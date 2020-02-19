28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Столица Малайзии – довольно любопытное место, где на каждом шагу проступает многонациональный колорит. Куала-Лумпур – финансовый и торговый центр страны. Хотя город ещё очень молод (ему всего 158 лет), здесь есть на что посмотреть и чему подивиться.
Во время нашей прогулки я помогу вам разобраться в местной истории и обычаях, покажу на наглядных примерах, какие удивительные культуры здесь смешаны. Расскажу, что особенного в Куала-Лумпуре происходит сейчас и что здесь было, когда город только зарождался. Я разработала эту экскурсию так, чтобы она состояла не только из стандартных городских достопримечательностей, но и добавила места, которые самостоятельный путешественник вряд ли посетит сам. Мы будем гулять по городу пешком и ездить на машине. Вот лишь некоторые наши остановки:
Я также отведу вас в мастерскую росписи по ткани, где работают невероятные мастера своего дела. Они создают совершенно неповторимые вещи, и процесс их работы завораживает – я вам объясню, в чем особенность их творчества и ремесла. Вы, кстати, тоже можете попробовать расписать платок, если захотите ;) Только это надо будет бронировать заранее (стоимость $18/человек).
Маршрут можно разнообразить потрясающими местами:
Если вы любите смотреть на город с высоты, предлагаю подняться на Телевышку ($17/человек) или Башни-Близнецы ($35/человек).
Если вы захотите забраться на Башни-Близнецы, билет надо выкупать заранее. Я могу в этом помочь: стоимость услуги + $10 к цене экскурсии.