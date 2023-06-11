Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом

Изучить главные достопримечательности столицы Малайзии и её неповторимый колорит

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Ответы на вопросы
Куала-Лумпур — это невероятное смешение этносов, их религий и культур.

А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма.

Хотите убедиться в этом лично? На нашей обзорной экскурсии столица Малайзии откроется вам как средоточие богатой истории, новых технологий и всевозможных развлечений.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древние пещеры Бату

Вначале мы посетим знаменитые пещеры Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира.

Визитные карточки Куала-Лумпура

Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате на вместительных автомобилях комфорт-класса
  • Для посещения пещер женщинам необходима одежда, прикрывающая колени. На месте можно купить накидку-саронг (примерная стоимость $3,5)
  • Осматривать все здания на маршруте мы будем только снаружи. Если планируете посетить одну из смотровых площадок (Башни Петронас или телебашня), сообщите об этом при бронировании — билеты туда необходимо будет заказать и оплатить заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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