Полезная информация о Кота-Кинабалу
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Местное время в Кота-Кинабалу
03:4345
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Кота-Кинабалу
|По-английски
|Kota Kinabalu
|Столица региона
|Кота-Кинабалу является столицей региона
|Население города
|457 326 чел.
|Аэропорт
|Кота-Кинабалу BKI
|Часовой пояс
|Asia/Kuching
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Кота-Кинабалу на карте
Кота-Кинабалу
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