Полезная информация о Джохор-Бару
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Местное время в Джохор-Бару
02:1700
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Джохор-Бару
|По-английски
|Johor Bahru
|Столица региона
|Джохор-Бару является столицей региона
|Население города
|802 489 чел.
|Аэропорт
|Султан Исмаил JHB
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря
Где находится Джохор-Бару на карте
Джохор-Бару