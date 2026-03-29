Путраджая переводится как «мечта принца» и действительно воплощает фантазию об идеальном месте для жизни.
Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
Описание экскурсии
- Мост-парусник Вавасан — футуристический асимметричный вантовый мост, со смотровой площадки которого открывается впечатляющий вид на дворец премьер-министра, мечеть Масджид Путра и резиденцию султана штата Селангор.
- Розовая мечеть Путра — одна из самых современных мечетей в мире и визитная карточка Путраджаи. Мы сможем посетить мечеть, если наша прогулка не совпадёт по времени с намазом.
- Резиденция премьер-министра Малайзии — монументальное здание на высоком холме, которое видно из любой точки города, напоминает дворец из восточной сказки.
- Центральная площадь — одно из самых красивых мест в Путраджае, где проходят торжественные мероприятия и национальные празднования.
- Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию.
- Дворец правосудия — образец гармоничного сочетания классического мавританского стиля и западной классики.
- Смотровая площадка международного выставочного центра, построенного в виде летающей тарелки. С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро.
Организационные детали
- Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца.
- В стоимость включены: трансфер от места проживания, транспортное обслуживание, услуги гида и входные билеты.
- Экскурсия удобна для транзитных пассажиров. За дополнительную плату я могу забрать вас прямо из аэропорта и по окончании экскурсии отвезти обратно. Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно.
- Надевайте удобную обувь и одежду. Для женщин желательны брюки и кофты с длинным рукавом, чтобы можно было войти в мечеть.
- Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы и маленький зонтик на случай дождя.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в КЛ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
скурсию в Путраджая для нас провела высококвалифицированный опытный экскурсовод Инна, забрала на своей машине прямо из отеля. Поведала интересный рассказ про административную столицу Малайзии. Узнали много нового, замечательно провели время. 3 часа полноценной экскурсии (не считая дороги).
Рекомендую
Рекомендую
Алевтина
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! 🌸 Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия в Путраджаю и что время прошло
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Если у Вас есть свободные 3 часа, воспользуйтесь возможностью получить уникальные впечатления от этого города-сказки. Глаза не верили, что видели совершенно убранистические постройки с восточным колоритом, построенные за 5-8 лет. Мы много где были, но это город-совершенство! Экскурсовод Файзулла дал полную информацию о городе и даже дополнительно расширил наши знания о многогранности ислама. Рекомендую эту экскурсию однозначно!
Алевтина
Ответ организатора:
Елена, Спасибо вам за такой яркий и вдохновляющий отзыв! Очень рады, что Путраджая оставила у вас ощущение настоящего города-сказки и
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Город-сказка, прекрасный город чистый, уютный. Иногда было впечатление, что город искусственный, как социальный проект Спасибо гиду Файзулле, узнали много новой для себя информации, подискутировали насчет экономики, было очень интересно и познавательно
Алевтина
Ответ организатора:
Алена здравствуйте.
Спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что город-сказка Путра Джая вам понравился. Наша команда гидов всегда старается делиться самыми интересными историями и фактами о Малайзии. Будем рады увидеть вас на новых экскурсиях!
Спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно, что город-сказка Путра Джая вам понравился. Наша команда гидов всегда старается делиться самыми интересными историями и фактами о Малайзии. Будем рады увидеть вас на новых экскурсиях!
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Нас сопровождала прекрасная девушка Махира.
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.
При этом Махира обладает расширенными знаниями про Малайзию и ее особенности. Поэтому в дороге получили исчерпывающие
Экскурсия прошла без каких-либо сложностей и напряжения в приятной дружеской болтовне.
При этом Махира обладает расширенными знаниями про Малайзию и ее особенности. Поэтому в дороге получили исчерпывающие
+1
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Т
Хорошо организованная экскурсия, нет растянутости и ненужной воды, как во многих других. Очень советую!!
Алевтина
Ответ организатора:
Татьяна, здравствуйте Спасибо за отзыв.
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с
Все очень понравилось!!! Это не город,это мечта Аман супер гид! Все показал,мы получили такое удовольствие!!! Рекомендую!
Алевтина
Ответ организатора:
Светлана здравствуйте Благодарю за прекрасный отзыв. Очень рада слышать, что город и гид из нашей команды вам понравился.
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