Мы отравимся в Путраджаю — официальную столицу страны. Оазис современности и традиций, город специально строился для правительства страны. Красота и спокойствие Востока вас удивят! Отсутствие пробок, чистый воздух, ну почти рай на Земле!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМаршрут по Путраджае 1. Начало: Площадь Датаран Путра (Dataran Putra) 📍 Центральная площадь города Вид на мечеть Путра и Perdana Putra Отличное место для первых кадров 2. Мечеть Путра (Putra Mosque) 📍 Главная мечеть Путраджаи Розовая мечеть на берегу озера Можно зайти внутрь (если одет соответствующе) Крутые кадры с воды и с площади 3. Perdana Putra (здание правительства) 📍 Резиденция премьер-министра Архитектурный шедевр Фотографии на фоне здания с панорамой 4. Мост Сери Вавасан (Seri Wawasan Bridge) 📍 Один из самых красивых мостов города Футуристичный дизайн, напоминающий парус Красиво выглядит ночью с подсветкой 5. Монумент Миллениум (Millennium Monument) 📍 Символ прогресса Малайзии 68-метровая башня с историей страны Смотровая площадка с панорамным видом 6. Железная мечеть (Iron Mosque) / Мечеть Туанку Мизан Зайналь Абидин 📍 Современная мечеть из стекла и стали Минималистичный дизайн, не похожий на другие мечети Ощущение открытого пространства благодаря отсутствию колонн Лучшие кадры — со стороны озера 7. Мост Сери Гемиланг (Seri Gemilang Bridge) 📍 Один из самых элегантных мостов Путраджаи Классический европейский стиль Потрясающие виды на озеро и город 8. Putrajaya International Convention Centre (PICC) 📍 Самое высокое здание в Путраджае Футуристическая архитектура Смотровая площадка с панорамным видом.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Oтель или оговаривается индивидуально
Завершение: Отель или оговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кармакова
21 мар 2025
Экскурсия в Путраджаю в принципе понравилась,но от данной Экскурсии ожидали получения большей информации, стоимость не соответствует количеству увиденного и услышенного. Эту поездку надо с чем-то ещё объединить или снизить стоимость.
Вот обзорная экскурсия по Куала Лумпуру была очень насыщенная!!! Её я рекомендую!
