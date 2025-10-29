Путраджая, официальная столица Малайзии, является символом прогресса и инноваций. Этот город, спроектированный ведущими архитекторами мира, поражает своей красотой и гармонией.Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур, Путраджая предлагает уникальное сочетание

современной архитектуры и древних исламских традиций. Во время экскурсии вы увидите озеро Путраджая с его прекрасной набережной, Сери-Вавасан - футуристический мост, мечеть Путра, объединяющую элементы малазийской, персидской и арабско-исламской культур, а также офисный комплекс Пердана Путра, где расположена резиденция премьер-министра. Экскурсия включает комфортабельный транспорт, входные билеты и минеральную воду. Отсутствие пробок и чистый воздух Путраджая делают этот город идеальным местом для тех, кто хочет насладиться красотой и спокойствием вдали от суеты большого города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Путраджаи - с мая по август, когда погода наиболее комфортная и вероятность дождей минимальна. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей. В марте, апреле, октябре и ноябре также можно планировать поездку, но возможны кратковременные дожди. В оставшиеся месяцы, несмотря на более частые осадки, экскурсия всё равно будет интересной, если подготовиться к переменчивой погоде.

Сейчас август — это идеальное время.