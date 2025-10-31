Путешествие по Куала-Лумпуру подарит вам незабываемые впечатления: от величественных храмов до современных небоскрёбов, каждый момент будет особенным
Куала-Лумпур - столица Малайзии, удивляющая разнообразием культур и религий.
На индивидуальной экскурсии вы посетите храм Тянь Хо, район Брикфилдс, Королевский дворец и Национальную мечеть.
Площадь Независимости и колониальный центр города расскажут о
британском наследии, а башни Петронас впечатлят своей элегантностью. Погрузитесь в историю города, узнав о его превращении из шахтёрского посёлка в мегаполис. Экскурсия на автомобиле Hyundai Elantra позволит комфортно осмотреть все достопримечательности
Храм Тянь Хо — один из самых красивых китайских храмов города, наполненный тишиной и гармонией. Здесь вы не только загадаете желание, но и получите предсказание на будущее.
Район Брикфилдс — яркий и колоритный квартал «маленькой Индии». Он поражает буйством красок, ароматами специй и атмосферой праздника. Купить сари, традиционные украшения, масла и специи? Поверьте, уличные торговцы исполнят любой каприз.
Королевский дворец — величественная резиденция монарха, окружённая парком. Мы поговорим об устройстве власти в Малайзии, традициях празднования Хари Райи и сфотографируемся с конной охраной дворца.
Национальная мечеть — шедевр современной исламской архитектуры, который поражает масштабностью и нетривиальностью.
Площадь Независимости и колониальный центр города — сердце британского наследия Куала-Лумпура, где история буквально оживает перед глазами. Я расскажу вам о происшествии, которое легло в основу рассказа Сомерсета Моэма.
Место, где зародился Куала-Лумпур, откроет вам загадку названия города. Вы увидите старейшую каменную мечеть города — изящное здание, построенное по проекту английского архитектора в 1908 году.
Китайский квартал, где традиции встречаются с современным уличным искусством. Вы узнаете, что значит «конкубина».
И, конечно, башни Петронас — визитная карточка Куала-Лумпура и Малайзии, поражающие элегантностью и величием.
Вы услышите:
Как из шахтёрского посёлка Куала-Лумпур превратился в мегаполис, а Малайзия стала одной из самых динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии
О ключевых этапах становления страны: британской колонизации, японской оккупации и долгожданным обретением независимости в 1957 году
О роли природных ресурсов, промышленности, туризма и технологий в экономике страны
Как столь разные традиции и верования сосуществуют, создавая атмосферу взаимного уважения
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Elantra
Мы зайдём во все локации, кроме Королевского дворца — он закрыт для публики, поэтому мы осмотрим его снаружи
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Куала-Лумпуре
Провела экскурсии для 173 туристов
Я живу в Малайзии с 2003 года, и за это время моя жизнь тесно переплелась с этой удивительной страной. Двадцатилетний опыт работы работы в туризме и преподавание в Институте дипломатии
в Куала-Лумпуре позволили мне глубоко изучить культуру, традиции, историю и заповедные уголки этого тропического рая. Малайзия — это моя любовь и вдохновение. Со мной вы сможете открыть настоящую Малайзию: места, куда редко заглядывают туристы, истории, которые передаются из поколения в поколение, и вкусы, которые покорят вас навсегда! Давайте вместе отправимся в путешествие, полное эмоций, открытий и ярких впечатлений!
Сергей
31 окт 2025
Отличная была прогулка с Инной по городу, храмам и достопримечательностям. Интересная история о городе, стране, Инна спасибо.
Е
Елена
16 окт 2025
Экскурсия интересная,ненавязчивая и познавательная! Очень рекомендую Инну,как отличного гида и знатока KL и Малайзии в целом)
Е
Евгений
14 окт 2025
Экскурсия была увлекательной, познавательной и нескучной. Инна рассказывала историю Малайзии, описывала достопримечательности, показала самые знаковые места Куала Лумпура. Три часа пролетели незаметно. Посоветовала нам, что ещё посмотреть. Очень благодарны.
Е
Елена
6 окт 2025
В полном восторге от Инны. Все прошло на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены.
Е
Екатерина
3 окт 2025
Инна прекрасный рассказчик. Приятная, лёгкая ненавязчивая подача материала. Время пролетело незаметно. Инна подсказала крутые локации и ракурсы для фото. Рекомендую всем, кто хочет узнать о Куала-Лумпур все и даже больше.
Н
Наталья
19 сен 2025
Потрясающая экскурсия! Благодаря Инне Куала-Лумпур навсегда останется в нашей памяти, как завораживающий город, в котором переплетаются разные культуры и религии. Подача информации очень лёгкая, приятная. С удовольствием вернемся еще раз!
