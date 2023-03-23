Наш опытный и дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой на выходе в общий зал ожидания. То есть после получения багажа и прохождения таможенных формальностей. Поможет с багажом и привезёт в сверкающую малазийскую столицу на легковом автомобиле: чистом, современном и комфортном.
Вы увидите площадь Независимости с дворцом британского резидента и 95-метровым флагштоком, Китайский храм с источником живой воды и Национальную мечеть. Сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и оцените самые высокие в мире здания-близнецы Петронас. А также посетите пещерный комплекс Бату, полюбуетесь гигантской статуей бога Муругана и понаблюдаете за местными мартышками.