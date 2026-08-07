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он своими руками трогал то, о чем рассказывает. Это феноменальное чувство материала.



Подача потрясающая: живо, интеллигентно, с такими театральными паузами и интонациями, что мурашки бегут. Город раскрылся для нас как сложный арт-объект. Чувствуется, что Константин очень глубоко понимает архитектуру, но его знания выходят далеко за её пределы — это история нравов, быта, характеров.



Отдельное спасибо за рассказы о правителях: не сухой перечень дат, а яркие, выпуклые портреты живых людей, их сильные стороны, слабости, хитрости. А истории про ум и находчивость местных женщин-правительниц — это просто что-то невероятное. Как они выкручивались из безвыходных ситуаций, как вели тонкую игру — слушать было чистым восторгом. Сразу видно, что Константин не просто знает факты, а по-настоящему любит и чувствует эпоху.



Я мог бы ходить за ним часами. Очень хочется, чтобы этот талант вышел за рамки живых экскурсий. Константин, если вы это читаете — пожалуйста, создайте цикл лекций! Такой багаж знаний и такой слог нельзя хранить в себе. Спасибо за интеллектуальный пир!

Рекомендую всем от мала до велика!