Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Причудливые скальные образования, речные долины, романтические замки, водопады, тишина и прохлада ущелий, захватывающие дух панорамные виды — вот тот краткий перечень естественных красот, с которыми вам предстоит встретиться в регионе Мюллерталь.
Описание экскурсии
Программа
Красивейшая в Европе природа
5 000 километров пешеходных троп опутывают Великое герцогство: это самая густая пешеходная сеть Европы. Предлагаю отправиться в ее красивейшую часть — регион Мюллерталь, или маленькую Швейцарию Люксембурга. Именно Мюллерталь в 2014 году снискал себе славу и получил знак «Лучшие тропы Европы». Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз.
Величественный замок Бофор
Регион Мюллерталь — это и замок Бофор, состоящий из двух частей — Средневековой и части в стиле Ренессанс. До 2012 года часть замка в стиле Ренессанс была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в замок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Люксембурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Мои экскурсии проходят позитивно и с юмором, интересно рассказываю о простом и увлекательно о сложном. Без занудства и монотонности. Никаких «посмотрите налево, посмотрите направо» и пересказа Википедии. Ваш мозг не взорвется от дат и имен, если Люксембург покажу вам именно я. Приходите, со мной скучно не будет!
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