3 день

Перегон: Мурундава г. Белу Цирибихина - Цинги

Дорога к Цинги: через Аллею Баобабов и реки Мадагаскара

Перегон: 4х4 мурундава г. Белу сюр Цирибихина цинги (7 часов, 200 км)

Ранним утром отправляемся в путь к городку Белу-сюр-Цирибихина. Уже через несколько километров дорога подарит нам одно из самых знаменитых чудес Мадагаскара — Аллею баобабов. В мягком утреннем свете эти гиганты выглядят особенно величественно и будто провожают нас в большое приключение.

Далее нас ждет колоритная переправа через реку Цирибихина на пароме — настоящий мадагаскарский колорит, когда местные жители вместе с туристами пересекают реку в шуме моторов и веселых голосов. В Белу-сюр-Цирибихина нас ждет обед и короткий отдых.

По пути в сторону Цинги мы сделаем особенную остановку — в деревне Бесели, где подарим школьные принадлежности детям. Их искренние улыбки и радость — это момент, который остается в сердце навсегда.

Продолжаем путь к великому чуду природы — Цинги де Бемараха. Нам предстоит еще одна переправа — через реку Манамбулу. Здесь мы словно попадаем в другое измерение: степные пейзажи сменяются лесами, а воздух наполняется ощущением тайны.

По приезде в национальный парк нас ждет размещение в уютном отеле, ужин и отдых. Завтра мы отправимся навстречу каменному лабиринту Цинги.

