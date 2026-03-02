Куала-Лумпур - это невероятное смешение этносов, их религий и культур.А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма.Хотите убедиться в этом лично? На

нашей обзорной экскурсии столица Малайзии откроется вам как средоточие богатой истории, новых технологий и всевозможных развлечений. Вначале мы посетим знаменитые пещеры Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира. Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Куала-Лумпур привлекателен для посещения круглый год благодаря разнообразию достопримечательностей и культурных мероприятий. Независимо от времени года, вы сможете насладиться уникальной атмосферой города и его историческими и культурными памятниками.

Сейчас август — это идеальное время.