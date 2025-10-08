Мои заказы

Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков

Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Оставьте ненадолго суету Куала-Лумпура и погрузитесь в природу Малайзии.

Вас ждёт посещение настоящего индуистского храма, встреча с дружелюбными забавными обезьянками лангурами и уникальное зрелище — светлячки на реке, которые создают магическую атмосферу.
4.7
8 отзывов
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков© Павел
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков© Павел
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков© Павел
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Встретимся в Куала-Лумпуре — и приключение начнётся! В программе неспешный трансфер до малазийской глубинки, общение с лангурами, преодоление 270 ступеней до храма, прогулка на лодке. А также яркие фотографии и незабываемые впечатления!

Первая остановка — пещеры Бату, где живописная природа сочетается с ярким настроением индуистских храмов.

Посетим город Куала Селангор на берегу Малаккского пролива. Зайдём в индуистский храм Шри Шакти — сдержанный и величественный.

Погуляем по парку Букит Мелавати на холме, где сохранились остатки старого форта и очаровательный маяк. Здесь вы по желанию покормите лангуров — дружелюбных и общительных.

После наступления темноты отправимся в небольшую деревеньку, сядем на весельную лодку и совершим получасовую прогулку по реке. На берегах этой речки обитают многочисленные колонии светлячков — это удивительное зрелище станет прекрасным завершением дня.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек едем на легковом автомобиле, микроавтобусе Hyundai Starex или микроавтобусе Toyota Hiace
  • Дополнительно оплачивается билет на лодку — 50 ринггит с человека
  • Еду для обезьянок можно купить в парке за 10 ринггит
  • Для посещения храмов нужно соблюдать дресс-код (для женщин) — закрытые спина, грудь и колени
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Taman Standard Chartered
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 180 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
читать дальше

расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
З
Зайнаб
8 окт 2025
Вчера, 7 октября, я посетила экскурсию, и осталась под большим впечатлением. Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Яне, которая провела мероприятие на высочайшем уровне. Её рассказ был увлекательным и информативным, а внимательность к каждому участнику группы просто поразила. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!
Вчера, 7 октября, я посетила экскурсию, и осталась под большим впечатлением. Хочу выразить искреннюю благодарность гиду
А
Андрей
1 сен 2025
Спасибо за экскурсию! Все понравилось, подробный был рассказ и интересное времяпрепровождение! Все согласно описанию.
Н
Наталья
19 авг 2025
Гид оказался вежлив, больше хорошее о Павел сказать не могу.
Информации практически никакой, отказался везти нас в заявленный день.
Предоставил невместительную малогабаритную машину, где на заднем сидении вместо 2 человек, сидели трое.
Скорее это не гид, а просто услужливый водитель. Однозначно, не рекомендую
Павел
Павел
Ответ организатора:
Наталья,
Здравствуйте. Сожалею, что у Вас остались такие впечатления от нашей поездки.

Действительно, я предложил перенести поездку, чтобы укрупнить группу, все-таки, наша
читать дальше

поездка заявлена как групповая. Вы согласились на перенос, возражений в переписке не заявили.

Автомобиль был представлен по количеству человек: 4 человека, 4 места в автомобиле.

Относительно недостатка информации - возможно, у Вас сложились такие впечатления из-за несоответствия ожиданий. Что ж, моя ошибка - надо было донести до Вас, что экскурсия является более интерактивной и развлекательной, нежели образовательной. Тем не менее, я не помню, чтобы какие-либо из многочисленных вопросов остались неотвеченными.

Эпитет же «услужливый водитель» принимаю за комплимент - значит, мне удалось создать атмосферу заботы и хорошего сервиса.

V
Vyacheslav
13 авг 2025
Все прошло отлично
К
Ксенька
23 июл 2025
Яна — потрясающий гид: внимательная, энергичная и с отличным чувством юмора. Она создала тёплую, дружескую атмосферу с первой минуты, а её рассказы сделали каждую остановку особенно интересной.

Лангуры — просто чудо!
читать дальше

Такие спокойные, с выразительными глазами — я влюбилась в этих обезьян. И да, они правда аккуратно берут угощения прямо с ладони, абсолютно безобидные!

Вечерняя лодочная прогулка со светлячками — магия в чистом виде. Всё было идеально организовано, чувствовалась забота и внимание к деталям. Большое спасибо Яне за такой насыщенный и душевный день!

А
Анна
12 июл 2025
Благодарю Павла за отличную, интересную экскурсию, супер френдли, душевную атмосферу и главное индивидуальный подход!
Считаю большой удачей и правильным решением забронировать экскурсию у Павла, который практически моментально подтвердил время и уже
читать дальше

вечером мы укатили в пригород К-Л.
Было познавательно, информативно и интересно, даже двум подросткам.
Самые сильные, позитивные эмоции у нас всех вызвали невероятные лангуры, безумно классные обезьянки, таких мы встретили впервые. Они супер милые, трогательные, но совершенно бесцеремонные, никого не оставят равнодушными.
Мы в диком восторге!
Павел показал нам классное кафе с безумно вкусным кофе и чизкейком в Селаргоне.
Мне импонирует такое ответственное отношение к работе и к своим гостям.
От души рекомендую ❤️

Благодарю Павла за отличную, интересную экскурсию, супер френдли, душевную атмосферу и главное индивидуальный подход!
Е
Елена
27 июн 2025
Это была крутая экскурсия! Нам понравилось абсолютно все - подробный и очень интересный рассказ Яны, она ответила на все вопросы, узнали много познавательной информации, места, которые мы посетили. Программа была прекрасная, рекомендуем всем!
А
Авдей
21 июн 2025
Спасибо гиду Яне за очень интересную экскурсию и заботу, всё очень понравилось!

