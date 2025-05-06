Описание тура
Этот эксклюзивный тур проведет вас через удивительные места западной части Мадагаскара с насыщенной программой приключений и подлинных открытий. Вы посетите впечатляющие Цинги де Бемараха, внесенные в список Всемирного наследия Юнеско, полюбуетесь величественными баобабами во время незабываемого заката на Аллее Баобабов и испытаете трогательные моменты общения с местным населением, в том числе благодаря нашему партнерству с ассоциацией. Путешествие продолжится на востоке Мадагаскара, где вы откроете для себя уникальное биоразнообразие национального парка Андaсибе, познакомитесь с лемурами, погрузитесь в атмосферу тропических лесов и понаблюдаете за эндемичной фауной. Для максимального комфорта тур включает перелет туда и обратно между Мурундавой и Антананариву, что позволит сократить время в пути и насладиться каждым мгновением этого увлекательного путешествия.
Программа тура по дням
Прилет в Антананариву в аэропорт Ivato
Добро пожаловать на волшебныи Мадагаскар!
После приземления — получение багажа и оформление визы. В зале прилета вас уже будет ждать наша команда с улыбкой и приветствием. При желании сразу можно обменять валюту и приобрести местную Sim-карту с интернетом, чтобы быть на связи. Далее — комфортный трансфер в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги. Сегодня мы просто наслаждаемся атмосферой и настраиваемся на яркое и незабываемое путешествие по удивительному острову Мадагаскар!
Перелет: Антананариву Мурундава
Перелет в красназемный регион - Менабе - Город Мурундава
Завтрак в отеле в Антананариву. Если прилета ранее можно отправиться в путешествие на традиционной пироге по мангровым зарослям и прозрачным лагунам. Этот маршрут приведёт нас в Бетанию — настоящую рыбацкую деревню, где жители живут в гармонии с океаном. Вы сможете увидеть традиционный быт и ощутить подлинный дух острова.
Далее посещение резорта Kimony, где вы встретите ручных лемуров и сможете понаблюдать за ними в их естественной среде. Это отличная возможность сделать яркие фотографии и насладиться близким контактом с удивительными обитателями Мадагаскара. После обеда можно провести время на великолепных пляжах Кимони.
Перегон: Мурундава г. Белу Цирибихина - Цинги
Дорога к Цинги: через Аллею Баобабов и реки Мадагаскара
Перегон: 4х4 мурундава г. Белу сюр Цирибихина цинги (7 часов, 200 км)
Ранним утром отправляемся в путь к городку Белу-сюр-Цирибихина. Уже через несколько километров дорога подарит нам одно из самых знаменитых чудес Мадагаскара — Аллею баобабов. В мягком утреннем свете эти гиганты выглядят особенно величественно и будто провожают нас в большое приключение.
Далее нас ждет колоритная переправа через реку Цирибихина на пароме — настоящий мадагаскарский колорит, когда местные жители вместе с туристами пересекают реку в шуме моторов и веселых голосов. В Белу-сюр-Цирибихина нас ждет обед и короткий отдых.
По пути в сторону Цинги мы сделаем особенную остановку — в деревне Бесели, где подарим школьные принадлежности детям. Их искренние улыбки и радость — это момент, который остается в сердце навсегда.
Продолжаем путь к великому чуду природы — Цинги де Бемараха. Нам предстоит еще одна переправа — через реку Манамбулу. Здесь мы словно попадаем в другое измерение: степные пейзажи сменяются лесами, а воздух наполняется ощущением тайны.
По приезде в национальный парк нас ждет размещение в уютном отеле, ужин и отдых. Завтра мы отправимся навстречу каменному лабиринту Цинги.
Обширная программа на цингах
Большой и малый цинги де Бемараха — это две части национального парка на Мадагаскаре, разделенные по высоте скальных образований. Большой цинги представляет собой более обширный и высокий каменный лес, а малый цинги — это низкорослые, но также впечатляющие карстовые формации, находящиеся ближе к въезду в парк и поселку Бекопака. Оба массива предлагают уникальные ландшафты, но требуют разного времени на посещение: Большой цинги требует больше времени и обычно проходит как часть более продолжительного маршрута, в то время как малый цинги можно обойти за полчаса.
