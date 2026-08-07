Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Что вы знаете о Люксембурге? Наверняка немного. На этой экскурсии вы узнаете много интересного и увидите город с новой стороны
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:30
от €306 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Погрузитесь в атмосферу Люксембурга и Трира на индивидуальной экскурсии, где вас ждут архитектурные шедевры и исторические памятники
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €475
€499 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург - малый город
Узнайте о столице карликового герцогства, его богатой истории и современной жизни. Прогулка по Люксембургу покажет вам его уникальность и очарование
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €471
€495 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трир - старейший город Германии
Почувствуйте атмосферу древнего Трира, прогуливаясь по его историческим улицам и площадям. Узнайте о ключевых эпохах города и его культурном наследии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €342
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Люксембурга
Индивидуальная экскурсия по самым ярким замкам Люксембурга: Бофор и Вианден. Погружение в историю и дегустация ликера ждут вас
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от €490 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
Погрузитесь в атмосферу Динана, посетив его главные достопримечательности: цитадель, собор Нотр-Дам и сады Фрейр. Узнайте о пиве Leffe и символах саксофона
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €475
€499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Путешествие в Мозельскую долину подарит вам незабываемые впечатления: дегустация вин, посещение музея Шенгена и великолепные пейзажи ждут вас
Завтра в 11:30
10 авг в 09:30
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от €420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Выбрать Константина — лучшее решение в поездке. Это редчайший случай, когда гид является действующим реставратором. Он не просто выучил текст,
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экскурсия с Константином - это историческое и литературное представление в самом лучшем смысле)), великие герцоги, правители Люксембурга в устах Константина живые, симпатичные, и любящие своих сограждан! Виды потрясающие, город уютный,чистый. Любовь получилась))
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И
Рекомендую Всем. Изначально мы хотели одну экскурсию, но он нам посоветовал взять и Трир тоже, и мы не пожалели. Во
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И
Большое спасибо Татьяне за очень приятную и интересную экскурсию!
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И
Интересна экскурсия в прекрасном и незабываемом исполнении Константина! Большое спасибо!
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это была потрясающая экскурсия с замечательным экскурсоводом, историком, знающим Люксембург от и до. рекомендую всем, обязательно возьму с ним следующую экскурсию
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отличная экскурсия по великолепным местам! очень рекомендую!
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все отлично!
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Немного не повезло с погодой, но очень повезло с гидом. Отдельно проговорили встречу и время начало экскурсии. на трипстере всё
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Отличная и интересная экскурсия! спасибо Константину за познавательную историю о Люксембурге! Посетили все значимые места города и честно говоря, несмотря
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Всего 112 отзывов в Люксембурге
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Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу
Самые популярные экскурсии в Люксембурге
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Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в августе 2026
Сейчас в Люксембурге можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 200 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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