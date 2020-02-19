28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю познакомиться с молодым, но очень ярким Куала-Лумпуром! Я покажу главные достопримечательности города и его символ — Башни-близнецы Петронас. Расскажу о малазийцах, о прошлом и современной жизни мегаполиса, о местных обычаях и традициях. Кроме того, вы доберётесь до нетуристических мест, понаблюдаете за процессом росписи тканей и почувствуете многонациональный колорит Куала-Лумпура.

Что вас ожидает

Столица Малайзии – довольно любопытное место, где на каждом шагу проступает многонациональный колорит. Куала-Лумпур – финансовый и торговый центр страны. Хотя город ещё очень молод (ему всего 158 лет), здесь есть на что посмотреть и чему подивиться.

Во время нашей прогулки я помогу вам разобраться в местной истории и обычаях, покажу на наглядных примерах, какие удивительные культуры здесь смешаны. Расскажу, что особенного в Куала-Лумпуре происходит сейчас и что здесь было, когда город только зарождался. Я разработала эту экскурсию так, чтобы она состояла не только из стандартных городских достопримечательностей, но и добавила места, которые самостоятельный путешественник вряд ли посетит сам. Мы будем гулять по городу пешком и ездить на машине. Вот лишь некоторые наши остановки:

Башни-Близнецы,

Королевский дворец,

храм Будды,

Национальная мечеть,

площадь Независимости,

и многое другое.

Я также отведу вас в мастерскую росписи по ткани, где работают невероятные мастера своего дела. Они создают совершенно неповторимые вещи, и процесс их работы завораживает – я вам объясню, в чем особенность их творчества и ремесла. Вы, кстати, тоже можете попробовать расписать платок, если захотите ;) Только это надо будет бронировать заранее (стоимость $18/человек).

Маршрут можно разнообразить потрясающими местами:

парком птиц (дополнительно оплачивается входной билет $16/человек);

парком бабочек ($7/человек)

океанариумом ($17/человек).

Если вы любите смотреть на город с высоты, предлагаю подняться на Телевышку ($17/человек) или Башни-Близнецы ($35/человек).

Если вы захотите забраться на Башни-Близнецы, билет надо выкупать заранее. Я могу в этом помочь: стоимость услуги + $10 к цене экскурсии.