Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

  1. Экскурсии

Лесная прогулка по Мюллерталю

Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

338 за экскурсию

Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Татьяна – Гид в Люксембурге
Причудливые скальные образования, речные долины, романтические замки 🏰, водопады, тишина и прохлада ущелий, захватывающие дух панорамные виды — вот тот краткий перечень естественных красот, с которыми вам предстоит встретиться в регионе Мюллерталь.
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю

Программа

Красивейшая в Европе природа
5 000 километров пешеходных троп опутывают Великое герцогство: это самая густая пешеходная сеть Европы. Предлагаю отправиться в ее красивейшую часть — регион Мюллерталь, или маленькую Швейцарию Люксембурга. Именно Мюллерталь в 2014 году снискал себе славу и получил знак «Лучшие тропы Европы».
Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз.

История страны в городе Эштернах
Регион Мюллерталь — это расширенное знакомство с историей страны, потому что именно здесь расположен самый старый город Великого герцогства — город Эштернах. Я расскажу его историю, и вы посетите аббатство с базиликой, где узнаете о Святом Виллиброрде и о Танцевальной процессии, которая каждый год проходит в Эштернахе — этой традиции уже больше тысячи лет, и она внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Величественный замок Бофор
Регион Мюллерталь — это и замок Бофор, состоящий из двух частей — Средневековой и части в стиле Ренессанс. До 2012 года часть замка в стиле Ренессанс была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в замки.

Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю
Лесная прогулка по Мюллерталю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!
Напишите мне

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная экскурсия по ЛюксембургуОбзорная экскурсия по ЛюксембургуОбзорная экскурсия по Люксембургу
195 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Что вы знаете о Люксембурге? Думаю, немного, потому что найти информацию об этой стране и ее городах крайне сложно, а та информация, что есть — очень однообразна, все статьи похожи друг на друга как две капли воды. Поэтому порой у путешественников складывается неверное впечатление: мол, делать тут нечего, от силы полдня-день — и все посмотрели. Я же вам расскажу и покажу совсем другой Люксембург!
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
72 за экскурсию
2 часа
Аттракционы, сувенирные лавки и рестораны с традиционной люксембургской и европейской кухней
В Люксембурге все с историей и ярмарка Шубофоер (Schueberfouer) тому яркий пример! За годы существования ярмарка претерпела много изменений - от рынка скота до современного парка развлечений, от нескольких дней торговли до трех недель праздника. Ровно столько теперь длится ярмарка Шубофоер – последнюю неделю августа и две недели в сентябре. Приезжайте в это время - будем гулять, развлекаться и на примере ярмарки изучать историю этих мест.
Замки ЛюксембургаЗамки ЛюксембургаЗамки Люксембурга
312 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Богатое историческое прошлое Люксембурга оставило потомкам в наследство более ста замков, расположенных на территории страны. Часть из них восстановлена, часть находится в руинах, но это нисколько не умаляет их былое величие и архитектурное достоинство. Для осмотра всех замков страны потребуется немало времени. Поэтому предлагаю изучить самые яркие и зрелищные замки — Бофор и Вианден.
Из Люксембурга в Мозельскую долинуИз Люксембурга в Мозельскую долинуИз Люксембурга в Мозельскую долину
312 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Представьте благоухающее цветочное поле, живописный панорамный вид долины и невиданные растения... Этот идилличный пейзаж ждёт вас на экскурсии! Вы побываете в природном заповеднике, услышите о фауне и флоре Мозельской долины. И окажетесь на границе трёх европейских государств, где в музее узнаете историю Европейского союза, начавшуюся здесь — в деревне Шенген.

Экскурсии по пригородам Люксембурга

Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночиЛюксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночиЛюксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
скидка20%
€293
235 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Волшебное Рождество в старой Европе — автомобильная поездка в два сказочных города
Традиции празднования в Европе уходят в века и с каждым годом становятся всё пышнее и разнообразнее. Я посещала разные европейские страны и города специально в праздничную пору, и излюбленными для меня и моей семьи стали два старинных и сказочных города — Люксембург (Великое Герцогство Люксембург) и Трир (Германия). Приглашаю вместе отправится в настоящую сказку — волшебное Рождество в старой Европе!

Выбирайте и другие экскурсии в Люксембурге

История и архитектураВсеОбзорныеСо скидкойВ другой городИндивидуальныеЗа городомНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком
338 за экскурсию
Заказать экскурсию