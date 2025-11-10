Изучите Куала-Лумпур на обзорной экскурсии: вы осмотрите главные достопримечательности, проедете мимо легендарных башен Петронас, дворца короля, китайского храма и увидите множество других примечательных мест.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Наше путешествие по городу будет насыщено интересной информацией о главных достопримечательностях, обычаях, древнем искусстве и традициях. Вы увидите, как в одном городе удивительно гармонируют культуры, религии, старинные постройки и небоскрёбы, которые утопают в тропической зелени и облаках, а также виды из аутентичных храмов на современный город. Куала-Лумпур не оставит вас равнодушными во всех приятных смыслах!
Ежедневно с 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Китайский храм Тянь Хоу
- Дворец короля
- Национальная мечеть
- Площадь независимости
- Музей Батика
- Башни Петронас
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Hotel EQ
Завершение: Petronas Twin Tower, Lower Ground (Concourse) Level, Kuala Lumpur City Centre
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
