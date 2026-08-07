Мои заказы

Экскурсии в Люксембурге

Найдено 10 экскурсий в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:30
от €306 за всё до 5 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
На машине
5 часов
-
5%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €475€499 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Пешая
5 часов
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €471€495 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
Пешая
2 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €342€360 за всё до 10 чел.
Замки Люксембурга
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от €490 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Пешая
4.5 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €475€499 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €499 за всё до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от €490 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от €420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Выбрать Константина — лучшее решение в поездке. Это редчайший случай, когда гид является действующим реставратором. Он не просто выучил текст,
читать дальшеуменьшить

он своими руками трогал то, о чем рассказывает. Это феноменальное чувство материала.

Подача потрясающая: живо, интеллигентно, с такими театральными паузами и интонациями, что мурашки бегут. Город раскрылся для нас как сложный арт-объект. Чувствуется, что Константин очень глубоко понимает архитектуру, но его знания выходят далеко за её пределы — это история нравов, быта, характеров.

Отдельное спасибо за рассказы о правителях: не сухой перечень дат, а яркие, выпуклые портреты живых людей, их сильные стороны, слабости, хитрости. А истории про ум и находчивость местных женщин-правительниц — это просто что-то невероятное. Как они выкручивались из безвыходных ситуаций, как вели тонкую игру — слушать было чистым восторгом. Сразу видно, что Константин не просто знает факты, а по-настоящему любит и чувствует эпоху.

Я мог бы ходить за ним часами. Очень хочется, чтобы этот талант вышел за рамки живых экскурсий. Константин, если вы это читаете — пожалуйста, создайте цикл лекций! Такой багаж знаний и такой слог нельзя хранить в себе. Спасибо за интеллектуальный пир!
Рекомендую всем от мала до велика!

Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
экскурсия с Константином - это историческое и литературное представление в самом лучшем смысле)), великие герцоги, правители Люксембурга в устах Константина живые, симпатичные, и любящие своих сограждан! Виды потрясающие, город уютный,чистый. Любовь получилась))
Вам был полезен этот отзыв?
И
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Рекомендую Всем. Изначально мы хотели одну экскурсию, но он нам посоветовал взять и Трир тоже, и мы не пожалели. Во
читать дальшеуменьшить

время нашей экскурсии Константин был очень добр и услужлив к нам. Даже до экскурсии Константин заботился о нас, подсказывая нам лучший маршрут до Трира. На маршруте, Константин рассказал нам про древнюю и увлекательную историю города Трир. Дальше мы вместе отправились в Люксембург, где он рассказал о традициях этого маленького, но гордого герцогства. Константин нам понравился своим не обычным подходом к повествованию, где он погружал нас в культуру и историю данного региона, через персонажей такого времени, истории любви. Мы остались очень довольны и восхищены его умом, красноречием и знания истории.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Замки Люксембурга
Большое спасибо Татьяне за очень приятную и интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Интересна экскурсия в прекрасном и незабываемом исполнении Константина! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Алиса
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
это была потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом, историком, знающим Люксембург от и до. рекомендую всем, обязательно возьму с ним следующую экскурсию
это была потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом, историком, знающим Люксембург от и до. рекомендую всем, обязательно
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Замки Люксембурга
отличная экскурсия по великолепным местам! очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Трир - старейший город Германии
все отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало экскурсии. на трипстере всё
читать дальшеуменьшить

шаблонно. А мы приехали на поезде, соответсвенно гид подстроился под расписание и возил наши чемоданы до конца экскурсии. привез в отель. Теперь по делу: иногда ты и сам не знаешь, чего хочешь. Мы полностью доверелись Юлие и не прогадали. Мы были в местах, о которых ничего не знали, и получили ВАУ. даже погода не смогла испортить впечатление.

Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало
Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало
Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Отличная и интересная экскурсия! спасибо Константину за познавательную историю о Люксембурге! Посетили все значимые места города и честно говоря, несмотря
читать дальшеуменьшить

на свои небольшие размеры горазд очень впечатлили своей красотой! Мосты и остатки средневековой крепости, церкви и площади- все очень красиво, чисто и аккуратно! город расположен на нескольких уровнях и панорамы с обзорных площадок впечатляют! Константин обладает глубокими знаниями в истории города, но преподносит ее не в сухих фактах, а в форме интересных историй. Так же Константин порекомендовал съездить в город Трир, который находится всего в часе езды от Люксембурга, и, оказывается, это самый древний город в Германии в большим количеством прекрасно сохранившихся памятников архитектуры. В следующий раз обязательно посетим его. Кстати, бонусом в Люксембурге вам будет абсолютно бесплатный проезд на общественном транспорте, рекомендую прокатиться на суперсовременным трамвае и старой части города в новою!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 112 отзывов в Люксембурге

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу

Самые популярные экскурсии в Люксембурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге;
  2. Обзорная экскурсия по Люксембургу;
  3. Люксембург и Трир: легенды двух городов;
  4. Люксембург - малый город;
  5. Трир - старейший город Германии.
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в августе 2026
Сейчас в Люксембурге можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 200 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя Люксембург и насладитесь прекрасными видами и достопримечательностями вместе с нашими экскурсиями. У нас есть цены от €200 и мы предлагаем экскурсии по Люксембургу, чтобы вы могли полностью насладиться всеми достопримечательностями Люксембурга. Запланируйте своё путешествие в Люксембурге с нами и получите незабываемые впечатления