После завтрака в уютном отеле начинается настоящии день открытии: мы отправляемся в сердце фантастических Цинги. Нас ждет треккинг по величественным каменным шпилям, словно сотворенным не землеи, а руками древних богов. Под сводами таинственных пещер нас окутывает прохлада и эхо, а на тропе неожиданно появляются любопытные лемуры и хамелеоны, меняющие цвета прямо на глазах. Вернувшись в отель, нас ждет вкусныи обед и немного отдыха, чтобы перевести дыхание после ярких впечатлении. Днем, по желанию, можно отправиться к Малым Цингам — более легким, но не менее захватывающим скальным лабиринтам. А вечером, после ужина, нас ждет особое приключение: прогулка в темноте по лесу в поисках ночных жителеи — светящиеся в темноте глаза лемуров, стрекот насекомых и таинственные звуки джунглеи. И ночь в отеле посреди дикои природы Цинги станет по-настоящему волшебнои.
Перегон: Цинги - Мурундава через Аллею баобабов
Перегон: 4х4 Цинги Мурундава через Аллею баобабов (7 часов, 200 км)
Ранним утром мы отправляемся в обратный путь к Мурундаве. Впереди — первая переправа на пароме через реку Манамбулу, а затем нас ждет живописный путь через плодородные земли реки Цирибихина: стаи птиц будут сопровождать нас в небесах, словно провожая путешественников. Дорога ведет к одной из самых магических точек Мадагаскара — знаменитой Аллее баобабов. Здесь, в сиянии закатного солнца, гигантские древние деревья превращаются в величественных стражей времени, и этот момент по праву станет одним из самых ярких воспоминании поездки. После короткого переезда нас ждет Мурундава: уютный отель, ужин и долгожданный отдых в теплой атмосфере западного побережья.
Перелет: Мурундава Антананариву
Перелет: Мурундава Антананариву (1 час - 500 км)
завтрак в отеле в Мурундаве если есть время до вылета можно покупаться в океане по прилету в Антананариву - размещение в отеле если прилет относительно раннии, можно организовать посещение Амбухиманги - резиденции королеи Мадагаскара, шоппинг и закупка сувениров на память ночь в отеле в Антананариву
Перегон: Антананариву - Мантасуа 75км / 2.5ч
По дороге увидим рисовые поля, речки, красивые горы, колоритные деревушки и городки. Возможно увидим как местные жители стирают одежду в проточнои воде. Обед в месте назначения. Во второи половине дня прокатимся на лодке в сторону частного острова Nosy Soa. Там живут ручные лемуры: знаменитыи король джулиан, милыи маленькии бамбуковыи лемур, танцующии лемур, бурыи лемур и забавныи лемур вари. Они нас встречают на острове и возможно запрыгнут к нам на плечи. Покормим лемуров бананами. Делаем фотосессию вместе с ручными лемурами. Мы тоже увидим хамелеонов, черепашек, крокодилов.
Перегон: Mantasoa - Andasibe 100км / 3ч
Остановка в парке рептилии Peyrieras, где нас ждут с нетерпением разноцветные хамелеоны: от самого маленького Brookesia до гигантского хамелеона Calumma parsonii. Это не все! Тут водятся необычные гекконы, бабочка комета, томатные жабы, маленькие яркие лягушки, мадагаскарские удавы… Трансфер в гостиницу. После обеда нас ждет посещени заповедника Вакона. Это небольшие искусственные острова, на которых живет множество видов дневных лемуров. Прогулка по крокодиловои ферме. Перед ужином, нас ждет вечерняя прогулка по парку Voimma на поиски мышиных лемуров. Они ведут ночнои образ жизни. Если повезет, еще увидим спящих хамелеонов всех размеров и других удивительных животных.
Андасибе - Антананариву
Andasibe - Antananarivo 142км / 4ч
Завтрак в отеле. Посещение национального парка Analamazaotra. Будем высматривать диких лемуров среди веток тропического леса. В этом парке обитают самые крупные представители лемуров на Мадагаскаре. Их называют Индри или Бабакуту. По утрам они распевают песни хором в этом парке. Во второи половине дня отправимся в путь обратно в Antananarivo.
Погружение в историю и культуру столицы
Этот день будет посвящён знакомству с культурным и историческим наследием столицы Мадагаскара. После завтрака мы отправляемся в одно из самых священных мест страны — Амбухиманга, древнюю королевскую резиденцию, включённую в список Всемирного наследия Юнеско. Здесь когда-то находился центр власти династии Мерина. На территории комплекса можно увидеть традиционные деревянные дворцы, старинные строения и познакомиться с ритуалами, которые совершались здесь веками. Затем возвращение в Антананариву, где вас ждёт экскурсия по комплексу Рова Маньякамиадана — величественного королевского дворца, расположенного на вершине холма. Отсюда открывается потрясающая панорама столицы, особенно красивая в вечернем свете. День завершится прогулкой по городу, шопингом на местных рынках и в сувенирных лавках, где можно приобрести изделия из ротанга, ваниль, специи и яркие мадагаскарские ткани. Вечером — ужин и отдых в отеле.
Вылет на родину
завтрак в отеле в Антананариву. После трансфер в аэропорт и вылет на родину. В зависимости от времени международного перелета трансфер в аэропорт или небольшая экскурсия и шоппинг по Антананариву.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Отели по программе, дабл размещение
- Питание: завтраки везде
- Все трансферы по программе: минивэны, джипы, лодки, топливо
- Работа/размещение/питание местного водителя
- Входные билеты и экскурсии в национальные парки, частные резервации
- Работа местных гидов в национальных парках и частных резервациях
- Поддержка с нашей стороны 24/7
- Поддержка в группе русскоговорящего гида
- Разработка тура, бронирование отелей, транспорта
- Встреча в аэропорту (прилет)
- Рансфер в аэропорт (вылет)
- Внутренний перелет Антананариву-Мурундава-Антананариву
Что не входит в цену
- Международный перелет в Антананариву
- Питание: обеды и ужины (цена обеда/ужина на Мадагаскаре в среднем от 10 евро до 20 евро в зависимости от места)
- Виза на Мадагаскар (35 евро)
- Медицинская страховка
- Личные траты
Визы
Виза и административные формальности
Важно: ваш паспорт должен быть действительным. Он обязательно должен быть действителен как минимум 6 месяцев после окончания поездки на Мадагаскар.
Для пребывания менее двух месяцев требуется въездная и туристическая виза. Получение туристической визы очень простое и осуществляется непосредственно в аэропорту по прибытии.
Также можно подать заявление в посольстве Мадагаскара
После выхода из самолета вы пройдете по коридору Паспорт иностранца, нерезидента. При себе необходимо иметь действующий паспорт, электронный билет, билет на обратный рейс или на следующий рейс (с предъявлением билета и визы следующей страны) и адрес проживания.
Оплата визового сбора производится на месте в аэропорту. После получения разрешения на высадку вы направитесь к стойке Пограничной полиции (Paf), где вам выдадут визовую наклейку.
Стоимость визы зависит от продолжительности пребывания:
Краткосрочная виза, не подлежащая преобразованию:
От 0 до 30 дней: 18 евро
От 31 до 60 дней: 23 евро
От 61 до 90 дней: 32 евро
Виза, подлежащая преобразованию в долгосрочную: 32 евро
Виза действительна максимум 90 дней. Эта так называемая виза для неиммиграционных целей не подлежит продлению или преобразованию в долгосрочную визу и не дает права на получение дохода. Этот порядок действует для всех международных аэропортов на Мадагаскаре.
Однако, если иностранный гражданин желает остаться на Большом острове дольше, он может получить при прибытии в аэропорту визу на 1 месяц. Эта преобразуемая виза может быть продлена на срок до 10 лет и более. Период в 1 месяц позволяет ему пройти все необходимые процедуры для легализации своего статуса.