28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Куала-Лумпуру - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, осадков меньше, что позволяет насладиться прогулками по городу. С марта по апрель и с октября по ноябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди, город остаётся доступным для туристов, предлагая множество интересных мест для посещения.

Приглашаем на увлекательное путешествие по Куала-Лумпуру, где вы увидите не только знаменитые Башни-близнецы Петронас, но и познакомитесь с многонациональной культурой этого великолепного города.Вашему вниманию представятся исторические и современные достопримечательности, среди

которых Королевский дворец, Китайский Храм Тьян Хоу и Площадь Независимости. Экскурсия раскроет вам секреты местных обычаев и традиций, а также позволит заглянуть в уникальные нетуристические места, которые откроют Куала-Лумпур с совершенно новой стороны. Ваше путешествие будет насыщенным и незабываемым, ведь мы заботимся о том, чтобы каждый уголок этого города оставил в вашей памяти яркие впечатления. Дополнительно вы можете посетить парк птиц, парк бабочек, океанариум и многое другое, что сделает ваш опыт еще более разнообразным и интересным

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Столица Малайзии — довольно любопытное место, где на каждом шагу проступает многонациональный колорит. Куала-Лумпур — финансовый и торговый центр страны. Хотя город ещё очень молод (ему всего 165 лет), здесь есть на что посмотреть и чему подивиться.

Во время нашей прогулки я помогу вам разобраться в местной истории и обычаях, покажу на наглядных примерах, какие удивительные культуры здесь смешаны. Расскажу, что особенного в Куала-Лумпуре происходит сейчас и что здесь было, когда город только зарождался. Я разработала эту экскурсию так, чтобы она состояла не только из стандартных городских достопримечательностей, но и добавила места, которые самостоятельный путешественник вряд ли посетит сам. Мы будем гулять по городу пешком и ездить на машине. Вот лишь некоторые наши остановки:

Башни-Близнецы,

Королевский дворец,

Китайский Храм Тьян Хоу,

Площадь Независимости,

Место основания Куала Лумпура

Центральный Рынок — Центр Сувениров и Ремесленников

В рамках времени маршрут можно разнообразить дополнительными местами, либо просто сохраните их себе в заметки для самостоятельного посещения: