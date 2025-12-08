Этот вечерний тур отлично подойдёт как для влюблённой пары, так и для семьи с детьми. Здесь мы с Вами познакомимся с другой стороной Малайзии – загородной, деревенской. Увидим ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА: самую большую в мире колонию светлячков, пальмовые плантации, а также покормим редких серебристых обезьянок! В программе: 1. Мистический индуистский храм Шри Шакти, наполненный миллионами элементов декора. 2. Холм Мелавати – старый форт 1784 года, построенный голландцами и находящийся на возвышенности, из которой открывается красивый вид на Малаккский пролив в закатном солнце. 3. Обезьянки лангуры – дружелюбные животные, которых можно покормить. Они спокойные и милые, в отличие от макак не кусаются и не нападают. Вы сможете сделать крутое фото с обезьянками на плечах. 4. Тур на реку светлячков – отправитесь вплавь по тихой ночной реке, чтобы увидеть настоящее чудо. И нет – это не обман с гирляндами, развешенными на деревьях. Убедитесь в этом сами, поймав в руку светлячка! Что входит в тур: 1. Индивидуальная лодка. 2. Еда для обезьян. 3. Посещение потрясающих мест. 4. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 5. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 6. Вода. 7. По желанию, можем остановиться на ужин в самобытном проверенном ресторанчике в рыбацкой деревушке на берегу реки (стоимость ужина не включена в тур). 🕢Продолжительность: 6 часов Начало: 17:00 ‼️* Также возможно проведение этой экскурсии с пещерами Бату (начало в 16:00).

Древнейшие пещеры Бату возрастом 400 миллионов лет. Индуистский храмовый комплекс. Гигантская золотая статуя божества Муругана. Поднимемся по радужному лестничному пролёту вверх по 272 ступенькам до пещер и самого старого храма в комплексе.