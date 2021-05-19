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Полезная информация о Кота-Кинабалу

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Местное время в Кота-Кинабалу
03:4345
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаКота-Кинабалу
По-английскиKota Kinabalu
Столица регионаКота-Кинабалу является столицей региона
Население города457 326 чел.
АэропортКота-Кинабалу BKI
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Кота-Кинабалу на карте

Кота-Кинабалу фото города
Кота-Кинабалу

Популярные экскурсии в Кота-Кинабалу

Тур Сепилок. Орангутан+Пещера Гомантонг+Река Кинабатанг+Природный тур Сандакана
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Орангутанги в природном заповеднике Rasa Ria и крокодиловая ферма
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Подъем на гору Кинабалу
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Культурная деревня Мари Мари
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