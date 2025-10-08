Оставьте ненадолго суету Куала-Лумпура и погрузитесь в природу Малайзии. Вас ждёт посещение настоящего индуистского храма, встреча с дружелюбными забавными обезьянками лангурами и уникальное зрелище — светлячки на реке, которые создают магическую атмосферу.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Встретимся в Куала-Лумпуре — и приключение начнётся! В программе неспешный трансфер до малазийской глубинки, общение с лангурами, преодоление 270 ступеней до храма, прогулка на лодке. А также яркие фотографии и незабываемые впечатления!

Первая остановка — пещеры Бату, где живописная природа сочетается с ярким настроением индуистских храмов.

Посетим город Куала Селангор на берегу Малаккского пролива. Зайдём в индуистский храм Шри Шакти — сдержанный и величественный.

Погуляем по парку Букит Мелавати на холме, где сохранились остатки старого форта и очаровательный маяк. Здесь вы по желанию покормите лангуров — дружелюбных и общительных.

После наступления темноты отправимся в небольшую деревеньку, сядем на весельную лодку и совершим получасовую прогулку по реке. На берегах этой речки обитают многочисленные колонии светлячков — это удивительное зрелище станет прекрасным завершением дня.

Организационные детали