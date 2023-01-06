Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор

Встретиться с обезьянками-лангурами и увидеть целую колонию светлячков на ночной прогулке

Это маленькие путешествие начнется вечером, когда после изнуряющей жары Куала-Лумпура особенно хочется отдохнуть и увидеть природу Малайзии.

Мы проедем мимо плантаций и джунглей, встретим закат на холме Мелавати и покормим с рук любопытных лангуров. А когда стемнеет, проплывем по реке Селангор среди тысяч светлячков — словно оказавшись в сказке!
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Другая Малайзия: вдали от мегаполиса. Наша путь в парк Куала Селангор пролегает вдоль живописных масляничных плантаций, непроходимых джунглей и небольших поселений — отличная возможность мельком взглянуть на местную жизнь и увидеть другую пунктов. Вы увидите другую сторону Малайзии.

Вечерний форт и юркие лангуры. Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдет остатки разрушенного форта колониальной эпохи. Во-первых, это потрясающая точка, чтобы полюбоваться закатом с видом на Малакский пролив. А во-вторых, руины давно облюбовали забавные и дружелюбные серебристо-черные обезьянки, лангуры, которые способны растопить любое сердце… и избавить вас от лишнего банана.

Река светлячков: вместо тысячи звезд. С наступлением сумерек мы доберемся до реки Селангор, берега которой стали домом для тысяч светлячков. Когда стемнеет, мангровые заросли вдоль реки засияют россыпями крошечных огоньков, а вы полюбуетесь ими, проплывая в тишине на лодочке. Это маленькое чудо сложно запечатлеть на фото, но оно точно сохранится в вашей памяти.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается аренда лодки: 25 долларов на группу 1-4 человека
  • Продолжительность экскурсии 5-6 часов, ориентировочное время возвращения в отель — 22:00
  • По пути можно остановиться на ужин в рыбацкой деревне и отведать морепродуктов в китайском ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Куалы-Лумпура

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🌇Вечерние🌃Ночные☀️Летние🏡ВыездныеНа английском языке⚓️По рекам и каналамФорты

Похожие туры в Куале-Лумпуре

Экскурсия на реку светлячков
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мадина
Мадина
Нет отзывов
Экскурсия на реку светлячков
по договоренности
$239 за 1 человека
Ночная экскурсия по Куала Лумпуру с ужином
4 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мадина
Мадина
Нет отзывов
Ночная экскурсия по Куала Лумпуру с ужином
по договоренности
$140 за 1 человека
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дамир
Дамир
Нет отзывов
Полет на 4-х местном самолете вокруг Куала Лумпура
Куала Лумпур с высоты птичьего полета
Ваш отель
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
$350 за 1 человека
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Куала-Лумпур: обзорная экскурсия по «Азии в миниатюре»
Погрузиться в динамику мегаполиса и непростую историю старинного города
12 янв
13 янв
14 янв
15 янв
120 за 1 человека
Зоопарк Куала Лумпура
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мадина
Мадина
Нет отзывов
Зоопарк Куала Лумпура
по договоренности
$129 за 1 человека
Первое знакомство с М. Куала-Лумпур
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
1 отзыв
Первое знакомство с М. Куала-Лумпур
Начало экскурсии с вашей гостиницы
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
$100 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Куале-Лумпуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Куале-Лумпуре
ХОРОШО
🧭
ТАМ