Наш опытный и дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой на выходе в общий зал ожидания. То есть после получения багажа и прохождения таможенных формальностей, и привезёт вас в Куала-Лумпур, сверкающую малазийскую столицу, на легковом автомобиле: чистом, современном и комфортном.
Знакомство с Куала-Лумпуром
Вы увидите площадь Независимости с комплексом зданий Британского колониальной администрации и 95-метровым флагштоком, Китайский храм с источником живой воды и Национальную мечеть. Сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и узнаете захватывающую историю строительства самых высоких в мире здания-близнецы Петронас. А также посетите индуистский храмовый пещерный комплекс Бату, полюбуетесь гигантской статуей бога Муругана и понаблюдаете за местными мартышками.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном транспорте, где поместится 2 взрослых и один ребенок до 12 лет. Транспорт включён в стоимость
Продолжительность обзорной экскурсии — 4 часа. Остальное время заложено на трансфер
После экскурсии мы привезём вас в отель в центре Куала-Лумпура
При бронировании обязательно уточняйте детали вашего рейса прибытия и отель, в котором остановитесь
По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении: — до 4 человек — €250 на MPV — до 7 человек — €263 на Toyota HiAce
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Куала-Лумпура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 269 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать в мою любимую Малайзию! Я живу здесь и работаю в туристической отрасли с 1999 года. Осталось не так много мест в этой прекрасной стране, где я читать дальшеуменьшить
еще не был. По образованию я инженер, химик-исследователь. Увлекаюсь дайвингом, силовым фитнесом и кухнями мира. А также историей, культурой и традициями Малайзии. С радостью поделюсь своими знаниями и отвечу на любые ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10
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Татьяна
Добрый день! Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было не сложно))) В аэропорту нас встретил представитель с табличкой и вовремя, читать дальшеуменьшить
сопроводил к машине. Все отлично! Вот машина вообще не соответствовала нашим ожиданиям: промятые сиденья и металлические дуги на окнах создавали ощущение, что мы едем на тюремной машине… Было 3 маленьких зонтика, под дождем все практически насквозь промокли. Рекомендую организаторам готовить зонты на всех участников экскурсии, учитывая погоду в Куала-Лумпуре. Посетили красивые храмы и другие достопримечательности. Но осталось впечатление, что пробки помешали посмотреть все точки маршрута. Возможно не следует вообще проводить экскурсии в такие часы… Экскурсовод Илья порекомендовал интересные места к посещению и ресторан с красивым видом и вкусной едой, которые после посещения оставили приятное впечатление. Большое спасибо! Из-за описанных организационных минусов считаем цену завышенной.
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N
Nailya
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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О
Ольга
Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!
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