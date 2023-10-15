Путраджая: город-сказка, город-сад

Увидеть вторую столицу Малайзии и её главные достопримечательности

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Путраджая переводится как «мечта принца» и действительно воплощает фантазию об идеальном месте для жизни.

Здесь поразительно всё — развитая инфраструктура, оригинальная архитектура, вписанная в потрясающий ландшафт, экологичность и гармония между современностью и малазийскими традициями. Вы посетите главные локации города и поймёте, как выглядит будущее.
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
Путраджая: город-сказка, город-сад
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Описание

Что вас ожидает

  • Мост-парусник Вавасан — футуристический асимметричный вантовый мост, со смотровой площадки которого открывается впечатляющий вид на дворец премьер-министра, мечеть Масджид Путра и резиденцию султана штата Селангор.
  • Розовая мечеть Путра — одна из самых современных мечетей в мире и визитная карточка Путраджаи. Мы сможем посетить мечеть, если наша прогулка не совпадёт по времени с намазом.
  • Резиденция премьер-министра Малайзии — монументальное здание на высоком холме, которое видно из любой точки города, напоминает дворец из восточной сказки.
  • Центральная площадь — одно из самых красивых мест в Путраджае, где проходят торжественные мероприятия и национальные празднования.
  • Железная мечеть — ещё один современный архитектурный взгляд на религию.
  • Дворец правосудия — образец гармоничного сочетания классического мавританского стиля и западной классики.
  • Смотровая площадка международного выставочного центра, построенного в виде летающей тарелки. С высоты вам откроется чудесный вид на Путраджаю и огромное искусственное озеро.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер от места проживания, транспортное обслуживание, услуги гида и входные билеты.
  • Экскурсия удобна для транзитных пассажиров. За дополнительную плату я могу забрать вас прямо из аэропорта и по окончании экскурсии отвезти обратно.
  • Надевайте удобную обувь и одежду. Для женщин желательны брюки и кофты с длинным рукавом, чтобы можно было войти в мечеть.
  • Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы и маленький зонтик на случай дождя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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