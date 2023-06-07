Знакомьтесь, Куала-Лумпур

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы Малайзии

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Куала-Лумпур — невероятный город! Тропический, яркий, мультирелигиозный, бурлящий.

Он сочетает старинные колониальные здания и устремленные ввысь небоскребы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надежными и дружелюбными проводниками.
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Знакомьтесь, Куала-Лумпур
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Древние пещеры Бату

Вначале мы посетим знаменитые пещеру Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира.

Визитные карточки Куала-Лумпура

Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, входные билеты, минеральная вода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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