Куала-Лумпур - столица Малайзии, удивляющая разнообразием культур и религий.На индивидуальной экскурсии вы посетите храм Тянь Хо, район Брикфилдс, Королевский дворец и Национальную мечеть.Площадь Независимости и колониальный центр города расскажут о

британском наследии, а башни Петронас впечатлят своей элегантностью. Погрузитесь в историю города, узнав о его превращении из шахтёрского посёлка в мегаполис. Экскурсия на автомобиле Hyundai Elantra позволит комфортно осмотреть все достопримечательности

Ваш гид в Куала-Лумпуре

Описание экскурсии

Храм Тянь Хо — один из самых красивых китайских храмов города, наполненный тишиной и гармонией. Здесь вы не только загадаете желание, но и получите предсказание на будущее.

Район Брикфилдс — яркий и колоритный квартал «маленькой Индии». Он поражает буйством красок, ароматами специй и атмосферой праздника. Купить сари, традиционные украшения, масла и специи? Поверьте, уличные торговцы исполнят любой каприз.

Королевский дворец — величественная резиденция монарха, окружённая парком. Мы поговорим об устройстве власти в Малайзии, традициях празднования Хари Райи и сфотографируемся с конной охраной дворца.

Национальная мечеть — шедевр современной исламской архитектуры, который поражает масштабностью и нетривиальностью.

Площадь Независимости и колониальный центр города — сердце британского наследия Куала-Лумпура, где история буквально оживает перед глазами. Я расскажу вам о происшествии, которое легло в основу рассказа Сомерсета Моэма.

Место, где зародился Куала-Лумпур, откроет вам загадку названия города. Вы увидите старейшую каменную мечеть города — изящное здание, построенное по проекту английского архитектора в 1908 году.

Китайский квартал, где традиции встречаются с современным уличным искусством. Вы узнаете, что значит «конкубина».

И, конечно, башни Петронас — визитная карточка Куала-Лумпура и Малайзии, поражающие элегантностью и величием.

Вы услышите:

Как из шахтёрского посёлка Куала-Лумпур превратился в мегаполис, а Малайзия стала одной из самых динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии

О ключевых этапах становления страны: британской колонизации, японской оккупации и долгожданным обретением независимости в 1957 году

О роли природных ресурсов, промышленности, туризма и технологий в экономике страны

Как столь разные традиции и верования сосуществуют, создавая атмосферу взаимного уважения

