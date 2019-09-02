1 отзыв оставили туристы

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Из Люксембурга в Мозельскую долину

Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

312 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Татьяна – Гид в Люксембурге
Представьте благоухающее цветочное поле, живописный панорамный вид долины и невиданные растения...

Этот идилличный пейзаж ждёт вас на экскурсии! Вы побываете в природном заповеднике, услышите о фауне и флоре Мозельской долины.

И окажетесь на границе трёх европейских государств, где в музее узнаете историю 📖 Европейского союза, начавшуюся здесь — в деревне Шенген.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Из Люксембурга в Мозельскую долину

Что вас ожидает

Винная дегустация
Мозельская долина — это колыбель лучших марок люксембургских вин. Легкие, ароматные, впитавшие в себя ласковое солнце, чистый воздух полей и любовь винодела. Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры.

Место, где родился Европейский союз
Мозельская долина — это часть большой истории Европейского союза. Посетив люксембургский Шенген — «страну трех границ» — вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.

Пейзажи и история долины
Мозельская долина — это великолепные пейзажи с просторами виноградных плантаций, в которые удивительным образом вплетена история Яна Слепого — последнего рыцаря эпохи, графа Люксембурга и короля Богемии. Его смерть на поле сражения прославила его на века, навсегда сделав героем своего времени.

В результате путешествие в Мозельскую долину наполнит день красотой и историей, а также познакомит вас с национальным достоянием люксембургских виноделов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит транспорт на 5 часов.

Из Люксембурга в Мозельскую долину
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Из Люксембурга в Мозельскую долину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!
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1 отзыв оставили туристы

2 сентября 2019
Провели с Татьяной чудесный день в мозельской долине и в Шенгене. До этого мы были с другим гидом на обзорной экскурсии по Люксембургу с другим экскурсоводам, но только благодаря Татьяне у нас наконец то сложились все пазлы. Татьяна много знает, интересно рассказывает, очень комфортна в общении. Экскурсия получилась очень интересной. Дегустация тоже очень понравилась. Очень благодарны Татьяне за проведённый с ней день и жалеем, что не с ней пошли на экскурсию по городу.

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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