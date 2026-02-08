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Людмила Огромная благодарность Файзулле за чудесную экскурсию! Идеально было всё: локации, перемещение между ними, рассказ, подача… Не могу не отметить эрудированность, интеллигентность и прекрасные ораторские способности Файзуллы. Слушать человека, который не только обладает знаниями, но и умеет донести их до слушателя - это дорогого стоит! Желаю Файзулле успехов! Однозначно от всей души рекомендую данную экскурсию! Файзулла Ответ организатора:

Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей работы. Я очень рад, читать дальше уменьшить что экскурсия оставила у вас приятные впечатления и что вам понравились как маршрут, так и сама подача материала. Особенно приятно знать, что мои знания и любовь к истории и культуре смогли сделать это путешествие интересным и запоминающимся для вас.

Благодарю за доверие, рекомендации и добрые пожелания! Такие отзывы вдохновляют меня становиться ещё лучше и создавать новые увлекательные экскурсии для гостей.

Буду искренне рад новой встрече с вами в будущем! Желаю вам ярких путешествий, прекрасных впечатлений и всего самого наилучшего! Огромное спасибо за такие тёплые и вдохновляющие слова!Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей работы. Я очень рад, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Oksana Прекрасная ненавязчивая экскурсия по Куала-Лумпур с увлекательной беседой Файзулла Ответ организатора: Очень приятно, что вам понравилась экскурсия и наша беседа. Надеюсь, Куала-Лумпур подарил вам много ярких впечатлений, и буду рад видеть вас снова в Малайзии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Экскурсия прошла на одном дыхании, неутомительно! Мы всю ночь летели в самолёте, сразу заселились в гостиницу, и сразу экскурсия. Очень хорошо, что все было на машине, организатор учел наше состояние и дал ту информацию, которая нам была интересна. Мы посетили все Знаковые места, узнали историю. Кажется, был идеальный маршрут и темп для знакомства с городом в первый раз. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Октябрь 2025.

Первое знакомство со страной, с городом Куала-Лумпуре с гидом Файзулла это отличное решение.

Погрузил нас в историю, культуру, традиции. Информации было много как заявлено в туре, так и много рассказал за рамками программы. Время проведённое с таким замечательным собеседником, оставило самые тёплые впечатление о стране.

Гид доброжелательный открытый, интересный, с юмором. Файзулла Ответ организатора:

Очень приятно слышать, что информации оказалось достаточно и даже больше программы, а само путешествие оставило тёплые читать дальше уменьшить впечатления о стране. Я всегда стараюсь делиться не только фактами, но и тем, что помогает увидеть Малайзию глубже и интереснее.

Спасибо за добрые слова о подаче и атмосфере тура — для гида это лучшая мотивация продолжать делать свою работу с душой и юмором.

Буду рад видеть вас снова в Куала-Лумпуре и открыть для вас новые места и истории! Большое спасибо за ваш отзыв!Очень приятно слышать, что информации оказалось достаточно и даже больше программы, а само путешествие оставило тёплые Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра Организатор подстроился под нашу ситуацию. все рассказал и показал по максимуму. нам все очень понравилось! мы обязательно приедем ещё. Файзулла Ответ организатора: Спасибо за ваши добрые слова! Очень рады, что смогли сделать ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Для нас лучшая награда — ваши положительные эмоции. Будем счастливы увидеть вас снова и показать ещё больше интересных мест! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет