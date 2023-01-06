Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Другая Малайзия: вдали от мегаполиса. Наша путь в парк Куала Селангор пролегает вдоль живописных масляничных плантаций, непроходимых джунглей и небольших поселений — отличная возможность мельком взглянуть на местную жизнь и увидеть другую пунктов. Вы увидите другую сторону Малайзии.
Вечерний форт и юркие лангуры. Наша первая остановка — холм Мелавати, на вершине которого мы найдет остатки разрушенного форта колониальной эпохи. Во-первых, это потрясающая точка, чтобы полюбоваться закатом с видом на Малакский пролив. А во-вторых, руины давно облюбовали забавные и дружелюбные серебристо-черные обезьянки, лангуры, которые способны растопить любое сердце… и избавить вас от лишнего банана.
Река светлячков: вместо тысячи звезд. С наступлением сумерек мы доберемся до реки Селангор, берега которой стали домом для тысяч светлячков. Когда стемнеет, мангровые заросли вдоль реки засияют россыпями крошечных огоньков, а вы полюбуетесь ими, проплывая в тишине на лодочке. Это маленькое чудо сложно запечатлеть на фото, но оно точно сохранится в вашей памяти.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается аренда лодки: 25 долларов на группу 1-4 человека
Продолжительность экскурсии 5-6 часов, ориентировочное время возвращения в отель — 22:00
По пути можно остановиться на ужин в рыбацкой деревне и отведать морепродуктов в китайском ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваш гид в Куале-Лумпуре
Провёл 532 экскурсии для 576 туристов
«Малайзия — Истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Именно поэтому я живу здесь последние 8 лет и готова предложить массу услуг и поделиться своим опытом. Это могут быть: экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, ознакомление с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия является центром и удобным портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Проживая здесь я смогла посетить многие из них, а информацией об этих странах я с удовольствием поделюсь с вами, а также помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри Ланка).
От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!