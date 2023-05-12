1 отзыв оставили туристы

Мозельская долина - это часть большой истории Европейского союза.
Посетив люксембургский Шенген - «страну трех границ» - вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.
Великолепные
Посетив люксембургский Шенген - «страну трех границ» - вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.
Великолепные
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Винная дегустация лучших марок люксембургских вин
- 🌿 Живописные пейзажи и природные заповедники
- 🏛 Посещение музея Шенгена
- 📜 Узнайте историю Европейского союза
- 🍇 Прогулка по винной тропе вдоль реки Мозель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Мозельскую долину - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить долину, но возможны дожди и более прохладная погода. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть, что холод может ограничить комфорт пребывания на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Винная тропа
- Музей Шенгена
- Пейзажи Мозельской долины
Описание экскурсии
Винная дегустация
Мозельская долина — это колыбель лучших марок люксембургских вин. Легкие, ароматные, впитавшие в себя ласковое солнце, чистый воздух полей и любовь винодела. Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры.
Место, где родился Европейский союз
Мозельская долина — это часть большой истории Европейского союза. Посетив люксембургский Шенген — «страну трех границ» — вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.
В результате путешествие в Мозельскую долину наполнит день красотой и историей, а также познакомит вас с национальным достоянием люксембургских виноделов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит транспорт на 5 часов
- Входной билет в музей оплачивается дополнительно: €5 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Мои экскурсии проходят позитивно и с юмором, интересно рассказываю о простом и увлекательно о сложном. Без занудства и монотонности. Никаких «посмотрите налево, посмотрите направо» и пересказа Википедии. Ваш мозг не взорвется от дат и имен, если Люксембург покажу вам именно я. Приходите, со мной скучно не будет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо. Все очень интересно. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ . Рекомендую всем.
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Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне
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