1 отзыв оставили туристы

Мозельская долина - это часть большой истории Европейского союза.Посетив люксембургский Шенген - «страну трех границ» - вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.Великолепные

пейзажи с просторами виноградных плантаций удивительным образом вплетены в историю Яна Слепого - последнего рыцаря эпохи, графа Люксембурга и короля Богемии. Его смерть на поле сражения прославила его на века, навсегда сделав героем своего времени. В результате путешествие в Мозельскую долину наполнит день красотой и историей, а также познакомит вас с национальным достоянием люксембургских виноделов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Мозельскую долину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить долину, но возможны дожди и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть, что холод может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.