Наше комбинированное предложение для тех, кто приехал в Куала-Лумпур ненадолго и хочет сразу после прилета увидеть всё самое-самое. В аэропорту вас встретит с именной табличкой опытный водитель: с комфортом доставит до центра и передаст в руки профессионального гида. В авто-пешеходном формате вы посетите все топовые места малазийской столицы и узнаете о ней много интересного!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш опытный и дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой на выходе в общий зал ожидания. То есть после получения багажа и прохождения таможенных формальностей. Поможет с багажом и привезёт в сверкающую малазийскую столицу на легковом автомобиле: чистом, современном и комфортном.

Знакомство с Куала-Лумпуром

Вы увидите площадь Независимости с дворцом британского резидента и 95-метровым флагштоком, Китайский храм с источником живой воды и Национальную мечеть. Сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и оцените самые высокие в мире здания-близнецы Петронас. А также посетите пещерный комплекс Бату, полюбуетесь гигантской статуей бога Муругана и понаблюдаете за местными мартышками.

Организационные детали