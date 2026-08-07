Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Причудливые скальные образования, речные долины, романтические замки, водопады, тишина и прохлада ущелий, захватывающие дух панорамные виды — вот тот краткий перечень естественных красот, с которыми вам предстоит встретиться в регионе Мюллерталь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Красивейшая в Европе природа

5 000 километров пешеходных троп опутывают Великое герцогство: это самая густая пешеходная сеть Европы. Предлагаю отправиться в ее красивейшую часть — регион Мюллерталь, или маленькую Швейцарию Люксембурга. Именно Мюллерталь в 2014 году снискал себе славу и получил знак «Лучшие тропы Европы».

Регион Мюллерталь — это инъекция природной красоты, после посещения которого даже самые скептически настроенные к слову «природа» туристы остаются в полном восторге и обещают сюда вернуться еще не раз.

Величественный замок Бофор

Регион Мюллерталь — это и замок Бофор, состоящий из двух частей — Средневековой и части в стиле Ренессанс. До 2012 года часть замка в стиле Ренессанс была жилой: вы прикоснетесь к истории Бофора через жизнь его обитателей, сохранивших замок до наших дней. Практически 100 лет на территории Бофора готовят ягодные ликеры, поэтому после экскурсии по замку вас ждет дегустация черносмородинового ликера — визитной карточки этого места.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в замок.