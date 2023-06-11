Изучить главные достопримечательности столицы Малайзии и её неповторимый колорит
Куала-Лумпур — это невероятное смешение этносов, их религий и культур.
А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма.
Хотите убедиться в этом лично? На нашей обзорной экскурсии столица Малайзии откроется вам как средоточие богатой истории, новых технологий и всевозможных развлечений.
А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма.
Хотите убедиться в этом лично? На нашей обзорной экскурсии столица Малайзии откроется вам как средоточие богатой истории, новых технологий и всевозможных развлечений.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Древние пещеры Бату
Вначале мы посетим знаменитые пещеры Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира.
Визитные карточки Куала-Лумпура
Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате на вместительных автомобилях комфорт-класса
- Для посещения пещер женщинам необходима одежда, прикрывающая колени. На месте можно купить накидку-саронг (примерная стоимость $3,5)
- Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить одну из смотровых площадок (Башни Петронас или телебашня), сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Денис. Живу в городе Куала-Лумпур больше 13 лет, объездил все места в Малайзии и странах вокруг. По образованию я историк, это очень помогает в работе. А чтобы быть в курсе всех дел, расспрашиваю местных о срочных и актуальных новостях. Провёл экскурсии для 10 000+ человек. Руковожу командой гидов — и жду вас в гости!Задать вопрос
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