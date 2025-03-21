Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отравимся в Путраджаю — официальную столицу страны. Оазис современности и традиций, город специально строился для правительства страны. Красота и спокойствие Востока вас удивят! Отсутствие пробок, чистый воздух, ну почти рай на Земле! 4 1 отзыв

Описание экскурсии Маршрут по Путраджае 1. Начало: Площадь Датаран Путра (Dataran Putra) 📍 Центральная площадь города Вид на мечеть Путра и Perdana Putra Отличное место для первых кадров 2. Мечеть Путра (Putra Mosque) 📍 Главная мечеть Путраджаи Розовая мечеть на берегу озера Можно зайти внутрь (если одет соответствующе) Крутые кадры с воды и с площади 3. Perdana Putra (здание правительства) 📍 Резиденция премьер-министра Архитектурный шедевр Фотографии на фоне здания с панорамой 4. Мост Сери Вавасан (Seri Wawasan Bridge) 📍 Один из самых красивых мостов города Футуристичный дизайн, напоминающий парус Красиво выглядит ночью с подсветкой 5. Монумент Миллениум (Millennium Monument) 📍 Символ прогресса Малайзии 68-метровая башня с историей страны Смотровая площадка с панорамным видом 6. Железная мечеть (Iron Mosque) / Мечеть Туанку Мизан Зайналь Абидин 📍 Современная мечеть из стекла и стали Минималистичный дизайн, не похожий на другие мечети Ощущение открытого пространства благодаря отсутствию колонн Лучшие кадры — со стороны озера 7. Мост Сери Гемиланг (Seri Gemilang Bridge) 📍 Один из самых элегантных мостов Путраджаи Классический европейский стиль Потрясающие виды на озеро и город 8. Putrajaya International Convention Centre (PICC) 📍 Самое высокое здание в Путраджае Футуристическая архитектура Смотровая площадка с панорамным видом.

Что включено Трансфер

Входные билеты

Где начинаем и завершаем? Начало: Oтель или оговаривается индивидуально Завершение: Отель или оговаривается индивидуально Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 4 часов