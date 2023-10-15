Алевтина — ваш гид в Куала-Лумпуре

Провела экскурсии для 128 туристов

Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Меня зовут Алевтина, и я рада, что вы заглянули на мою страничку. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур стали моим домом более 20 лет назад, 10 из которых я проработала в туристической компании. Я влюблена в это удивительное место на Земле и постараюсь сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.

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