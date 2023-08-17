Нас ждёт официальная столица Малайзии — Путраджая, город передовых традиций и прогресса. Он был построен специально для правительства, поэтому его облик, над которым трудились ведущие архитекторы мира, восхищает с первых минут. Местные художественные шедевры — мосты и мечети, площади и дворцы — удивят даже искушённых путешественников. А отсутствие пробок и чистый воздух — ещё один повод задержаться здесь подольше!

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Описание

Что вас ожидает

Всего в 35 минутах езды от Куала-Лумпур находится Путраджая, самый часто посещаемый и близко расположенный к столице город. Это новая административная столица Малайзии, сюда были перенесены все министерства и государственные учреждения.

Архитекторы и строители воплотили немало смелых замыслов, соединив величественные современные конструкции с древним исламским колоритом. Чтобы убедиться в этом, мы осмотрим:

озеро Путраджая — искусственный водоём с ухоженной и по-европейски уютной набережной,

— искусственный водоём с ухоженной и по-европейски уютной набережной, Сери-Вавасан — футуристический канатный мост, напоминающий парусник,

— футуристический канатный мост, напоминающий парусник, мечеть Путра — важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора,

— важнейший городской ориентир, объединяющий малазийские, персидские и арабско-исламские элементы декора, офисный комплекс Пердана Путра — резиденция премьер-министра Малайзии.

Организационные детали