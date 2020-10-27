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Летим в Джохор-Бару

Как добраться до Джохора-Бару на самолёте

В Джохоре-Бару 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Senai Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джохора-Бару

  1. Султан Исмаил JHB
    Senai Airport

Самые дешёвые билеты в Джохор-Бару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура85355м
06.12.2020из 🇲🇾Сибу1 5271ч 35м
07.11.2020из 🇲🇾Пенанга1 8551ч 10м
13.10.2020из 🇲🇾Ипоха2 485
23.11.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу2 9662ч 15м
31.10.2020из 🇲🇾Тавау3 54614ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇲🇾Мири3 7594ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇸🇬Сингапура10 95123ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Москвы28 05719ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Варшавы61 04156ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джохора-Бару, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Диярбакыр, Кота-Бару, Лангкави, Мири и Пенанг

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Джохора-Бару