Если вы уже изучили столицу Малайзии, то самое время познакомиться с её окрестностями. Тем более посмотреть здесь есть на что! Пещеры Бату, образовавшиеся 400 тыс. лет назад или раньше, храм бога Муругана, встреча с обезьянками-лангурами, прогулка на лодке по реке, где живёт колония светлячков, знакомство с малайской культурой — я подготовила для вас насыщенную программу!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В 16:00 выезжаем из Куала-Лумпура. Всего в 15 км от города находятся пещеры Бату. У нас будет час, чтобы погулять по ним, насладиться неземными видами. Также мы совершим восхождение по 272 ступенькам к главному храму сына Шивы — бога Муругана. У лестницы вас будет ждать 43-метровая позолоченная статуя этого божества.

Около 17:00 мы направляемся в соседний малайский штат — Селангор. Дорога проходит вдоль живописных пальмовых и каучуковых плантаций и сельских пейзажей. Вы увидите, как живёт малайзийская провинция. В пути, а это примерно час езды, я расскажу вам о культуре и традициях малайцев, как они живут и чем увлекаются.

Наша следующая остановка — в Куала-Селангоре у холма Мелавати. Здесь у разрушенного англичанами португальского форта обосновались дружелюбные серебристые обезьяны лангуры. Купив корм, их можно будет взять на плечи и кормить с рук.

Отправляемся к мангровым зарослям на реке Селангор в 10 км от холма, в деревушку Куантан. Именно здесь живёт самая большая колония синхронно мигающих светлячков. Чтобы полюбоваться уникальным зрелищем, проплывём по реке на лодочке (30 мин., не входит в стоимость экскурсии).

Возвращаемся обратно в столицу Малайзии. Я довезу вас до отеля примерно к 22:00.

Организационные детали

Доплата гиду производится в начале экскурсии в евро, долларах или местной валюте. К сожалению, мы не можем принять оплату долларами старого образца

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше 3 человек, я закажу другой транспорт за дополнительную плату: от €60 за большую машину, от €90 за микроавтобус

Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно. Трансфер из/в аэропорт не входит в стоимость, оплачивается дополнительно

Для посещения пещерного храма женщин просят выбирать одежду, прикрывающую колени. Либо же вы можете купить в кассе шаль, стоимость 15 рингит

Дополнительные расходы