Описание экскурсии
Эта экскурсия – идеальный вариант для самого полноценного знакомства с городом. Мы с Вами посмотрим все самые знаковые места, я посоветую Вам лучшие ракурсы для Ваших фото. Куала-Лумпур – это не только каменные джунгли, а ещё и настоящие: растительность здесь повсюду. Это поистине город контрастов, и Вы в этом убедитесь! Ведь мы окунёмся в колорит малазийской, индийской и китайской культуры, узнаем колониальную историю города, а также его современную жизнь! В программе: 1. Древнейшие пещеры Бату, которым 400 миллионов лет. Индуистский храмовый комплекс. Гигантская золотая статуя божества Муругана. Поднимемся по радужному лестничному пролёту вверх по 272 ступенькам до пещер и самого старого храма в комплексе. 2. Главные ворота в королевский дворец Istana Negara, где проживает настоящий король. 3. Китайский шестиярусный храм трёх богинь Тянь Хоу. Аллея знаков китайского зодиака. 4. Старый колониальный вокзал и самый первый отель в городе. Проезд по "Маленькой Индии". 5. Площадь Независимости – исторический центр Куала-Лумпура с красивейшими мавританскими зданиями, оставшимися от британцев. Правительственный дом Абдул Самад, первый мужской клуб и первый банк, музей текстиля. 6. Самый высокий флагшток в ЮВА и нулевой километр. 7. Река Жизни. Место слияния двух рек, благодаря которому и образовался Куала-Лумпур. 8. Центральный рынок с сувенирами Pasar Seni. 9. Китайский квартал Чайна Таун. Старейший храм в городе. 10. Символ Малайзии – башни близнецы Петронас (фото стоп). Что входит в тур:
- ️ Посещение самых популярных мест.
- ️ Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида.
- ️ Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно.
- ️ Вода.
⏳ Продолжительность: ~4,5 часа 🕙 Начало: 10 утра (или в согласованное с Вами время). ‼️🏃🏼 Обзорную экскурсию также можно провести в более ускоренном формате – без посещения пещер Бату, это подойдёт для транзитных туристов для быстрого знакомства с городом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
