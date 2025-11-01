Экскурсия по Куала-Лумпуру предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей столицы Малайзии.
Увидите пещеры Бату, где 272 ступени ведут к храмам, Королевский дворец, символизирующий политическую систему страны, и храм Теан Хо, отражающий китайское влияние.
Прогулка по историческому центру и Китайскому кварталу позволит ощутить многокультурную атмосферу города. Башни Петронас станут кульминацией вашего путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная атмосфера столицы
- 🕌 Знаковые достопримечательности
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🎎 Погружение в мультикультурную жизнь
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Пещеры Бату
- Королевский дворец
- Храм Теан Хо
- Исторический центр города
- Китайский квартал
- Башни Петронас
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей, современной жизнью, экономикой и политикой Малайзии, а также увидите:
- Пещеры Бату: 272 ступени приведут вас к необычным храмам, встроенным в карстовые своды
- Королевский дворец — здесь вы узнаете о политической системе Малайзии, роли короля и особенностях правления. Попасть на территорию дворца нельзя, но фотосессия с гвардейцами будет незабываемой
- Храм Теан Хо — центр китайской культуры и религии в Малайзии. Поговорим о китайской общине в Юго-Восточной Азии и её влиянии на культуру региона
- Исторический центр города. Пройдём от маленькой Индии до Национальной мечети, от зданий старого вокзала до площади Независимости — и вы увидите, как британское наследие сочетается с многокультурной атмосферой
- Китайский квартал — шумный и яркий район, где история встречается с современностью, а древние традиции вливаются в новые веяния
- Башни Петронас — символ города, обязательное место для фотографии и осознания масштаба Куала-Лумпура
Во время экскурсии мы поделимся лайфхаками для комфортного отдыха и посоветуем, что можно посмотреть в окрестностях, чтобы ваше путешествие в Малайзии стало ещё более насыщенным.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто с кондиционером
- Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий
- В некоторые храмы требуется одежда, закрывающая ноги ниже колена. Накидки в храмах и мечетях выдаются — где-то бесплатно, где-то за деньги
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 180 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствиемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
1 ноя 2025
Яна - супер гид! Очень доступно, эмоционально и интересно! Будем рекомендовать!
Дмитрий
16 окт 2025
У нас было ограниченное время при транзитной пересадке, но мы все равно успели посмотреть ключевые достопримечательности: Башни Петронас, площадь Независимости, колоритный китайский храм и место, в котором родился Куала-Лумпур- слияние двух рек.
Спасибо за потрясающий опыт! Обязательно вернемся и ознакомимся с другими красотами столицы Малазийи
M
MAXIM
21 сен 2025
Отличный формат: 5 часов хватает чтобы без спешки осмотреть всё в удобном для вас темпе, можно где-то подольше задержаться. К оплате приняли даже старые доллары, чему мы были очень рады.
Ольга
21 сен 2025
Наш Гид Тина провела наинтереснейшее знакомство с Куала Лумпур! Спасибо большое за познавательный, впечатляющий рассказ о Малайзии! 🙏🤗❣️
Нам с мужем очень понравилось, 5 часов пролетели в приятной компании с Тиной и её экскурсии)
Н
Надежда
10 сен 2025
Во-первых, хочу отметить, что Павел приятный собеседник, легко поддерживает разговор, интересно рассказывает про страну, встраивая в непринужденный диалог. Мы отлично провели время, успели многое увидеть, Павел показал нам интересные места, успел заразить культурой Малайзии, нам захотелось вернуться, но уже основательно покататься.
Z
Zhanna
6 сен 2025
Экскурсия нам понравилась, посмотрели несколько интересных достопримечательностей, с комфортом и непринужденно. Рекомендую такую экскурсию, кому интересно посмотреть сразу несколько мест 👍
А
Александра
3 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Неспеша, интересно, с юмором. Павел показал нам все заявленное в плане, очень много рассказал о прошлом Малайзии и настоящем. Экскурсия вполне исчерпывающая для первого дня в Куала-Лумпуре. Рекомендуем.
Д
Дмитрий
23 авг 2025
Экскурсия понравилась, увидели все значимые достопримечательности. На все вопросы получили ответы. Возможно, чуть не хватило исторической информации по стране. В любом случае рекомендую.
Марина
21 авг 2025
Добрый день! Вчера были на обзорной экскурсии «Сердце Малайзии» с Эльмирой. Семья из 5 человек, впервые в Куала-Лумпур.
Все прошло точно по графику, но без спешки! Эльмира очень любит Малайзию и
Мадина
10 авг 2025
Отличная экскурсия, Тина отличный собеседник и рассказчик. Все прошло замечательно. Однозначно рекомендую.
Евгения
21 июл 2025
Темп, разнообразие программы и терпимое отношение к подопечным на высоте. Спасибо!
Е
Елена
15 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Хорошая организация - сразу после бронирования связались, договорились о месте и времени встречи. Гид Тина приехала четко в указанное время. Хорошо составлен маршрут - посмотрели разные стороны Куала-Лумпура, основные достопримечательности. Гид рассказала и об истории страны, и о экономике и современной жизни, дала рекомендации по бытовым вопросам. Спасибо!
D
DENIS
9 июл 2025
Бронировал экскурсию в день вылета, ответили почти моментально, за что большое спасибо. экскурсию проводила гид Яна. Проехали по всем основным местам, послушали про местный быт, традиции и культуру. Программа гибкая,
М
Михаил
7 июл 2025
Хороший гид разбирающийся в материале и формирующий рассказ из предпочтений туристов. Нас всегда интересуют не только сухие исторические даты, но и как банальные бытовые нюансы жизни местных жителей, так и
Р
Рощин
19 июн 2025
Все прошло замечательно. Экскурсовод и Павел постоянно были на связи и держали в курсе. Эльмира провела отличную экскурсию. Сложно не заразиться ее любовью к этому месте.
