлия - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Нам всё понравилось!
- ООксана14 января 2020Потрясающе! Экскурсия интересная, много информации, Татьяна - профессионал. Кроме всего прочего, посещение одного из замков было не похоже на экскурсию,
- ААнастасия28 августа 2019Отправляла родных на экскурсию по замкам. Доверяю Татьяне. Маме, тёте и брату очень все понравилось. Вернулись домой довольный и полные впечатлений! Благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Природа и пейзажи»
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