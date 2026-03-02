Экзотический Куала-Лумпур - с русскоговорящим гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Куала-Лумпур - это невероятное смешение этносов, их религий и культур.
А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма.
Хотите убедиться в этом лично? На читать дальшеуменьшить
нашей обзорной экскурсии столица Малайзии откроется вам как средоточие богатой истории, новых технологий и всевозможных развлечений. Вначале мы посетим знаменитые пещеры Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища.
А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира. Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах.
Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал.
Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты
Куала-Лумпур привлекателен для посещения круглый год благодаря разнообразию достопримечательностей и культурных мероприятий. Независимо от времени года, вы сможете насладиться уникальной атмосферой города и его историческими и культурными памятниками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещеры Бату
Башни-близнецы Петронас
Дворец султана Абдул-Самада
Площадь Независимости
Британский ж/д вокзал
Квартал Маленькая Индия
Центральный рынок
Национальная мечеть
Китайский храм Тянь Хоу
Описание экскурсии
Древние пещеры Бату
В первую очередь мы направимся к историческим пещерам Бату, находящимся недалеко от Куала-Лумпура. Поднявшись по 272 ступенькам, вы попадете в индуистский пещерный комплекс, где стоит величественная статуя бога Муругана. Оцените невероятную архитектуру древних святилищ, а также понаблюдаете за местными обезьянами.
Самое главное в городе
Далее нас ждёт сердце Куала-Лумпура — средоточие знаковых локаций. Вы увидите всемирно известные башни-близнецы Петронас, узнаете больше о дворце султана Абдул-Самада, прогуляетесь по площади Независимости, а также изучите архитектуру британского железнодорожного вокзала. Не пропустим мы и колоритный район Маленькая Индия и шумный Центральный рынок, Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. Я поделюсь интересными фактами, связанными с ними.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Программа проводится в автопешеходном формате на вместительных автомобилях комфорт-класса
Для посещения пещер женщинам необходима одежда, прикрывающая колени. На месте можно купить накидку-саронг (примерная стоимость $3,5)
Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить одну из смотровых площадок (Башни Петронас или телебашня), сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 154 туристов
Меня зовут Денис. Живу в городе Куала-Лумпур больше 13 лет, объездил все места в Малайзии и странах вокруг. По образованию я историк, это очень помогает в работе. А чтобы быть в курсе всех дел, расспрашиваю местных о срочных и актуальных новостях. Провёл экскурсии для 10 000+ человек. Руковожу командой гидов — и жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марк
Отличная экспресс экскурсия, познавательная, все в тайминге. Полезное времяпровождение при длинной пересадке.
Денис
Ответ организатора:
Дорогой Марк! Большое спасибо за отзыв! 🙏
Очень приятно слышать, что экскурсия оставила положительные впечатления и оказалась полезным и комфортным вариантом во время пересадки. Мы всегда стараемся сделать программу насыщенной, интересной и при этом чётко уложиться в тайминг.
Будем рады новой встрече!
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Зифа
На экскурсии были с супругом и сыном 14 лет, всем очень понравилась! Посетили основные места, Денис отлично про все рассказал, без лишней воды, не затянута, все четко и быстро, при читать дальшеуменьшить
этом если есть необходимость, можно задержаться, никто не подгоняет, есть время на фото, Денис подскажет нужный ракурс. Рекомендую: проведенное время с пользой, узнать больше о Малайзии и получить советы и рекомендации от экскурсовода! Денис, еще раз благодарим за экскурсию!
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I
IULIIA
Экскурсия прошла в легкой, непринужденной обстановке, посмотрели значимые места, узнали об истории и укладе жизни в Малайзии. Наш гид Марат забрал нас от отеля вовремя, сразу перестроил маршрут, так как читать дальшеуменьшить
шел дождь (спасибо ему большое за чуткость и внимательность). Показал нам некоторые нетуристические места, откуда открывался шикарный вид на город и его достопримечательности. Для первого знакомства с городом и страной экскурсия замечательная.
Денис
Ответ организатора:
Дорогая Юлия! Спасибо вам огромное за такой душевный отзыв! Очень рады, что экскурсия прошла легко и приятно, а первое знакомство читать дальшеуменьшить
с Малайзией оставило хорошие впечатления — даже дождь не помешал 😊 Спасибо за тёплые слова, нам безумно приятно! С нетерпением будем ждать новой встречи 🙏🏻
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Елена
Индивидуальная экскурсия по Куала-Лумпуру была отлично организована и тщательно спланирована. Спасибо гиду за пунктуальность и готовность ответить на все мои вопросы! Я получила огромное удовольствие от экскурсии и рекомендую Марата как гида.
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Александр
Были на экскурсии с Маратом: рекомендуем всем. Деликатный, хорошо образованный и эрудированный, искренний и неравнодушный человек. Шедро делится с экскурсантами полезными навыками жизни в Куалу-Лумпуре о которой знает не понаслышке. Его советы на маршруте были бесценны: взлетели по крутой лестнице в пещеры Бату на одном дыхании!
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И
Ирина
Ездили на экскурсию с Маратом. Очень понравилось. Увидели все интересные места. Марат ответил нам на все вопросы. Благодаря ему получились классные фото
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