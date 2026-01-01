Индивидуально вглубь Малайзии: горы, джунгли, пляжи и эклектичная архитектура
Погулять по чайным плантациям, Ипоху и Джорджтауну, отыскать раффлезию, понаблюдать за орангутанами
Начало: Куала-Лумпур, 8:00
2 фев в 08:00
5 фев в 08:00
$1500 за человека
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
«Позавтракав, отправляемся на водную прогулку через Малаккский пролив»
22 янв в 14:00
19 фев в 14:00
€1650 за человека
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
«Покатаемся на речном трамвайчике или рикше»
22 фев в 10:00
1 мая в 10:00
$3250 за человека
