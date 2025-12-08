Описание экскурсии
Этот вечерний тур отлично подойдёт как для влюблённой пары, так и для семьи с детьми. Здесь мы с Вами познакомимся с другой стороной Малайзии – загородной, деревенской. Увидим ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА: самую большую в мире колонию светлячков, пальмовые плантации, а также покормим редких серебристых обезьянок! В программе: 1. Мистический индуистский храм Шри Шакти, наполненный миллионами элементов декора. 2. Холм Мелавати – старый форт 1784 года, построенный голландцами и находящийся на возвышенности, из которой открывается красивый вид на Малаккский пролив в закатном солнце. 3. Обезьянки лангуры – дружелюбные животные, которых можно покормить. Они спокойные и милые, в отличие от макак не кусаются и не нападают. Вы сможете сделать крутое фото с обезьянками на плечах. 4. Тур на реку светлячков – отправитесь вплавь по тихой ночной реке, чтобы увидеть настоящее чудо. И нет – это не обман с гирляндами, развешенными на деревьях. Убедитесь в этом сами, поймав в руку светлячка! Что входит в тур: 1. Индивидуальная лодка. 2. Еда для обезьян. 3. Посещение потрясающих мест. 4. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 5. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 6. Вода. 7. По желанию, можем остановиться на ужин в самобытном проверенном ресторанчике в рыбацкой деревушке на берегу реки (стоимость ужина не включена в тур). 🕢Продолжительность: 6 часов Начало: 17:00 ‼️* Также возможно проведение этой экскурсии с пещерами Бату (начало в 16:00).
Древнейшие пещеры Бату возрастом 400 миллионов лет. Индуистский храмовый комплекс. Гигантская золотая статуя божества Муругана. Поднимемся по радужному лестничному пролёту вверх по 272 ступенькам до пещер и самого старого храма в комплексе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость уже входит индивидуальная вёсельная лодка и еда для обезьян (никаких доп трат, кроме ужина по желанию)
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
