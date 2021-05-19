Полезная информация о Кота-Бару
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Местное время в Кота-Бару
04:5052
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Кота-Бару
|По-английски
|Kota Bharu
|Столица региона
|Кота-Бару является столицей региона
|Население города
|1 459 994 чел.
|Аэропорт
|Султан Исмаил Петра KBR
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Кота-Бару на карте
Кота-Бару