Эта экскурсия – идеальный вариант для самого полноценного знакомства с городом. Мы с Вами посмотрим все самые знаковые места, я посоветую Вам лучшие ракурсы для Ваших фото. Куала-Лумпур – это не только каменные джунгли, а ещё и настоящие: растительность здесь повсюду. Это поистине город контрастов, и Вы в этом убедитесь! Ведь мы окунёмся в колорит малазийской, индийской и китайской культуры, узнаем колониальную историю города, а также его современную жизнь! В программе: 1. Древнейшие пещеры Бату, которым 400 миллионов лет. Индуистский храмовый комплекс. Гигантская золотая статуя божества Муругана. Поднимемся по радужному лестничному пролёту вверх по 272 ступенькам до пещер и самого старого храма в комплексе. 2. Главные ворота в королевский дворец Istana Negara, где проживает настоящий король. 3. Китайский шестиярусный храм трёх богинь Тянь Хоу. Аллея знаков китайского зодиака. 4. Старый колониальный вокзал и самый первый отель в городе. Проезд по "Маленькой Индии". 5. Площадь Независимости – исторический центр Куала-Лумпура с красивейшими мавританскими зданиями, оставшимися от британцев. Правительственный дом Абдул Самад, первый мужской клуб и первый банк, музей текстиля. 6. Самый высокий флагшток в ЮВА и нулевой километр. 7. Река Жизни. Место слияния двух рек, благодаря которому и образовался Куала-Лумпур. 8. Центральный рынок с сувенирами Pasar Seni. 9. Китайский квартал Чайна Таун. Старейший храм в городе. 10. Символ Малайзии – башни близнецы Петронас (фото стоп). Что входит в тур:

️ Посещение самых популярных мест.

️ Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида.

️ Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно.

️ Вода.

️ Зонты. ⏳ Продолжительность: ~4,5 часа 🕙 Начало: 10 утра (или в согласованное с Вами время). ‼️🏃🏼 Обзорную экскурсию также можно провести в более ускоренном формате – без посещения пещер Бату, это подойдёт для транзитных туристов для быстрого знакомства с городом.

