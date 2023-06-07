Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии
Куала-Лумпур — невероятный город! Тропический, яркий, мультирелигиозный, бурлящий.
Он сочетает старинные колониальные здания и устремленные ввысь небоскребы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надежными и дружелюбными проводниками.
Он сочетает старинные колониальные здания и устремленные ввысь небоскребы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надежными и дружелюбными проводниками.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Древние пещеры Бату
Вначале мы посетим знаменитые пещеру Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира.
Визитные карточки Куала-Лумпура
Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Файзулла. Я живу в Куала-Лумпуру и очень его люблю. Вместе с дружной командой гидов мы проводим экскурсии по городу и окрестностям. Показываем самое интересное и рассказываем в дружеском формате о местной жизни: климате, традициях, менталитете, истории и повседневности.
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