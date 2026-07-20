28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Куала-Лумпуру - с мая по август. В это время погода наиболее комфортная, осадков меньше, что позволяет насладиться прогулками по городу. С марта по апрель и с октября по ноябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди, город остаётся доступным для туристов, предлагая множество интересных мест для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башни-Близнецы
Королевский дворец
Китайский Храм Тьян Хоу
Площадь Независимости
Место основания Куала Лумпура
Центральный Рынок
Описание экскурсии
Столица Малайзии — довольно любопытное место, где на каждом шагу проступает многонациональный колорит. Куала-Лумпур — финансовый и торговый центр страны. Хотя город ещё очень молод (ему всего 165 лет), здесь есть на что посмотреть и чему подивиться.
Во время нашей прогулки я помогу вам разобраться в местной истории и обычаях, покажу на наглядных примерах, какие удивительные культуры здесь смешаны. Расскажу, что особенного в Куала-Лумпуре происходит сейчас и что здесь было, когда город только зарождался. Я разработала эту экскурсию так, чтобы она состояла не только из стандартных городских достопримечательностей, но и добавила места, которые самостоятельный путешественник вряд ли посетит сам. Мы будем гулять по городу пешком и ездить на машине. Вот лишь некоторые наши остановки:
Башни-Близнецы,
Королевский дворец,
Китайский Храм Тьян Хоу,
Площадь Независимости,
Место основания Куала Лумпура
Центральный Рынок — Центр Сувениров и Ремесленников
В рамках времени маршрут можно разнообразить дополнительными местами, либо просто сохраните их себе в заметки для самостоятельного посещения:
парк птиц (входной билет $17/человек)
парком бабочек ($7/человек)
океанариумом ($17/человек)
мастерская по росписи батика
если хотите посмотреть на город с высоты, предлагаю подняться на Телевышку ($25/человек)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель в Куала Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2648 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться читать дальшеуменьшить
своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 223 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Григорий
Очень интересная экскурсия. Проводила гид Яна. Прошли и проехали на машине по Куалу-Лумпуру. Экскурсия обзорная. Если первый раз в стране - то, что нужно.
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О
Ольга
Ещё в России заказала экскурсию с Юлией. Практически сразу бронь подтвердила. Очень удобный сервис, можно всё спланировать заранее. Экскурсия состоялась в назначенное время, на комфортной машине. Время пролетело незаметно, узнали для себя много нового, получили яркие впечатления и красивые фотографии. Огромное спасибо Юлии за увлекательную экскурсию. Даже дети 15 и 11 лет остались в восторге 👍 Советую!
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия и времяпрепровождение! Прилетели в Малайзию буквально на пару дней, чтобы отметить день рождение мамочки, которой исполнялось 50 лет! Экскурсия очень интересная и открывает знания о самой Малайзии, так читать дальшеуменьшить
как перед поездкой мы не готовились и ничего не изучали об этой удивительной стране, которая предстала перед нами удивительным сочетанием абсолютно разных культур! Однозначно рекомендую экскурсию для знакомства с настолько потрясающей страной, однозначно решили, что пары дней недостаточно, так как захотелось увидеть и узнать еще больше! Обязательно вернемся!
+2
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Анна
Прекрасна экскурсия! Очень приятный гид Юлия, которая погрузила нас в мир этого мегаполиса изнутри, рассказала много интересный вещей о жизни местных жителей и города. Погуляли по разным кварталам, увидели секретные места), очень понравилось!❤️👍
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Е
Евгения
Очень благодарна Юле за экскурсию. Попала к ней случайно, как говорится запрыгнула как в последний вагон и ни о чем не пожалела. Оперативно договорились накануне моего прилета, очень переживала, так читать дальшеуменьшить
как была короткая пересадка, чтобы все успеть. Юля организовала трансфер с аэропорта и обратно, помогла заполнить карту прилета, так как с телефона этого не получалось сделать. Очень простой в общении и легкий человек, вся информация была по существу, без лишней воды, комфортная машина для передвижения с кондиционером в жару особенно порадовала 😅 Все локации были подобраны как говорится ни больше, ни меньше, всё что нужно, для ознакомления с городом. Ну и конечно не остались без красивых фотографий на память ☺️ Также помогла решить экстренную ситуацию уже после нашего прибытия в аэропорт! Однозначно рекомендую 👍
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Е
Елена
Были на экскурсии с Юлей. Очень приятная, позитивная, комуникабельная красивая молодая девушка. День прошел легко, непринужденно интересно и познавательно. Огромное спасибо за познавательный, впечатляющий рассказ о Малайзии! Вы просто и без лишних предисловие показали нам основные достопримечательности Куала лумпура. Ещё раз огромное спасибо. Рекомендую экскурсию, кому интересно посмотреть сразу несколько мест.
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