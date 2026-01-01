Тур-прикосновение к Мадагаскару: встречи с природой, культурой и людьми
Подружиться с местными жителями, насладиться пикником под баобабами и погулять по джунглям
Начало: Антананариву, аэропорт, время по договорённости
26 апр в 08:00
6 мая в 08:00
€2190 за человека
Сафари по заповедному Мадагаскару с отдыхом у бассейна в перерывах (мини-группа)
Понаблюдать за лемурами, хамелеонами, ай-ай, погулять среди баобабов и узнать, как живут местные
Начало: Аэропорт Антананариву, время по договорённости
7 июл в 08:00
€2250 за человека
Круиз на яхте по островам Мадагаскара с блюдами от шеф-повара и погружением в жизнь местных
Обойти удалённые лагуны, насладиться пляжным отдыхом и снорклингом и познакомиться с малагасийцами
Начало: Аэропорт Антананариву, до 9:00
4 июл в 08:00
19 сен в 08:00
220 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Антананариву в категории «Летние»
Самые популярные туры этой рубрики в Антананариву
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Антананариву в марте 2026
Сейчас в Антананариву в категории "Летние" можно забронировать 3 тура от 2190 до 220 000.
Туры на русском языке в Антананариву (Мадагаскар 🇲🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Летние», цены от €2190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мадагаскара. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май