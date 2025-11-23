Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Люксембурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Люксембурге на русском языке, цены от €200, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Четыре яруса великолепия в Люксембурге
Откройте для себя Люксембург с его уникальной архитектурой и богатой историей. Прогулка по многослойному городу, где каждый ярус расскажет свою историю
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
На машине
5 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Откройте для себя магию Рождества в Люксембурге и Трире, прогуливаясь по праздничным базарам
«Вы, безусловно, восхититесь красотой собора Нотр-Дам, где недавно венчался герцог Люксембургский»
Завтра в 14:00
11 дек в 12:00
€404€475 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю: природа, история и замки Люксембурга
Погрузитесь в волшебный мир Мюллерталя, где вас ждут скальные образования, водопады и романтические замки
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
€455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gennadiy
    23 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Константин проводит экскурсию очень информативно, но вместе с тем не обременительно. Вы узнаете от него много интересного о стране, поданного в легкой не академической форме. Видно, что Константин рассказывает о стране, в которой живет и работает.
  • И
    Инна
    9 ноября 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Мы искушенные путешественники которые были уже практически во всех странах Европы, Константин один из лучших гидов которых мы встречали на
    читать дальше

    своем пути, он замечательный риторик, актер, историк, реставратор, мы провели,не забываемое время в Люксембурге, влюбились в эту страну и ее население. Спасибо вам большое за ваш труд!

  • Л
    Люция
    16 августа 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Благодарим Константина за ПОТРЯСАЮЩУЮ экскурсию!!! Мы узнали историю Трира, большое количество фактов о вещах которые нас окружают и являются неотъемлемой часть нашей жизни.
    Очень необычная, эмоциональная подача материала.
  • C
    Cristina
    13 июля 2025
    Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
    Экскурсия прошла чудесно!
    Мы узнали много интересного о городе, а также получили отличные рекомендации о местах, которые стоит посетить, если останется
    читать дальше

    время.
    Рассказ гида был очень увлекательным, слушать было действительно интересно и легко.
    Прогулка прошла в комфортной и дружелюбной атмосфере, всё было организовано на высшем уровне. Спасибо за прекрасное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Люксембурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Четыре яруса абсолютного великолепия в Люксембурге
  2. Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
  3. Лесная прогулка по Мюллерталю
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в декабре 2025
Сейчас в Люксембурге в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 455 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Люксембурге (Люксембург 🇱🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 11 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Люксембурга. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль