Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии. Мы проедем мимо плантаций и джунглей, встретим закат на холме Мелавати и покормим с рук любопытных лангуров. А когда стемнеет, проплывем по реке Селангор среди тысяч светлячков — словно оказавшись в сказке!

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Описание

Что вас ожидает

Другая Малайзия: вдали от мегаполиса. Наша путь в парк Куала Селангор пролегает вдоль живописных масляничных плантаций, непроходимых джунглей и небольших поселений — отличная возможность мельком взглянуть на местную жизнь и увидеть другую пунктов. Вы увидите другую сторону Малайзии.

Вечерний форт и юркие лангуры. Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдет остатки разрушенного форта колониальной эпохи. Во-первых, это потрясающая точка, чтобы полюбоваться закатом с видом на Малакский пролив. А во-вторых, руины давно облюбовали забавные и дружелюбные серебристо-черные обезьянки, лангуры, которые способны растопить любое сердце… и избавить вас от лишнего банана.

Река светлячков: вместо тысячи звезд. С наступлением сумерек мы доберемся до реки Селангор, берега которой стали домом для тысяч светлячков. Когда стемнеет, мангровые заросли вдоль реки засияют россыпями крошечных огоньков, а вы полюбуетесь ими, проплывая в тишине на лодочке. Это маленькое чудо сложно запечатлеть на фото, но оно точно сохранится в вашей памяти.

Организационные детали