С Сергей Яна - супер гид! Очень доступно, эмоционально и интересно! Будем рекомендовать!

Дмитрий У нас было ограниченное время при транзитной пересадке, но мы все равно успели посмотреть ключевые достопримечательности: Башни Петронас, площадь Независимости, колоритный китайский храм и место, в котором родился Куала-Лумпур- слияние двух рек.



Спасибо за потрясающий опыт! Обязательно вернемся и ознакомимся с другими красотами столицы Малазийи

M MAXIM читать дальше Информация подавалась порционно, не сухо и в меру (постоянного потока не было). Машина была арендная, в хорошем состоянии с кондиционером.



Из важного я бы добавил следующее: лучше выезжать рано утром, тк днём невыносимо жарко (особенно на площади). Отличный формат: 5 часов хватает чтобы без спешки осмотреть всё в удобном для вас темпе, можно где-то подольше задержаться. К оплате приняли даже старые доллары, чему мы были очень рады.

Ольга Наш Гид Тина провела наинтереснейшее знакомство с Куала Лумпур! Спасибо большое за познавательный, впечатляющий рассказ о Малайзии! 🙏🤗❣️

Нам с мужем очень понравилось, 5 часов пролетели в приятной компании с Тиной и её экскурсии)

Н Надежда Во-первых, хочу отметить, что Павел приятный собеседник, легко поддерживает разговор, интересно рассказывает про страну, встраивая в непринужденный диалог. Мы отлично провели время, успели многое увидеть, Павел показал нам интересные места, успел заразить культурой Малайзии, нам захотелось вернуться, но уже основательно покататься.

Z Zhanna Экскурсия нам понравилась, посмотрели несколько интересных достопримечательностей, с комфортом и непринужденно. Рекомендую такую экскурсию, кому интересно посмотреть сразу несколько мест 👍

А Александра Нам очень понравилась экскурсия. Неспеша, интересно, с юмором. Павел показал нам все заявленное в плане, очень много рассказал о прошлом Малайзии и настоящем. Экскурсия вполне исчерпывающая для первого дня в Куала-Лумпуре. Рекомендуем.

Д Дмитрий Экскурсия понравилась, увидели все значимые достопримечательности. На все вопросы получили ответы. Возможно, чуть не хватило исторической информации по стране. В любом случае рекомендую.

Марина

Все прошло точно по графику, но без спешки! Эльмира очень любит Малайзию и читать дальше рассказывает о ней с искренним интересом, ответила на миллион наших дополнительных вопросов, сделала потрясающие фото, помогла установить приложение для такси, посоветовала ТЦ, подала идеи куда еще поехать и что посмотреть.

Это идеальная экскурсия для знакомства с Купла-Лумпур! Добрый день! Вчера были на обзорной экскурсии «Сердце Малайзии» с Эльмирой. Семья из 5 человек, впервые в Куала-Лумпур.Все прошло точно по графику, но без спешки! Эльмира очень любит Малайзию и

Мадина Отличная экскурсия, Тина отличный собеседник и рассказчик. Все прошло замечательно. Однозначно рекомендую.

Евгения Темп, разнообразие программы и терпимое отношение к подопечным на высоте. Спасибо!

Е Елена Очень понравилась экскурсия. Хорошая организация - сразу после бронирования связались, договорились о месте и времени встречи. Гид Тина приехала четко в указанное время. Хорошо составлен маршрут - посмотрели разные стороны Куала-Лумпура, основные достопримечательности. Гид рассказала и об истории страны, и о экономике и современной жизни, дала рекомендации по бытовым вопросам. Спасибо!

D DENIS читать дальше под наши желания корректировалась, где хотели, задерживались дольше, где не хотели-закруглялись быстрее. Яне отдельное спасибо за советы по шоппингу и дальнейшим планам в КЛ. Рекомендую! Единственное нарекание, машина была Toyota Camry достаточно лохматых годов выпуска и убитой подвеской, но с кондиционером, все норм. Бронировал экскурсию в день вылета, ответили почти моментально, за что большое спасибо. экскурсию проводила гид Яна. Проехали по всем основным местам, послушали про местный быт, традиции и культуру. Программа гибкая,

М Михаил читать дальше возможности образовательной системы страны, отношения к мигрантам, ценовая политика различных торговых сетей и ещё очень большой перечень мелких и не очень вопросов которые может осветить только человек владеющий материалом! У нашего гида Тины это все получилось на твердые 5+. Хороший гид разбирающийся в материале и формирующий рассказ из предпочтений туристов. Нас всегда интересуют не только сухие исторические даты, но и как банальные бытовые нюансы жизни местных жителей, так и