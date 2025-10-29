Путраджая, официальная столица Малайзии, является символом прогресса и инноваций. Этот город, спроектированный ведущими архитекторами мира, поражает своей красотой и гармонией.
Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур, Путраджая предлагает уникальное сочетание
Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур, Путраджая предлагает уникальное сочетание
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура Путраджаи
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🏛 Важные государственные здания
- 🌉 Впечатляющие мосты и набережные
- 🕌 Величественные мечети
- 🌿 Чистый воздух и отсутствие пробок
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Путраджаи - с мая по август, когда погода наиболее комфортная и вероятность дождей минимальна. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей. В марте, апреле, октябре и ноябре также можно планировать поездку, но возможны кратковременные дожди. В оставшиеся месяцы, несмотря на более частые осадки, экскурсия всё равно будет интересной, если подготовиться к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Путраджая
- Сери-Вавасан
- Мечеть Путра
- Офисный комплекс Пердана Путра
Описание экскурсии
Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур находится Путраджая, самый часто посещаемый и близко расположенный к столице город. Это новая административная столица Малайзии, сюда были перенесены все министерства и государственные учреждения.
Архитекторы и строители воплотили немало смелых замыслов, соединив величественные современные конструкции с древним исламским колоритом. Чтобы убедиться в этом, мы осмотрим:
- озеро Путраджая — искусственный водоём с ухоженной и по-европейски уютной набережной,
- Сери-Вавасан — футуристический канатный мост, напоминающий парусник,
- мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,
- офисный комплекс Пердана Путра — резиденция премьер-министра Малайзии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Я организатор экскурсий в Куала-Лумпуре. Собрал команду гидов, с которой мы создаём продуманные и комфортные маршруты по городу и окрестностям. Наша цель — не просто показать места, а дать вам почувствовать атмосферу, понять культуру и увидеть настоящую Малайзию.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Советую от души гида🌟❤️!
+2
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Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего на 1 день, поэтому хотелось как можно больше узнать и увидеть. Экскурсия с Константином прошла на одном дыхании, усталости не было ни капельки, зато эмоций и впечатлений!!! Ещё раз спасибо вам за отличную работу!
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И
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Файзули прекрасный собеседник и отличный гид!
Нас забрали от отеля и показали прекрасную Путраджаю, город великолепен!
Обязательно посетите это прекрасное место!
Файзули прекрасный собеседник и отличный гид!
Нас забрали от отеля и показали прекрасную Путраджаю, город великолепен!
Обязательно посетите это прекрасное место!
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А
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
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Д
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
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С
Замечательный город, замечательный гид! Все очень понравилось! Желаем в Новом году всем Счастья и успехов в бизнесе! 🎄🥰🫶
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Билеты
Город Путраджая
Начало: Отель или оговаривается индивидуально
Расписание: По договорённости с гидом.
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$125 за всё до 6 чел.
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