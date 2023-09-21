Отправиться в путешествие по живописным природным и историческим местам близ Куала-Лумпура
лет назад или раньше, храм бога Муругана, встреча с обезьянками-лангурами, прогулка на лодке по реке, где живёт колония светлячков, знакомство с малайской культурой — я подготовила для вас насыщенную программу!
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даты
Описание
Что вас ожидает
В 16:00 выезжаем из Куала-Лумпура. Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату. У нас будет час, чтобы погулять по ним, насладиться неземными видами. Также мы совершим восхождение по 272 ступенькам к главному храму сына Шивы — бога Муругана. У лестницы вас будет ждать 43-метровая позолоченная статуя этого божества.
Около 17:00 мы направляемся в соседний малайский штат — Селангор. Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей. Вы увидите, как живёт малайзийская провинция. В пути, а это примерно час езды, я расскажу вам о культуре и традициях малайцев, как они живут и чем увлекаются.
Наша следующая остановка — в Куала-Селангоре у холма Мелавати. Здесь у разрушенного англичанами португальского форта обосновались дружелюбные серебристые обезьяны лангуры. Купив корм, их можно будет взять на плечи и кормить с рук.
Отправляемся к мангровым зарослям на реке Селангор в 10 км от холма, в деревушку Куантан. Именно здесь живёт самая большая колония синхронно мигающих светлячков. Чтобы полюбоваться уникальным зрелищем, проплывём по реке на лодочке (30 мин., не входит в стоимость экскурсии).
Возвращаемся обратно в столицу Малайзии. Я довезу вас до отеля примерно к 22:00.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, то я закажу микроавтобус за дополнительную плату.
- Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно
Дополнительные расходы
- Прогулка на лодке — 23 € на 1–4 чел.
- Питание
- Корм для обезьян
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Рекомендую Алевтину как гида! Много знает, очень интересно рассказывает
Алевтина забрала нас с отеля на машине, провезла по маршруту, все рассказала, показала
После порекомендовала отличные рестораны
Мы с мужем довольны!