Обзорная экскурсия по Люксембургу

Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется

Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды. Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели. Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!