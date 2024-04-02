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но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.