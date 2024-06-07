Авторские туры в Куала-Лумпуре
Авторский тур
10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Подняться к пещерам Бату, отправиться в круиз и увидеть мангровые леса
Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
7 июня
21 июня
5 июля
19 июля
€1 500 за человека
Вашему вниманию представлены лучшие туры в Куала-Лумпур на русском языке. Изучите древние храмы, современные небоскребы и зеленые парки в компании опытного гида. Подарите себе познавательное и захватывающее приключение в сердце Малайзии