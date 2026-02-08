Куала-Лумпур — невероятный город! Тропический, яркий, мультирелигиозный, бурлящий.
Он сочетает старинные колониальные здания и устремлённые ввысь небоскрёбы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надёжными и дружелюбными проводниками.
Он сочетает старинные колониальные здания и устремлённые ввысь небоскрёбы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надёжными и дружелюбными проводниками.
Описание экскурсии
Визитные карточки Куала-Лумпура
Вы увидите: башни-близнецы «Петронас», дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из моей команды
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Файзулла — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1114 туристов
Я организатор экскурсий в Куала-Лумпуре. Собрал команду гидов, с которой мы создаём продуманные и комфортные маршруты по городу и окрестностям. Наша цель — не просто показать места, а дать вам почувствовать атмосферу, понять культуру и увидеть настоящую Малайзию.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность Файзулле за чудесную экскурсию! Идеально было всё: локации, перемещение между ними, рассказ, подача… Не могу не отметить эрудированность, интеллигентность и прекрасные ораторские способности Файзуллы. Слушать человека, который не только обладает знаниями, но и умеет донести их до слушателя - это дорогого стоит! Желаю Файзулле успехов! Однозначно от всей души рекомендую данную экскурсию!
Файзулла
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такие тёплые и вдохновляющие слова!
Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей работы. Я очень рад,
Для меня большая честь получить столь высокую оценку моей работы. Я очень рад,
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Прекрасная ненавязчивая экскурсия по Куала-Лумпур с увлекательной беседой
Файзулла
Ответ организатора:
Очень приятно, что вам понравилась экскурсия и наша беседа. Надеюсь, Куала-Лумпур подарил вам много ярких впечатлений, и буду рад видеть вас снова в Малайзии!
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А
Экскурсия прошла на одном дыхании, неутомительно! Мы всю ночь летели в самолёте, сразу заселились в гостиницу, и сразу экскурсия. Очень хорошо, что все было на машине, организатор учел наше состояние и дал ту информацию, которая нам была интересна. Мы посетили все Знаковые места, узнали историю. Кажется, был идеальный маршрут и темп для знакомства с городом в первый раз.
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А
Октябрь 2025.
Первое знакомство со страной, с городом Куала-Лумпуре с гидом Файзулла это отличное решение.
Погрузил нас в историю, культуру, традиции. Информации было много как заявлено в туре, так и много рассказал за рамками программы. Время проведённое с таким замечательным собеседником, оставило самые тёплые впечатление о стране.
Гид доброжелательный открытый, интересный, с юмором.
Первое знакомство со страной, с городом Куала-Лумпуре с гидом Файзулла это отличное решение.
Погрузил нас в историю, культуру, традиции. Информации было много как заявлено в туре, так и много рассказал за рамками программы. Время проведённое с таким замечательным собеседником, оставило самые тёплые впечатление о стране.
Гид доброжелательный открытый, интересный, с юмором.
Файзулла
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Очень приятно слышать, что информации оказалось достаточно и даже больше программы, а само путешествие оставило тёплые
Очень приятно слышать, что информации оказалось достаточно и даже больше программы, а само путешествие оставило тёплые
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А
Организатор подстроился под нашу ситуацию. все рассказал и показал по максимуму. нам все очень понравилось! мы обязательно приедем ещё.
Файзулла
Ответ организатора:
Спасибо за ваши добрые слова! Очень рады, что смогли сделать ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Для нас лучшая награда — ваши положительные эмоции. Будем счастливы увидеть вас снова и показать ещё больше интересных мест!
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Т
Спасибо большое за экскурсию, мы получили много информации, было очень интересно!!! Всем советуем эту экскурсию для знакомства с городом и страной!
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