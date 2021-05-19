Всё о Кота-Бару

Полезная информация о Кота-Бару

Что нужно знать о Кота-Бару: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Султан Исмаил Петра, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кота-Бару
04:5052
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаКота-Бару
По-английскиKota Bharu
Столица регионаКота-Бару является столицей региона
Население города1 459 994 чел.
АэропортСултан Исмаил Петра KBR
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Кота-Бару на карте

Кота-Бару фото города
Кота-Бару

Когда лучше лететь в Кота-Бару

Расписание авиа-рейсов