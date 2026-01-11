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Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату

Отправиться в путешествие по живописным природным и историческим местам близ Куала-Лумпура
Если вы уже изучили столицу Малайзии, то самое время познакомиться с её окрестностями. Тем более посмотреть здесь есть на что! Пещеры Бату, образовавшиеся 400 тыс.

лет назад или раньше, храм бога Муругана, встреча с обезьянками-лангурами, прогулка на лодке по реке, где живёт колония светлячков, знакомство с малайской культурой — я подготовила для вас насыщенную программу!
4.6
44 отзыва
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату

Описание экскурсии

В 16:00 выезжаем из Куала-Лумпура. Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату. У нас будет час, чтобы погулять по ним, насладиться неземными видами. Также мы совершим восхождение по 272 ступенькам к главному храму сына Шивы — бога Муругана. У лестницы вас будет ждать 43-метровая позолоченная статуя этого божества.

Около 17:00 мы направляемся в соседний малайский штат — Селангор. Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей. Вы увидите, как живёт малайзийская провинция. В пути, а это примерно час езды, я расскажу вам о культуре и традициях малайцев, как они живут и чем увлекаются.

Наша следующая остановка — в Куала-Селангоре у холма Мелавати. Здесь у разрушенного англичанами португальского форта обосновались дружелюбные серебристые обезьяны лангуры. Купив корм, их можно будет взять на плечи и кормить с рук.

Отправляемся к мангровым зарослям на реке Селангор в 10 км от холма, в деревушку Куантан. Именно здесь живёт самая большая колония синхронно мигающих светлячков. Чтобы полюбоваться уникальным зрелищем, проплывём по реке на лодочке (30 мин., не входит в стоимость экскурсии).

Возвращаемся обратно в столицу Малайзии. Я довезу вас до отеля примерно к 22:00.

Организационные детали

  • Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, я закажу другой транспорт за дополнительную плату: от €60 за большую машину, от €90 за микроавтобус
  • Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно. Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно
  • Для посещения пещерного храма женщин просят выбирать одежду, прикрывающую колени. Либо же вы можете купить в кассе шаль, стоимость 15 рингит

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодке — €23 на 1–4 чел.
  • Питание
  • Корм для обезьян

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вас в отеле в городе Куала Лумпур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур
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стали нашим домом более 20 лет назад. Мы влюблены в это удивительное место на Земле и постараемся сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Vasily
Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время! Сами локации были очень интересными, особенно конечно впечатлили лангуры - такие милахи! Берите с
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собой сырой арахис - они просто дуреют с этой прикормки!:)
В пути туда и обратно Марьям очень интересно рассказывала нам про историю Малайзии, ее культуру и обычаи. Также смогли проконсультироваться по питанию: как правильно пробовать дуриан, куда поехать на шопинг и по китайскому кварталу.
Спасибо большое!

Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время!
Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время!
Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время!
Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время!
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Василий, спасибо что поделились своими впечатлениями!!! Очень приятно что вам понравилось на туре.
Спасибо
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Т
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок 4 лет, она одолела 272 ступени легко. Марьям здорово нам все рассказала про страну, культурные особенности, про город. Обезьянки были милые❤️ светлячки просто волшебство. Большое 🙏
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок
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О
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись по ступеням в пещерах Бату быстро, красивый вид. Далее были и правда миоые лангуры,
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одевайте темную одежду, если боитесь, что испакачают. Запрыгивают на руки. Не кусаются, не воруют. Далее по пути к светлячкам посетили храм. Заехали в кафе по желанию. Перекусили. Быстро доехали. Повезло, что не было народу. В кассе очереди 0. Были вдвоём на реке. Тишина, темнота и мигающие светлячки как гирлянды. Нужно понимать, что это природные создания и светят ни как электрические лампы) для меня Красиво. Подплывали к кустам, останавливались, чтоб поближе рассмотреть. Сфотографировать не получится. Не тратьте время. Еще на видео видно, но ни как в живую. Так что советую просто наслаждаться романтичной ночной прогулкой на деревянной лодке, в окружении светлячков.

Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись
Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Олеся, спасибо за такой подробный и интересный рассказ. Очень рада что вам все понравилось А светлячки это действительно чудо!!! Это лающие феи:))
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Виталий
Достопримечательности таковы, какие они есть. Произведенное ими впечатление, разумеется, оценивать в данном отзыве нет смысла.

Нам очень понравился график нашей поездки и выбранное время. Начав в 16:00, мы успели везде, а
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в очереди туристов не попали. Мы благодарны за такую организацию экскурсии. Это пять баллов.

Экскурсию проводила Марьям. Что касается оценки работы гида, то тут всё просто:

- грамотность/русский язык - 3 балла (в московской школе за такое трояк не поставят, конечно, но мы на отдыхе можем быть снисходительными);

- знания/понимание предмета - 3 балла (информации меньше, чем Вы сами найдете в Википедии, например. Собственное представление - примитивное.);

-управление автомобилем/безопасность - 3 балла (потенциально аварийные ситуации сопровождались веселыми комментариями о том, как за такое не штрафуют, и вообще как в Малайзии терпимо относятся к опасному вождению);

-подача материала/манера общения - 3 балла (неуместный смех и бесцеремонное вмешательство в разговор туристов - это норма для этого гида).

Всё указанное в итоге запомнилось нам и отпечаталось в памяти несколькими мемными выражениями и абсурдными ситуациями, которые мы ещё долго будем вспоминать со смехом.

В итоге получилось 4 балла. Как-то так.

Достопримечательности таковы, какие они есть. Произведенное ими впечатление, разумеется, оценивать в данном отзыве нет смысла.
Достопримечательности таковы, какие они есть. Произведенное ими впечатление, разумеется, оценивать в данном отзыве нет смысла.
Достопримечательности таковы, какие они есть. Произведенное ими впечатление, разумеется, оценивать в данном отзыве нет смысла.
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Игорь
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на АС по всем точкам маршрута, при этом отвечая на вопросы. На все вопросы отвечает со знанием дела, очень много рассказывает о жизни простых жителей страны, о политической структуре, да и вообще обо всем. Нам очень понравился Файзулла. Будем рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на
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В
Мы только вернулись с экскурсии и я хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Мохире. Великолепная, нежная, добрая, умная, большой профессионал! редко встретишь таких красивых, уникальных, образованных и добрых девушек. прекрасный
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водитель! а проехали мы немало! (на такси это было бы нереально в этих местах). Мохира провела нас по сказочной Малайзии самым наилучшим образом! мы не могли и мечтать о такой доброй и нежной фее! во-вторых, хочется выразить свое восхищение Малайзии и Алевтине- за подбор достопримечательностей и гида. То, что мы увидели сегодня- поистине потрясающе. и пещеры Бату, и храм индийский, и совершенно невероятные милейшие обезьяны! Абсолютно всё было прекрасно, а на светлячках выступили слёзы на глазах. ну не может быть такого, глаза отказывались верить пока один не сел сам мне на руку. спасибо Всевышнему, что он создал такую сказку, в которой мы имеем счастье жить. От всей души рекомендую. Мы точно возьмём эту экскурсию ещё не раз.

Алевтина
Алевтина
Ответ организатора:
Владислава, здравствуйте Огромное спасибо за такой прекрасный отзыв.
Я очень рада, что вам все понравилось и вы так подробно и замечательно описали свои впечатления от тура. Светлячки это действительно- феи. Приезжайте еще!!!
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