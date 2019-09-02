1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Винная дегустация

Мозельская долина — это колыбель лучших марок люксембургских вин. Легкие, ароматные, впитавшие в себя ласковое солнце, чистый воздух полей и любовь винодела. Винная тропа, которая протянулась на 42 километра вдоль реки Мозель, подарит вам дегустацию вин под традиционный люксембургский луковый пирог и местные сыры.

Место, где родился Европейский союз

Мозельская долина — это часть большой истории Европейского союза. Посетив люксембургский Шенген — «страну трех границ» — вы узнаете, как небольшое и малоизвестное поселение вошло в историю и стало именем нарицательным.

Пейзажи и история долины

Мозельская долина — это великолепные пейзажи с просторами виноградных плантаций, в которые удивительным образом вплетена история Яна Слепого — последнего рыцаря эпохи, графа Люксембурга и короля Богемии. Его смерть на поле сражения прославила его на века, навсегда сделав героем своего времени.

В результате путешествие в Мозельскую долину наполнит день красотой и историей, а также познакомит вас с национальным достоянием люксембургских виноделов.