Отправиться из Куала-Лумпур в административный и религиозный центр Малайзии
Нас ждёт официальная столица Малайзии — Путраджая, город передовых традиций и прогресса.
Он был построен специально для правительства, поэтому его облик, над которым трудились ведущие архитекторы мира, восхищает с первых минут.
Местные художественные шедевры — мосты и мечети, площади и дворцы — удивят даже искушённых путешественников. А отсутствие пробок и чистый воздух — ещё один повод задержаться здесь подольше!
Он был построен специально для правительства, поэтому его облик, над которым трудились ведущие архитекторы мира, восхищает с первых минут.
Местные художественные шедевры — мосты и мечети, площади и дворцы — удивят даже искушённых путешественников. А отсутствие пробок и чистый воздух — ещё один повод задержаться здесь подольше!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур находится Путраджая, самый часто посещаемый и близко расположенный к столице город. Это новая административная столица Малайзии, сюда были перенесены все министерства и государственные учреждения.
Архитекторы и строители воплотили немало смелых замыслов, соединив величественные современные конструкции с древним исламским колоритом. Чтобы убедиться в этом, мы осмотрим:
- озеро Путраджая — искусственный водоём с ухоженной и по-европейски уютной набережной,
- Сери-Вавасан — футуристический канатный мост, напоминающий парусник,
- мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,
- офисный комплекс Пердана Путра — резиденция премьер-министра Малайзии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Файзулла. Я живу в Куала-Лумпуру и очень его люблю. Вместе с дружной командой гидов мы проводим экскурсии по городу и окрестностям. Показываем самое интересное и рассказываем в дружеском формате о местной жизни: климате, традициях, менталитете, истории и повседневности.
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