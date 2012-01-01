Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Программа

Красивейшая в Европе природа

5 000 километров пешеходных троп опутывают Великое герцогство: это самая густая пешеходная сеть Европы. Предлагаю отправиться в ее красивейшую часть — регион Мюллерталь, или маленькую Швейцарию Люксембурга. Именно Мюллерталь в 2014 году снискал себе славу и получил знак «Лучшие тропы Европы».

Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз.

История страны в городе Эштернах

Регион Мюллерталь — это расширенное знакомство с историей страны, потому что именно здесь расположен самый старый город Великого герцогства — город Эштернах. Я расскажу его историю, и вы посетите аббатство с базиликой, где узнаете о Святом Виллиброрде и о Танцевальной процессии, которая каждый год проходит в Эштернахе — этой традиции уже больше тысячи лет, и она внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Величественный замок Бофор

Регион Мюллерталь — это и замок Бофор, состоящий из двух частей — Средневековой и части в стиле Ренессанс. До 2012 года часть замка в стиле Ренессанс была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.