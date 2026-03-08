Лучшее время для поездки в Куала Селангор - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, а светлячки наиболее активны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны кратковременные дожди. В оставшиеся месяцы, с ноября по март, поездка всё же возможна, но стоит быть готовым к более влажной погоде и возможным осадкам.

Представьте себе вечер, когда после дня, проведенного в суете Куала-Лумпура, вы отправляетесь в путешествие, чтобы увидеть другую, тихую и умиротворенную Малайзию.Ваше путешествие начнется с проезда мимо зеленых плантаций и загадочных

джунглей, где каждый поворот дороги открывает новые виды. Вас ждет встреча заката на холме Мелавати, где в развалинах старинного форта вас встретят дружелюбные лангуры. Эти забавные обезьянки не прочь поделиться с вами бананом, добавляя тепла и радости в ваше приключение. А кульминацией вечера станет плавание по реке Селангор, где тысячи светлячков озаряют ночь, создавая ощущение нахождения в волшебной сказке. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления, которые будут согревать вас долгие годы. Организационные детали продуманы до мелочей: аренда лодки, ужин в рыбацкой деревне и возвращение в отель. Все, что вам нужно - это настроиться на приключение и позволить себе насладиться этим вечером

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Другая Малайзия: вдали от мегаполиса. Наш путь в парк Куала Селангор пролегает вдоль живописных масляничных плантаций, непроходимых джунглей и небольших поселений — отличная возможность мельком взглянуть на местную жизнь и другую сторону Малайзии.

Вечерний форт и юркие лангуры. Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдем остатки разрушенного форта колониальной эпохи. Во-первых, это потрясающая точка, чтобы полюбоваться закатом с видом на Малакский пролив. А во-вторых, руины давно облюбовали забавные и дружелюбные серебристо-черные обезьянки, лангуры, которые способны растопить любое сердце… и избавить вас от лишнего банана.

Река светлячков: вместо тысячи звезд. С наступлением сумерек мы доберемся до реки Селангор, берега которой стали домом для тысяч светлячков. Когда стемнеет, мангровые заросли вдоль реки засияют россыпями крошечных огоньков, а вы полюбуетесь ими, проплывая в тишине на лодочке. Это маленькое чудо сложно запечатлеть на фото, но оно точно сохранится в вашей памяти.

Организационные детали