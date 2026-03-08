Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Представьте себе вечер, когда после дня, проведенного в суете Куала-Лумпура, вы отправляетесь в путешествие, чтобы увидеть другую, тихую и умиротворенную Малайзию.
Ваше путешествие начнется с проезда мимо зеленых плантаций и загадочных читать дальшеуменьшить
джунглей, где каждый поворот дороги открывает новые виды.
Вас ждет встреча заката на холме Мелавати, где в развалинах старинного форта вас встретят дружелюбные лангуры.
Эти забавные обезьянки не прочь поделиться с вами бананом, добавляя тепла и радости в ваше приключение.
А кульминацией вечера станет плавание по реке Селангор, где тысячи светлячков озаряют ночь, создавая ощущение нахождения в волшебной сказке. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления, которые будут согревать вас долгие годы.
Организационные детали продуманы до мелочей: аренда лодки, ужин в рыбацкой деревне и возвращение в отель. Все, что вам нужно - это настроиться на приключение и позволить себе насладиться этим вечером
🌿 Путешествие через живописные плантации и джунгли
🍽 Возможность попробовать морепродукты в рыбацкой деревне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Куала Селангор - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, а светлячки наиболее активны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, хотя возможны кратковременные дожди. В оставшиеся месяцы, с ноября по март, поездка всё же возможна, но стоит быть готовым к более влажной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форт Мелавати
Река Селангор
Описание экскурсии
Другая Малайзия: вдали от мегаполиса. Наш путь в парк Куала Селангор пролегает вдоль живописных масляничных плантаций, непроходимых джунглей и небольших поселений — отличная возможность мельком взглянуть на местную жизнь и другую сторону Малайзии.
Вечерний форт и юркие лангуры. Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдем остатки разрушенного форта колониальной эпохи. Во-первых, это потрясающая точка, чтобы полюбоваться закатом с видом на Малакский пролив. А во-вторых, руины давно облюбовали забавные и дружелюбные серебристо-черные обезьянки, лангуры, которые способны растопить любое сердце… и избавить вас от лишнего банана.
Река светлячков: вместо тысячи звезд. С наступлением сумерек мы доберемся до реки Селангор, берега которой стали домом для тысяч светлячков. Когда стемнеет, мангровые заросли вдоль реки засияют россыпями крошечных огоньков, а вы полюбуетесь ими, проплывая в тишине на лодочке. Это маленькое чудо сложно запечатлеть на фото, но оно точно сохранится в вашей памяти.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается аренда лодки: 25 долларов на группу 1-4 человека
Продолжительность экскурсии 5-6 часов, ориентировочное время возвращения в отель — 22:00
По пути можно остановиться на ужин в рыбацкой деревне и отведать морепродуктов в китайском ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2648 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться читать дальшеуменьшить
своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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А
Анастасия
Хорошая Экскурсия, светлячков действительно было очень много. Обезьянки, милые, гид помог с ними контактировать. Ресторан по пути хороший. Весь маршрут легкий.
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Юлия
Кто хочет разнообразить свое пребывание в Куала-Лумпуре и сменить городской шум на что-то душевное и теплое, вам стоит обязательно использовать этот шанс и рассмотреть данную экскурсию. Потрясающие эмоции, которые невозможно читать дальшеуменьшить
забыть. Контактное общение с милыми дружелюбными лангурами не оставит равнодушным никого. Их можно погладить, покормить и просто понаблюдать за ними. Далее нас ожидала встреча со светлячками, встретившие нас дождиком, что не омрачило это мгновение. Спасибо нашему экскурсоводу Яне за проведенное время, легкость в общении и проявленное внимание к нам на протяжении всей экскурсии!
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А
Арина
Организатор Юлия - спасибо ей большое, ответила на все вопросы заранее! Помогла с оплатой в удобной мне валюте
Экскурсоводом была Ольга - милейшей души человек! Супер приятная, общительная! Она сделала эту экскурсию читать дальшеуменьшить
на 100% идеальной Рассказала все, что нужно было знать про Малайзию, ответила на сотню моих вопросов про город и жизнь в Малайзии Завезли в мак, потому что мы проголодались
Светлячки были очень атмосферными! Красивый храм! Получилось Мега удачно съездить))
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О
Ольга
Прекрасная была экскурсия! спасибо большое Юлии! пунктуальная, ответственна, на связи. мы запланировали самостоятельную поездку, но поняли, что с детьми не осилим - Юлия нас спасла! заказали впритык по времени и читать дальшеуменьшить
ни на что не надеялась, но все сложилось! без Юлии и авто мы б далеко не уехали! лангуры, закат и светлячки покорили наше сердце! Покащали детям, все что планировали! Юлия нам столько всего интересного рассказала - прекрасный экскурсовод!
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Евгения
была очень интересная экскурсия. обезьянки. свеилички, просто восторг. очень насыщенная экскурсия. не хватило только больше информации о стране и исторических местах
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Elena
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось, все посещенные места красивые и интересные, обезьянки милые и общительные. Это был наш первый день в Куала-Лумпуре и экскурсия стала приятным его завершением. Наш гид был предупредительным, много и подробно рассказывал о посещаемых местах и жизни страны.
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