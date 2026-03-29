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Путраджая: город-сказка, город-сад

Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Путраджая переводится как «мечта принца» и действительно воплощает фантазию об идеальном месте для жизни.

Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
4.9
10 отзывов
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад

Описание экскурсии

  • Мост-парусник Вавасан — футуристический асимметричный вантовый мост, со смотровой площадки которого открывается впечатляющий вид на дворец премьер-министра, мечеть Масджид Путра и резиденцию султана штата Селангор.
  • Розовая мечеть Путра — одна из самых современных мечетей в мире и визитная карточка Путраджаи. Мы сможем посетить мечеть, если наша прогулка не совпадёт по времени с намазом.
  • Резиденция премьер-министра Малайзии — монументальное здание на высоком холме, которое видно из любой точки города, напоминает дворец из восточной сказки.
  • Центральная площадь — одно из самых красивых мест в Путраджае, где проходят торжественные мероприятия и национальные празднования.
  • Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию.
  • Дворец правосудия — образец гармоничного сочетания классического мавританского стиля и западной классики.
  • Смотровая площадка международного выставочного центра, построенного в виде летающей тарелки. С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро.

Организационные детали

  • Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца.
  • В стоимость включены: трансфер от места проживания, транспортное обслуживание, услуги гида и входные билеты.
  • Экскурсия удобна для транзитных пассажиров. За дополнительную плату я могу забрать вас прямо из аэропорта и по окончании экскурсии отвезти обратно. Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.
  • Надевайте удобную обувь и одежду. Для женщин желательны брюки и кофты с длинным рукавом, чтобы можно было войти в мечеть.
  • Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы и маленький зонтик на случай дождя.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в КЛ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
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стали нашим домом более 20 лет назад. Мы влюблены в это удивительное место на Земле и постараемся сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из отеля. Поведала интересный рассказ про административную столицу Малайзии. Узнали много нового, замечательно провели время. 3 часа полноценной экскурсии (не считая дороги).
Рекомендую
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! 🌸 Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия в Путраджаю и что время прошло
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интересно и с пользой. Наша команда гидов всегда старается сделать поездку не просто информативной, но и комфортной — поэтому особенно рада, что вы это отметили 😊

Буду очень рада увидеть вас снова и показать ещё больше красивых и интересных мест Малайзии! 🇲🇾✨

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Elena
Если у Вас есть свободные 3 часа, воспользуйтесь возможностью получить уникальные впечатления от этого города-сказки. Глаза не верили, что видели совершенно убранистические постройки с восточным колоритом, построенные за 5-8 лет. Мы много где были, но это город-совершенство! Экскурсовод Файзулла дал полную информацию о городе и даже дополнительно расширил наши знания о многогранности ислама. Рекомендую эту экскурсию однозначно!
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Елена, Спасибо вам за такой яркий и вдохновляющий отзыв! Очень рады, что Путраджая оставила у вас ощущение настоящего города-сказки и
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подарила уникальные впечатления.
Отдельная благодарность за добрые слова о гиде— мы действительно гордимся нашей командой гидов, которые делают каждую экскурсию живой, глубокой и запоминающейся.
Если у вас снова будет свободное время — даже всего несколько часов — будем рады показать вам ещё больше удивительных мест и открыть новые грани Малайзии.

И, конечно, если ваши друзья или знакомые планируют поездку в Малайзию — вы уже знаете, к кому обратиться 😊 Будем рады новым встречам! ✨

С уважением Алевтина

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Алена
Город-сказка, прекрасный город чистый, уютный. Иногда было впечатление, что город искусственный, как социальный проект Спасибо гиду Файзулле, узнали много новой для себя информации, подискутировали насчет экономики, было очень интересно и познавательно
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Алена здравствуйте.
Спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что город-сказка Путра Джая вам понравился. Наша команда гидов всегда старается делиться самыми интересными историями и фактами о Малайзии. Будем рады увидеть вас на новых экскурсиях!
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Светлана
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.

При этом Махира обладает расширенными знаниями про Малайзию и ее особенности. Поэтому в дороге получили исчерпывающие
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ответы на свои вопросы.

Путраджая прекрасный город в 50 км от Куала -Лумпур. Архитектура совсем не похожа на столичную: более уютная и камерная. Здания современные, но не высокие, много парковых зон.
Город очень молодой (постройка началась в конце 90-х годов ХХ века), поэтому каких-то исторических зданий там нет. Если Вы в Куала -Лумпур не первый раз и хочется посмотреть на другую Малайзию - смело можно брать данную экскурсию.

Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.+1
Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
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Т
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте Спасибо за отзыв.
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с
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Светлана здравствуйте Благодарю за прекрасный отзыв. Очень рада слышать, что город и гид из нашей команды вам понравился.
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