Все экскурсии в Люксембурге
10 экскурсий в Люксембурге, 46 отзывов, скидки до 10%, цены от €160 до €338. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Люксембурге много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Люксембурге как можно лучше
Влюбиться в Люксембург за три часа!
Увидеть самые интересные места сказочного города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Вы неспешно погуляете по узким улочкам кукольного Люксембурга, рассмотрите главные достопримечательности и тайные уголки, подниметесь на смотровые площадки и насладитесь волшебными ландшафтами. А я в непринужденной форме расскажу любопытные факты об уютной крошечной стране и ее жителях.
скидка10%
€282€254 за экскурсию
5.5 часов
Люксембург — малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
Про столицу карликового герцогства и город белых воротничков, где работает самый состоятельный монарх Европы, можно смело сказать: мал да удал! За время прогулки по Люксембургу я открою вам его суть — сочетание богатейшей истории, изящества старинной и современной архитектуры и деловитости самого офисного города мира. Я познакомлю вас с наиболее интересными достопримечательностями, развлечениями и кухней Люксембурга, и вам больше и в голову не придёт вопрос «Да что в таком маленьком городе делать?».
скидка10%
€282€254 за экскурсию
6 часов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
В этой поездке перед вами предстанут сразу два старинных европейских центра — аристократичный Люксембург и колоритный немецкий Трир. Вы познакомитесь с главными символами «карликового» государства, услышите легенду о Золотой Фрау и осмотрите сказочный Люксембург с крепостной стены. А после мы отыщем римские и французские корни в древнем городке Трире и осмотрим его достопримечательности — от Черных Ворот до площади Гауптмаркт. Так, за один день вы сравните не только изящную архитектуру двух городов, но и культуры соседних стран — Люксембурга и Германии.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды. Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели. Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Представьте благоухающее цветочное поле, живописный панорамный вид долины и невиданные растения... Этот идилличный пейзаж ждёт вас на экскурсии! Вы побываете в природном заповеднике, услышите о фауне и флоре Мозельской долины. И окажетесь на границе трёх европейских государств, где в музее узнаете историю Европейского союза, начавшуюся здесь — в деревне Шенген.
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Богатое историческое прошлое Люксембурга оставило потомкам в наследство более ста замков, расположенных на территории страны. Часть из них восстановлена, часть находится в руинах, но это нисколько не умаляет их былое величие и архитектурное достоинство. Для осмотра всех замков страны потребуется немало времени. Поэтому предлагаю изучить самые яркие и зрелищные замки — Бофор и Вианден.
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Причудливые скальные образования, речные долины, романтические замки, водопады, тишина и прохлада ущелий, захватывающие дух панорамные виды — вот тот краткий перечень естественных красот, с которыми вам предстоит встретиться в регионе Мюллерталь.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе — автомобильная поездка в два сказочных города
Традиции празднования в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее. Я посещала разные европейские страны и города специально в праздничную пору, и излюбленными для меня и моей семьи стали два старинных и сказочных города — Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) и Трир (Германия). Приглашаю вместе отправится в настоящую сказку — волшебное Рождество в старой Европе!
скидка10%
€203€183 за экскурсию
3 часа
Трир — старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
Почтенный немецкий город с древнеримским и французским влиянием впечатляет возрастом и строгой мудростью, которая читается в его улицах, площадях и фасадах зданий. Вы познакомитесь с историей старейшего храма Германии, возведенного при императоре Константине, проследите ключевые эпохи города и узнаете, как менялся его облик.
скидка10%
€282€254 за экскурсию
4.5 часов
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
В уютном бельгийском городке есть все, чтобы провести время душевно и с интересом. Вы услышите историю древней цитадели и осмотрите поразительные витражи готического собора, узнаете об аббатстве, давшем имя самому известному пиву Бельгии, прогуляетесь по замку и изысканным садам Фрейр. А также выясните, почему в Динане так много символов саксофона.