Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали

Погрузитесь в мир архитектурных чудес и чистого воздуха Путраджая, где современность встречается с традициями
Путраджая, официальная столица Малайзии, является символом прогресса и инноваций. Этот город, спроектированный ведущими архитекторами мира, поражает своей красотой и гармонией.

Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур, Путраджая предлагает уникальное сочетание
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современной архитектуры и древних исламских традиций.

Во время экскурсии вы увидите озеро Путраджая с его прекрасной набережной, Сери-Вавасан - футуристический мост, мечеть Путра, объединяющую элементы малазийской, персидской и арабско-исламской культур, а также офисный комплекс Пердана Путра, где расположена резиденция премьер-министра. Экскурсия включает комфортабельный транспорт, входные билеты и минеральную воду.

Отсутствие пробок и чистый воздух Путраджая делают этот город идеальным местом для тех, кто хочет насладиться красотой и спокойствием вдали от суеты большого города

4.8
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура Путраджаи
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏛 Важные государственные здания
  • 🌉 Впечатляющие мосты и набережные
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🌿 Чистый воздух и отсутствие пробок

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Путраджаи - с мая по август, когда погода наиболее комфортная и вероятность дождей минимальна. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и осмотром достопримечательностей. В марте, апреле, октябре и ноябре также можно планировать поездку, но возможны кратковременные дожди. В оставшиеся месяцы, несмотря на более частые осадки, экскурсия всё равно будет интересной, если подготовиться к переменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали
Путраджая: столица, о которой вы никогда не слышали

Что можно увидеть

  • Озеро Путраджая
  • Сери-Вавасан
  • Мечеть Путра
  • Офисный комплекс Пердана Путра

Описание экскурсии

Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур находится Путраджая, самый часто посещаемый и близко расположенный к столице город. Это новая административная столица Малайзии, сюда были перенесены все министерства и государственные учреждения.

Архитекторы и строители воплотили немало смелых замыслов, соединив величественные современные конструкции с древним исламским колоритом. Чтобы убедиться в этом, мы осмотрим:

  • озеро Путраджая — искусственный водоём с ухоженной и по-европейски уютной набережной,
  • Сери-Вавасан — футуристический канатный мост, напоминающий парусник,
  • мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,
  • офисный комплекс Пердана Путра — резиденция премьер-министра Малайзии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Я организатор экскурсий в Куала-Лумпуре. Собрал команду гидов, с которой мы создаём продуманные и комфортные маршруты по городу и окрестностям. Наша цель — не просто показать места, а дать вам почувствовать атмосферу, понять культуру и увидеть настоящую Малайзию.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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1
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Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!+2
Советую от души гида🌟❤️!
Советую от души гида🌟❤️!
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Екатерина
Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего на 1 день, поэтому хотелось как можно больше узнать и увидеть. Экскурсия с Константином прошла на одном дыхании, усталости не было ни капельки, зато эмоций и впечатлений!!! Ещё раз спасибо вам за отличную работу!
Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего
Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего
Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего
Спасибо Файзулле за организацию экскурсии и знакомство с замечательным гидом Константином. Приехала в Куала Лумпур всего
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И
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Файзули прекрасный собеседник и отличный гид!
Нас забрали от отеля и показали прекрасную Путраджаю, город великолепен!
Обязательно посетите это прекрасное место!
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
Все прошло на отлично, экскурсия интересная и разнообразная!
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А
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
Лучше всего ехать в первой половине дня, что бы успеть попасть всюду до закрытия и не застрять в пробках в конце рабочего дня.
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Д
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
Отличная экскурсия, Файзулла раскрыл для нас политическую и религиозную стороны Малайзии, это было очень интересно!
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С
Замечательный город, замечательный гид! Все очень понравилось! Желаем в Новом году всем Счастья и успехов в бизнесе! 🎄🥰🫶
Замечательный город, замечательный гид! Все очень понравилось! Желаем в Новом году всем Счастья и успехов в бизнесе! 🎄🥰🫶
Замечательный город, замечательный гид! Все очень понравилось! Желаем в Новом году всем Счастья и успехов в бизнесе! 🎄🥰🫶
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