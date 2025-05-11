Наше комбинированное предложение для тех, кто приехал в Куала-Лумпур ненадолго и хочет сразу после прилёта увидеть всё самое-самое. В аэропорту вас встретит с именной табличкой опытный водитель: с комфортом доставит до центра и передаст в руки профессионального гида. В авто-пешеходном формате вы посетите все топовые места малазийской столицы и узнаете о ней много интересного!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Трансфер на высшем уровне

Наш опытный и дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой на выходе в общий зал ожидания. То есть после получения багажа и прохождения таможенных формальностей, и привезёт вас в Куала-Лумпур, сверкающую малазийскую столицу, на легковом автомобиле: чистом, современном и комфортном.

Знакомство с Куала-Лумпуром

Вы увидите площадь Независимости с комплексом зданий Британского колониальной администрации и 95-метровым флагштоком, Китайский храм с источником живой воды и Национальную мечеть. Сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и узнаете захватывающую историю строительства самых высоких в мире здания-близнецы Петронас. А также посетите индуистский храмовый пещерный комплекс Бату, полюбуетесь гигантской статуей бога Муругана и понаблюдаете за местными мартышками.

Организационные детали