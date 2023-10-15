Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности
Путраджая переводится как «мечта принца» и действительно воплощает фантазию об идеальном месте для жизни.
Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мост-парусник Вавасан — футуристический асимметричный вантовый мост, со смотровой площадки которого открывается впечатляющий вид на дворец премьер-министра, мечеть Масджид Путра и резиденцию султана штата Селангор.
- Розовая мечеть Путра — одна из самых современных мечетей в мире и визитная карточка Путраджаи. Мы сможем посетить мечеть, если наша прогулка не совпадёт по времени с намазом.
- Резиденция премьер-министра Малайзии — монументальное здание на высоком холме, которое видно из любой точки города, напоминает дворец из восточной сказки.
- Центральная площадь — одно из самых красивых мест в Путраджае, где проходят торжественные мероприятия и национальные празднования.
- Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию.
- Дворец правосудия — образец гармоничного сочетания классического мавританского стиля и западной классики.
- Смотровая площадка международного выставочного центра, построенного в виде летающей тарелки. С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от места проживания, транспортное обслуживание, услуги гида и входные билеты.
- Экскурсия удобна для транзитных пассажиров. За дополнительную плату я могу забрать вас прямо из аэропорта и по окончании экскурсии отвезти обратно.
- Надевайте удобную обувь и одежду. Для женщин желательны брюки и кофты с длинным рукавом, чтобы можно было войти в мечеть.
- Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы и маленький зонтик на случай дождя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провела экскурсии для 128 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Меня зовут Алевтина, и я рада, что вы заглянули на мою страничку. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур стали моим домом более 20 лет назад, 10 из которых я проработала в туристической компании. Я влюблена в это удивительное место на Земле и постараюсь сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.
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