Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Отправиться в путешествие по живописным природным и историческим местам близ Куала-Лумпура
Если вы уже изучили столицу Малайзии, то самое время познакомиться с её окрестностями. Тем более посмотреть здесь есть на что! Пещеры Бату, образовавшиеся 400 тыс.
лет назад или раньше, храм бога Муругана, встреча с обезьянками-лангурами, прогулка на лодке по реке, где живёт колония светлячков, знакомство с малайской культурой — я подготовила для вас насыщенную программу!
В 16:00 выезжаем из Куала-Лумпура. Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату. У нас будет час, чтобы погулять по ним, насладиться неземными видами. Также мы совершим восхождение по 272 ступенькам к главному храму сына Шивы — бога Муругана. У лестницы вас будет ждать 43-метровая позолоченная статуя этого божества.
Около 17:00 мы направляемся в соседний малайский штат — Селангор. Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей. Вы увидите, как живёт малайзийская провинция. В пути, а это примерно час езды, я расскажу вам о культуре и традициях малайцев, как они живут и чем увлекаются.
Наша следующая остановка — в Куала-Селангоре у холма Мелавати. Здесь у разрушенного англичанами португальского форта обосновались дружелюбные серебристые обезьяны лангуры. Купив корм, их можно будет взять на плечи и кормить с рук.
Отправляемся к мангровым зарослям на реке Селангор в 10 км от холма, в деревушку Куантан. Именно здесь живёт самая большая колония синхронно мигающих светлячков. Чтобы полюбоваться уникальным зрелищем, проплывём по реке на лодочке (30 мин., не входит в стоимость экскурсии).
Возвращаемся обратно в столицу Малайзии. Я довезу вас до отеля примерно к 22:00.
Организационные детали
Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца
Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, я закажу другой транспорт за дополнительную плату: от €60 за большую машину, от €90 за микроавтобус
Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно. Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно
Для посещения пещерного храма женщин просят выбирать одежду, прикрывающую колени. Либо же вы можете купить в кассе шаль, стоимость 15 рингит
Дополнительные расходы
Прогулка на лодке — €23 на 1–4 чел.
Питание
Корм для обезьян
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вас в отеле в городе Куала Лумпур
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 1007 туристов
Здравствуйте и добро пожаловать в Малайзию! Мы — опытные экскурсоводы проживающие в Малайзии. Знаем самые интересные места и как сделать путешествие в Малайзии по-настоящему незабываемым. Малайзия и ее столица Куала-Лумпур читать дальшеуменьшить
стали нашим домом более 20 лет назад. Мы влюблены в это удивительное место на Земле и постараемся сделать ваше путешествие вдохновляющим — таким, чтобы вы тоже полюбили эту страну, её культуру, пейзажи и незаурядную атмосферу.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Vasily
Вчера были на экскурсии с гидом Марьям. Двое взрослых и ребенок (10 лет). Отлично провели время! Сами локации были очень интересными, особенно конечно впечатлили лангуры - такие милахи! Берите с читать дальшеуменьшить
собой сырой арахис - они просто дуреют с этой прикормки!:) В пути туда и обратно Марьям очень интересно рассказывала нам про историю Малайзии, ее культуру и обычаи. Также смогли проконсультироваться по питанию: как правильно пробовать дуриан, куда поехать на шопинг и по китайскому кварталу. Спасибо большое!
