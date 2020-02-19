28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть историю и колорит столицы Малайзии

Yulia
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Yulia – ваш гид
Приглашаю познакомиться с молодым, но очень ярким Куала-Лумпуром! Я покажу главные достопримечательности города и его символ — Башни-близнецы Петронас.

Расскажу о малазийцах, о прошлом и современной жизни мегаполиса, о местных обычаях и традициях.

Кроме того, вы доберётесь до нетуристических мест, понаблюдаете за процессом росписи тканей и почувствуете многонациональный колорит Куала-Лумпура.
От 108 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.86
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру

Что вас ожидает

Столица Малайзии – довольно любопытное место, где на каждом шагу проступает многонациональный колорит. Куала-Лумпур – финансовый и торговый центр страны. Хотя город ещё очень молод (ему всего 158 лет), здесь есть на что посмотреть и чему подивиться.

Во время нашей прогулки я помогу вам разобраться в местной истории и обычаях, покажу на наглядных примерах, какие удивительные культуры здесь смешаны. Расскажу, что особенного в Куала-Лумпуре происходит сейчас и что здесь было, когда город только зарождался. Я разработала эту экскурсию так, чтобы она состояла не только из стандартных городских достопримечательностей, но и добавила места, которые самостоятельный путешественник вряд ли посетит сам. Мы будем гулять по городу пешком и ездить на машине. Вот лишь некоторые наши остановки:

  • Башни-Близнецы,
  • Королевский дворец,
  • храм Будды,
  • Национальная мечеть,
  • площадь Независимости,
  • и многое другое.

Я также отведу вас в мастерскую росписи по ткани, где работают невероятные мастера своего дела. Они создают совершенно неповторимые вещи, и процесс их работы завораживает – я вам объясню, в чем особенность их творчества и ремесла. Вы, кстати, тоже можете попробовать расписать платок, если захотите ;) Только это надо будет бронировать заранее (стоимость $18/человек).

Маршрут можно разнообразить потрясающими местами:

  • парком птиц (дополнительно оплачивается входной билет $16/человек);
  • парком бабочек ($7/человек)
  • океанариумом ($17/человек).

Если вы любите смотреть на город с высоты, предлагаю подняться на Телевышку ($17/человек) или Башни-Близнецы ($35/человек).

Если вы захотите забраться на Башни-Близнецы, билет надо выкупать заранее. Я могу в этом помочь: стоимость услуги + $10 к цене экскурсии.

Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yulia
Yulia
«Малайзия — Истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Именно поэтому я живу здесь последние 8 лет и готова предложить массу услуг и поделиться своим опытом. Это могут быть: экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, ознакомление с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия является центром и удобным портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Проживая здесь я смогла посетить многие из них, а информацией об этих странах я с удовольствием поделюсь с вами, а также помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
17февраля у нас была индивидуальная экскурсия с гидом Юлией.Она нас забрала с отеля на личном автомобиле и 3,5 часа провели вместе История образования государства (королевский дворец), место слияния рек,откуда берет свое начало город китайский храм, мечеть, индуиский храм, площадь Независимости и конечно центральный рынок. Конечно много нового, интересного, Юля нам на карте отметила маршруты, какие мы выбрали и как к этим местам добраться. А ещё самое главное, у нас большие проблемы с английским языком, Юля помогла нам вызвать такси, ездили в пещеры Бату и в аэропорт. Всем рекомендую
26 января 2020
Спасибо Юлии за экскурсию, она уделила нам больше запланированного времени. Экскурсия прошла и пешком и на юлином автомобиле. Побывали во многих интересных местах Куала-Лумпура.Единственное,на что по нашему мнению стоило бы обратить внимание - это наполнение экскурсии большим количеством исторических фактов.
11 января 2020
Мы брали обзорную экскурсию по Путраджау и Кукла Лумпуру. Все было ЧУДЕСНО! Юлечка чудная девочка! Приятная в общении, глубоко разбирается в истории, политике страны, культуре! Экскурсия была очень насыщенная! Мы побывали в городе Путраджая, заехали в мечеть, обьехали все самые красивые части города. А потом поехали в КЛ, где посетили красивейший китайский храм, район Маленькая Индия-очень калоритный! Посетили Чайнатаун и центр-башни Петронас. Получили множество ответов на наши вопросы и также советы для дальнейшего пребывания в КЛ. Большое спасибо, Юлечка! Если соберётесь в Малайзию-очень рекомендую!
4 января 2020
Однозначно рекомендую гида Юлию.
Смогла подстроится под наш график. Автомобильная экскурсия необременительна по городу. Увидели шикарный китайский храм. Посмотрели все основные достопримечательности.
Старый королевский дворец, центральную площадь, рынок, здание Ж/д вокзала, модерновую мечеть и многое другое. Юля, спасибо большое за прогулку по городу
3 декабря 2019
Всё прошло замечательно и с комфортом! Спасибо гиду Нине за приятное времяпрепровождение!
20 ноября 2019
Юлия молодец! Довольны экскурсией!
12 ноября 2019
Заказывали обзорную экскурсию по Куала-Лумпуру с гидом Юлией в ноябре 2019. Очень довольны! Интернет-сервис удобный, сразу ответили на заявку и быстро все согласовали. О Юлии. Знающий гид, интересный рассказчик, внимательный человек и просто очень обаятельная женщина. Давно живёт в регионе и отлично его знает и любит. Все вовремя, гид сама за рулем, автомобиль комфортный. На все вопросы получили содержательные ответы. Совет нашим туристам: искать только гидов соотечественников, все местные гиды на ломанном русском максимум воспроизведут инвормацию из Википедии.
6 ноября 2019
Юля нам очень понравилась и как гид и как человек,доброжелательная, открытая, рахносторонняя. Отвечала на все вопросы, не только по достопримечательностям. Дала много хороших рекомендаций. Очень нас выручила и по личным вопросам, не относящихся к экскурсии. Рекомендуем на 100%.
17 октября 2019
Отличная экскурсия! Юлия очень интересно и подробно все рассказывает, рекомендуем !
Наталья
5 июня 2019
Отличная Экскурсия, Юля молодец, все показала рассказала учитывая наши интересы)) рекомендуем!
Ещё 18 отзывов

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