Описание экскурсии Просыпается мафия. С заходом солнца город преображается, зажигаются тысячи огней и жители города выходят на улицы в поисках вкусной еды и веселья. К тому же гораздо приятнее исследовать новые уголки Куала-Лумпура, когда пот не течёт градом от жары. Мы с Вами посетим места, которые просыпаются только с наступлением темноты – индийский квартал и знаменитую улицу Джалан Алор, в которой буйство разнообразной уличной еды, морепродуктов, фруктов и пива. Там всегда весело и многолюдно. Что входит в тур: 1. Посещение самых красивых вечерних мест. 2. Интереснейшая информация и советы от опытного русскоязычного гида. 3. Комфортный автомобиль с кондиционером, на котором заберём Вас из отеля или из указанного Вами места и доставим обратно. 4. Вода. 5. Остановка на ужин на самой популярной и самобытной улице со стрит фудом (стоимость ужина не включена в тур). 🕡 Продолжительность: 3-3,5 часа Начало: 19:00 Программа: 1. Красиво освещённая площадь независимости Мердека Сквер – исторический центр Куала-Лумпура с красивейшими мавританскими зданиями, оставшимися от британцев. Правительственный дом Абдул Самад, первый мужской клуб и первый банк, музей текстиля. 2. Самый высокий флагшток в ЮВА и нулевой километр. 3. Река жизни – место слияния двух рек, благодаря которому и образовался город. В ночи имеет невероятную синюю подсветку, словно кадр из фильма "Аватар". 4. Индийский квартал – побываем в Индии, но только чистой. 5. Главные ворота королевского дворца Istana Negara, где проживает настоящий король. 6. Изюминка тура – место, которое просыпается только с наступлением темноты – знаменитая улица Джалан Алор, в которой буйство разнообразной уличной еды, морепродуктов, фруктов и пива. Там всегда весело и многолюдно. 7. Символ Малайзии – башни-близнецы Петронас. Парк с шоу фонтанов.

