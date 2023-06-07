Куала-Лумпур — невероятный город! Тропический, яркий, мультирелигиозный, бурлящий. Он сочетает старинные колониальные здания и устремленные ввысь небоскребы, дворцы и мечети, современные бизнес-районы и этнические кварталы. Всё это вы увидите. А мы станем вашими надежными и дружелюбными проводниками.

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Описание

Что вас ожидает

Древние пещеры Бату

Вначале мы посетим знаменитые пещеру Бату, расположенные в ближайших окрестностях Куала-Лумпура. Преодолев 272 ступени, вы окажетесь в красочном индуистском пещерном комплексе. Оцените грандиозную статую бога Муругана и рассмотрите древние святилища. А также познакомитесь с местными обезьянами и понаблюдаете за верующими индуистами из разных стран мира.

Визитные карточки Куала-Лумпура

Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.

Организационные детали