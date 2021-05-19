Всё о Джохор-Бару

Полезная информация о Джохор-Бару

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Местное время в Джохор-Бару
02:1700
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаДжохор-Бару
По-английскиJohor Bahru
Столица регионаДжохор-Бару является столицей региона
Население города802 489 чел.
АэропортСултан Исмаил JHB
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота32 м. от уровня моря

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