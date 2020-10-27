Как добраться до Джохора-Бару на самолёте
В Джохоре-Бару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Senai Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джохора-Бару
- Султан Исмаил JHBSenai Airport
Самые дешёвые билеты в Джохор-Бару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|853
|55м
|06.12.2020
|из 🇲🇾Сибу
|1 527
|1ч 35м
|07.11.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|1 855
|1ч 10м
|13.10.2020
|из 🇲🇾Ипоха
|2 485
|1ч
|23.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|2 966
|2ч 15м
|31.10.2020
|из 🇲🇾Тавау
|3 546
|14ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇲🇾Мири
|3 759
|4ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|10 951
|23ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|28 057
|19ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|61 041
|56ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джохора-Бару
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джохора-Бару, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Диярбакыр, Кота-Бару, Лангкави, Мири и Пенанг
- 29.10.202006.11.2020
- 12.11.202015.11.2020
- 24.11.202026.11.2020
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