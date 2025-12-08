Описание экскурсииПутраджая находится по пути из Куала-Лумпура в аэропорт, поэтому эта экскурсия может стать отличным дополнением к трансферу из/в аэропорт. В программе: 1. Футуристический мост Сери Вавасан. Мост Путра — главный мост в Путраджае. Озеро Путраджая. 2. Мечеть Путра. Или розовая мечеть. Это символ и основная достопримечательность Путраджаи. 3. Пердана Путра – резиденция премьер министра Малайзии. 4. Дворец Правосудия Istana Kehakiman, в котором находится федеральный суд Малайзии. 5. Здание городского офиса Корпорация Путраджая. Площадь для проведения праздников. 6. Железная мечеть. Вторая главная мечеть в Путраджае, она на 70% состоит из железа! 7. Мост Сери-Гемиланг – золотой мост. 8. Picc. Международный конференц-центр Путраджая. 9. Обзорная площадка с красивейшим видом на весь город, озёра и мосты. Что входит в тур: 1. Посещение самых популярных мест. 2. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 3. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из аэропорта или отеля. 4. Вода. 🕡 Продолжительность экскурсии: ~3,5 часа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
