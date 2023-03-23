Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия

С комфортом добраться до города и не откладывая на завтра увидеть его главные достопримечательности

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Наше комбинированное предложение для тех, кто приехал в Куала-Лумпур ненадолго и хочет сразу после прилета увидеть всё самое-самое.

В аэропорту вас встретит с именной табличкой опытный водитель: с комфортом доставит до центра и передаст в руки профессионального гида.

В авто-пешеходном формате вы посетите все топовые места малазийской столицы и узнаете о ней много интересного!
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш опытный и дружелюбный водитель встретит вас с именной табличкой на выходе в общий зал ожидания. То есть после получения багажа и прохождения таможенных формальностей. Поможет с багажом и привезёт в сверкающую малазийскую столицу на легковом автомобиле: чистом, современном и комфортном.

Знакомство с Куала-Лумпуром

Вы увидите площадь Независимости с дворцом британского резидента и 95-метровым флагштоком, Китайский храм с источником живой воды и Национальную мечеть. Сфотографируетесь с почётным караулом у Королевского дворца и оцените самые высокие в мире здания-близнецы Петронас. А также посетите пещерный комплекс Бату, полюбуетесь гигантской статуей бога Муругана и понаблюдаете за местными мартышками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном легковом автомобиле, где поместится 2 взрослых и один ребенок до 12 лет. Транспорт включен в стоимость.
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Продолжительность обзорной экскурсии — 4 часа. Остальное время заложено на трансфер.
  • После экскурсии мы привезём вас в отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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