Встретимся в Куала-Лумпуре — и приключение начнётся! В программе неспешный трансфер до малазийской глубинки, общение с лангурами, преодоление 270 ступеней до храма, прогулка на лодке. А также яркие фотографии и незабываемые впечатления!
Первая остановка — пещеры Бату, где живописная природа сочетается с ярким настроением индуистских храмов.
Посетим город Куала Селангор на берегу Малаккского пролива. Зайдём в индуистский храм Шри Шакти — сдержанный и величественный.
Погуляем по парку Букит Мелавати на холме, где сохранились остатки старого форта и очаровательный маяк. Здесь вы по желанию покормите лангуров — дружелюбных и общительных.
После наступления темноты отправимся в небольшую деревеньку, сядем на весельную лодку и совершим получасовую прогулку по реке. На берегах этой речки обитают многочисленные колонии светлячков — это удивительное зрелище станет прекрасным завершением дня.
Организационные детали
В зависимости от количества человек едем на легковом автомобиле, микроавтобусе Hyundai Starex или микроавтобусе Toyota Hiace
Дополнительно оплачивается билет на лодку — 50 ринггит с человека
Еду для обезьянок можно купить в парке за 10 ринггит
Для посещения храмов нужно соблюдать дресс-код (для женщин) — закрытые спина, грудь и колени
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Taman Standard Chartered
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 180 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием читать дальше
расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.
З
Зайнаб
8 окт 2025
Вчера, 7 октября, я посетила экскурсию, и осталась под большим впечатлением. Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Яне, которая провела мероприятие на высочайшем уровне. Её рассказ был увлекательным и информативным, а внимательность к каждому участнику группы просто поразила. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!
А
Андрей
1 сен 2025
Спасибо за экскурсию! Все понравилось, подробный был рассказ и интересное времяпрепровождение! Все согласно описанию.
Н
Наталья
19 авг 2025
Гид оказался вежлив, больше хорошее о Павел сказать не могу. Информации практически никакой, отказался везти нас в заявленный день. Предоставил невместительную малогабаритную машину, где на заднем сидении вместо 2 человек, сидели трое. Скорее это не гид, а просто услужливый водитель. Однозначно, не рекомендую
Павел
Ответ организатора:
Наталья, Здравствуйте. Сожалею, что у Вас остались такие впечатления от нашей поездки.
Действительно, я предложил перенести поездку, чтобы укрупнить группу, все-таки, наша читать дальше
поездка заявлена как групповая. Вы согласились на перенос, возражений в переписке не заявили.
Автомобиль был представлен по количеству человек: 4 человека, 4 места в автомобиле.
Относительно недостатка информации - возможно, у Вас сложились такие впечатления из-за несоответствия ожиданий. Что ж, моя ошибка - надо было донести до Вас, что экскурсия является более интерактивной и развлекательной, нежели образовательной. Тем не менее, я не помню, чтобы какие-либо из многочисленных вопросов остались неотвеченными.
Эпитет же «услужливый водитель» принимаю за комплимент - значит, мне удалось создать атмосферу заботы и хорошего сервиса.
V
Vyacheslav
13 авг 2025
Все прошло отлично
К
Ксенька
23 июл 2025
Яна — потрясающий гид: внимательная, энергичная и с отличным чувством юмора. Она создала тёплую, дружескую атмосферу с первой минуты, а её рассказы сделали каждую остановку особенно интересной.
Лангуры — просто чудо! читать дальше
Такие спокойные, с выразительными глазами — я влюбилась в этих обезьян. И да, они правда аккуратно берут угощения прямо с ладони, абсолютно безобидные!
Вечерняя лодочная прогулка со светлячками — магия в чистом виде. Всё было идеально организовано, чувствовалась забота и внимание к деталям. Большое спасибо Яне за такой насыщенный и душевный день!
А
Анна
12 июл 2025
Благодарю Павла за отличную, интересную экскурсию, супер френдли, душевную атмосферу и главное индивидуальный подход! Считаю большой удачей и правильным решением забронировать экскурсию у Павла, который практически моментально подтвердил время и уже читать дальше
вечером мы укатили в пригород К-Л. Было познавательно, информативно и интересно, даже двум подросткам. Самые сильные, позитивные эмоции у нас всех вызвали невероятные лангуры, безумно классные обезьянки, таких мы встретили впервые. Они супер милые, трогательные, но совершенно бесцеремонные, никого не оставят равнодушными. Мы в диком восторге! Павел показал нам классное кафе с безумно вкусным кофе и чизкейком в Селаргоне. Мне импонирует такое ответственное отношение к работе и к своим гостям. От души рекомендую ❤️
Е
Елена
27 июн 2025
Это была крутая экскурсия! Нам понравилось абсолютно все - подробный и очень интересный рассказ Яны, она ответила на все вопросы, узнали много познавательной информации, места, которые мы посетили. Программа была прекрасная, рекомендуем всем!
А
Авдей
21 июн 2025
Спасибо гиду Яне за очень интересную экскурсию и заботу, всё очень понравилось!