Alena
16 сен 2025
С удовольствием хочу написать отзыв на экскурсию с Инной. Инна - экспат, отлично знающий историю страны в которой живет. Но кроме этого, Инна отличный рассказчик, очень эрудированный, она излагает информацию
структурировано, разбавляет ее интересными историями, обладает отличным чувством юмора, что немаловажно, когда экскурсия является частью отдыха. Все места которые мы посетили были действительно интересными и помогли нам за короткое время пребывания в Малайзии ознакомиться не только с основными историческими событиями, но также узнать чем живет страна сейчас, ее политический строй, интересы, промышленность, сельское хозяйство, национальный состав и еще много разной информации. Мы получали ответы на огромное количество наших вопросов. Поэтому однозначно рекомендую Инну, если хотите чтобы экскурсия была для вас одновременно полезным и приятным времяпрепровождением!!!
М
Мила
9 сен 2025
Ребята, Инна восхитительный гид! Совершенно случайно, читала отзывы других туристов и инстинктивно выбрала ее! Все по делу, рассказы - не просто факты, а жизнь и реалии, не скучно, время пролетело незаметно! Рекомендую! Спасибо большое ☺️
М
Мерген
8 сен 2025
Благодарю Инну за проведенную экскурсию. Было интересно и познавательно! Спасибо!!!
Даниил
30 авг 2025
Очень качественно, с любовью и ценными знаниями о локации! Приятное общение и много всего интересного! Благодарю.
М
Мария
20 авг 2025
Хочу поблагодарить гида Инну за замечательную экскурсию, все было хорошо организовано. Гид рассказывала не только сухие исторические даты, но и бытовые нюансы жизни местных жителей, возможности образовательной системы страны, отношения к мигрантам, ценовая политика различных торговых сетей и ещё очень большой перечень мелких и не очень вопросов которые может осветить только человек владеющий материалом! Рекомендую!
Ю
Юля
12 авг 2025
Инна - прекрасный рассказчик, рассказала очень много интересного и про историю и про современную жизнь Малайцев таким образом, что было интересно и взрослым и детям (нас было 11 человек). Экскурсия прошла на одном дыхании!
Н
Наталия
7 авг 2025
Инна нам очень понравилась, экскурсия помимо стандартных достопримечательностей включала маленькие колоритные улочки, где сделали суперские фотки. Инна отличный фотограф!! За фото отдельное спасибо.
Г
Галина
24 июл 2025
Хотелось бы поделиться впечатлениями об индивидуальной экскурсии по Куала-Лумпуру в июне. Мы с мужем заранее договорились с гидом Инной о проведении тура, так как хотели глубже познакомиться с городом и
его историей. К сожалению, за день до экскурсии нам неожиданно сообщили, что Инна не сможет провести тур, и её заменит коллега Эльмира. Хотя мы понимаем, что форс-мажоры случаются, хотелось бы, чтобы такие вопросы решались более корректно - сначала согласование с туристами, а уже потом передача контактов. Эльмира встретила нас вовремя, была приветлива и доброжелательна. Однако экскурсия получилась скорее похожей на прогулку с местным знакомым, чем на профессиональный тур. Нам не хватало исторической глубины и структурированного рассказа о городе. Некоторые остановки (фабрика шоколада, батика) выглядели как стандартные коммерческие туристические точки, что не совсем соответствовало нашим ожиданиям от индивидуального тура. Также возникла небольшая неловкость, когда гид не знала, чем занять время после нашего отказа от шопинга на Central Market. В завершение возникла неловкая ситуация с оплатой - Эльмира не знала точной суммы, а связаться с Инной не получалось. Нам пришлось самостоятельно пересчитывать валюту, что добавило ненужного стресса в конце дня. Хочется отметить, что Эльмира - приятный и отзывчивый человек, но, на наш взгляд, для индивидуальной экскурсии не хватило профессиональной подготовки и глубины подачи материала. Возможно, этот формат больше подойдет тем, кто хочет просто познакомиться с городом в непринужденной обстановке. Нам же хотелось бы больше исторического контекста и четкой организации. Надеемся, что эти замечания помогут улучшить качество экскурсий для будущих туристов.
Инна
Ответ организатора:
Уважаемая Галина,
Благодарим вас за подробный отзыв и конструктивную обратную связь.
Мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. К сожалению, читать дальше
из-за непредвиденных обстоятельств мне пришлось передать тур коллеге в последний момент. Признаю, что замена должна была быть согласована заранее — это наш недочёт, и я прошу прощения за доставленные неудобства.
Благодарю вас за тёплые слова в адрес Эльмиры. Мы обязательно учтём ваши замечания по содержанию экскурсии и организации, чтобы улучшить наш сервис в будущем.
Ваш отзыв — ценная помощь в работе над качеством, и я благодарна за ваш отзывчивый и уравновешенный подход.
О
Ольга
29 июн 2025
Выбирала экскурсовода и экскурсию методом "тыка" и очень рада, что не прогадала)) Инна потрясающая, открытая, контактная! Ответила на все вопросы, рассказы ее были интересны и познавательны. Сама экскурсия очень продумана
и структурирована. Еще понравился гибкий подход ко времени: в силу некоторых обстоятельств нам нужно было сдвинуть экскурсию, Инна без проблем пошла навстречу, и никто не высчитывает время, заложенное на экскурсию - мы откатались чуть больше)) А то, что в жару мы комфортно передвигались в прохладной машине - приятный бонус)