Алевтина
Ответ организатора:
Василий, спасибо что поделились своими впечатлениями!!! Очень приятно что вам понравилось на туре. Спасибо
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Т
Татьяна
Мы с удовольствием провели время на экскурсии с Марьям, прогулялись по пещерам. С нами был ребенок 4 лет, она одолела 272 ступени легко. Марьям здорово нам все рассказала про страну, культурные особенности, про город. Обезьянки были милые❤️ светлячки просто волшебство. Большое 🙏
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О
Олеся
Посетили данную экскурсию 14 октября. Всё четко спланировано. Гид на все вопросы отвечала, интересно рассказывала. Поднялись по ступеням в пещерах Бату быстро, красивый вид. Далее были и правда миоые лангуры, читать дальшеуменьшить
одевайте темную одежду, если боитесь, что испакачают. Запрыгивают на руки. Не кусаются, не воруют. Далее по пути к светлячкам посетили храм. Заехали в кафе по желанию. Перекусили. Быстро доехали. Повезло, что не было народу. В кассе очереди 0. Были вдвоём на реке. Тишина, темнота и мигающие светлячки как гирлянды. Нужно понимать, что это природные создания и светят ни как электрические лампы) для меня Красиво. Подплывали к кустам, останавливались, чтоб поближе рассмотреть. Сфотографировать не получится. Не тратьте время. Еще на видео видно, но ни как в живую. Так что советую просто наслаждаться романтичной ночной прогулкой на деревянной лодке, в окружении светлячков.
Алевтина
Ответ организатора:
Олеся, спасибо за такой подробный и интересный рассказ. Очень рада что вам все понравилось А светлячки это действительно чудо!!! Это лающие феи:))
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Виталий
Достопримечательности таковы, какие они есть. Произведенное ими впечатление, разумеется, оценивать в данном отзыве нет смысла.
Нам очень понравился график нашей поездки и выбранное время. Начав в 16:00, мы успели везде, а читать дальшеуменьшить
в очереди туристов не попали. Мы благодарны за такую организацию экскурсии. Это пять баллов.
Экскурсию проводила Марьям. Что касается оценки работы гида, то тут всё просто:
- грамотность/русский язык - 3 балла (в московской школе за такое трояк не поставят, конечно, но мы на отдыхе можем быть снисходительными);
- знания/понимание предмета - 3 балла (информации меньше, чем Вы сами найдете в Википедии, например. Собственное представление - примитивное.);
-управление автомобилем/безопасность - 3 балла (потенциально аварийные ситуации сопровождались веселыми комментариями о том, как за такое не штрафуют, и вообще как в Малайзии терпимо относятся к опасному вождению);
-подача материала/манера общения - 3 балла (неуместный смех и бесцеремонное вмешательство в разговор туристов - это норма для этого гида).
Всё указанное в итоге запомнилось нам и отпечаталось в памяти несколькими мемными выражениями и абсурдными ситуациями, которые мы ещё долго будем вспоминать со смехом.
В итоге получилось 4 балла. Как-то так.
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Игорь
Очень понравился гид, рекомендованный Алевтиной по имени Файзулла. Очень эрудированный, заинтересованный и отзывчивый человек. Провез на АС по всем точкам маршрута, при этом отвечая на вопросы. На все вопросы отвечает со знанием дела, очень много рассказывает о жизни простых жителей страны, о политической структуре, да и вообще обо всем. Нам очень понравился Файзулла. Будем рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
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В
Владислава
Мы только вернулись с экскурсии и я хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Мохире. Великолепная, нежная, добрая, умная, большой профессионал! редко встретишь таких красивых, уникальных, образованных и добрых девушек. прекрасный читать дальшеуменьшить
водитель! а проехали мы немало! (на такси это было бы нереально в этих местах). Мохира провела нас по сказочной Малайзии самым наилучшим образом! мы не могли и мечтать о такой доброй и нежной фее! во-вторых, хочется выразить свое восхищение Малайзии и Алевтине- за подбор достопримечательностей и гида. То, что мы увидели сегодня- поистине потрясающе. и пещеры Бату, и храм индийский, и совершенно невероятные милейшие обезьяны! Абсолютно всё было прекрасно, а на светлячках выступили слёзы на глазах. ну не может быть такого, глаза отказывались верить пока один не сел сам мне на руку. спасибо Всевышнему, что он создал такую сказку, в которой мы имеем счастье жить. От всей души рекомендую. Мы точно возьмём эту экскурсию ещё не раз.
Алевтина
Ответ организатора:
Владислава, здравствуйте Огромное спасибо за такой прекрасный отзыв. Я очень рада, что вам все понравилось и вы так подробно и замечательно описали свои впечатления от тура. Светлячки это действительно- феи. Приезжайте еще!!!
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