Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре

Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Мегаполисы будущего, скрытые в джунглях и пещерах древние храмы, тропические острова с белоснежными пляжами у бирюзового моря, коктейль из экзотических культур — всё это будет в нашем туре.

В Малайзии вы
не только погуляете по впечатляющему Куала-Лумпуру, но и изучите глубинку: посетите семейный дом-музей перанаканов в Малакке, полюбуетесь Розовой мечетью в Путраджае, познакомитесь со свадебными обычаями народов и дикой природой на Лангкави, узнаете о мафии на Пенанге.

В Сингапуре погрузитесь в калейдоскоп современности и истории, а на индонезийской Яве рассмотрите барельефы Боробудура и Прамбанана.

На всём маршруте забронированы отели с бассейном, чтобы вы смогли как следует отдохнуть после насыщенных впечатлениями и локациями экскурсий.

Ближайшие даты:
24
ноя22
фев1
мая7
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. Также входят перелёты Куала-Лумпур — Джокьякарта — Сингапур — Лангкави — Пенанг.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Визы. В Малайзию и Сингапур гражданам России не требуются. Виза в Индонезию оформляется в аэропорту по прилёте, оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Малакка, Путраджая

Знакомство с Малайзией начнём с поездки в Малакку — город-музей с колониальной и китайской архитектурой. Мы осмотрим руины форта, церковь Святого Павла, чайнатаун, исторический центр. Посетим семейный дом-музей Баба Ньонья, где можно познакомиться с перанаканской культурой. Покатаемся на речном трамвайчике или рикше.

Заедем в административную столицу — Путраджаю. Увидим улицы и мосты, сочетающие современные элементы и традиционные исламские мотивы, пройдём по главной площади, поднимемся на смотровую у выставочного центра, полюбуемся Розовой мечетью и Дворцом правосудия.

Малакка, ПутраджаяМалакка, ПутраджаяМалакка, ПутраджаяМалакка, Путраджая
3 день

Прогулки по Куала-Лумпуру

Сегодня вы узнаете о главных достопримечательностях и истории столицы, обычаях и традициях жителей. Мы проедем по Куала-Лумпуру, периодически делая остановки: на нашем пути встретятся Королевский дворец, китайский храм, мечеть с куполом в форме звезды, площадь Независимости, фабрика батика, башни Петронас.

Переместимся в пригород, чтобы посетить пещеры Бату с важными индуистскими реликвиями, впечатляющими гротами и бесцеремонными обезьянами. Побываем на фабрике олова, где можно не только понаблюдать за процессом обработки металла, но и поучаствовать в нём.

Прогулки по Куала-ЛумпуруПрогулки по Куала-ЛумпуруПрогулки по Куала-ЛумпуруПрогулки по Куала-Лумпуру
4 день

Перелёт в Джокьякарту

Утренним рейсом доберёмся в Индонезию. Наш отель расположен в городе Джокьякарта.

5 день

Храмы острова Ява

Посвятим день древним святыням в окрестностях Джокьякарты. Сперва отправимся к комплексу Боробудур — огромной буддийской ступе в форме мандалы. Это важное место паломничества: верующие проходят 7 раз по часовой стрелке на каждом из 8 ярусов, вознося молитвы. Далее — впечатляющий индуистский храм Прамбанан. Его стены украшены барельефами со сценами из эпоса «Рамаяна».

Храмы острова ЯваХрамы острова ЯваХрамы острова ЯваХрамы острова Ява
6 день

Перелёт в Сингапур

Самолёт доставит нас в Сингапур. После размещения в отеле — свободное время.

7 день

Достопримечательности Сингапура

Погрузимся в калейдоскоп современности и истории, отправившись на обзорную экскурсию по Сингапуру. Объедем все знаковые локации: фонтан Богатства, отель «Раффлз» в классическом колониальном стиле, поля для крикета, Верховный суд, мэрию, театр Виктория, бывшую городскую почту, парк Мерлайона с официальным талисманом мегаполиса. Проникнемся атмосферой колоритного китайского квартала с несметным количеством лавок, чайных домиков, пабов, кафе.

Достопримечательности СингапураДостопримечательности СингапураДостопримечательности СингапураДостопримечательности Сингапура
8 день

Перелёт на остров Лангкави

Дневным рейсом вернёмся в Малайзию и насладимся пляжным отдыхом на острове Лангкави.

Перелёт на остров ЛангкавиПерелёт на остров Лангкави
9 день

Культура Лангкави

Узнаем, как и чем живёт Лангкави. Гуляя по острову, вы познакомитесь с культурой малайзийцев: народными традициями и ремёслами, играми и хобби, оружием, животноводством, рыбалкой и многими другими сферами жизни. Увидите свадебные наряды разных национальностей и послушаете о необычных свадебных ритуалах. Заглянем в храмы и остановимся на площади Орла — символа этих мест. По завершении экскурсии доставим вас к торговому центру или отелю.

Культура ЛангкавиКультура ЛангкавиКультура ЛангкавиКультура Лангкави
10 день

Природа Лангкави

На лодке отправимся исследовать каналы с мангровыми зарослями и побережье острова. Покормим орлов и обезьян, посетим пещеры с крокодилами и летучими мышами, заедем на рыбную ферму со скатами и акулами-няньками, в дикой природе встретим варанов, крабов, змей и рыб-прыгунов. Вы узнаете много фактов о функционировании мангровых экосистем, их роли в природе и обитателях. После полудня — отдых в отеле.

Природа ЛангкавиПрирода ЛангкавиПрирода ЛангкавиПрирода Лангкави
11 день

Свободный день

Загораем, купаемся и никуда не спешим.

12 день

Перелёт на остров Пенанг

Снова сменим локацию и улетим на остров Пенанг. После заселения в номера — самостоятельный отдых.

13 день

Поездка в Джорджтаун

Напоследок съездим в столицу штата — Джорджтаун. Первым встретим британский форт с оригинальными пушками 17 века. Побываем в китайском поселении на воде со зданиями на сваях, увидим дом-музей клана Кху Конгси и место войны мафии. Осмотрим фрески, ставшие символом города, мечеть индийских моряков, район Маленькая Индия с древним храмом. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Поездка в ДжорджтаунПоездка в ДжорджтаунПоездка в ДжорджтаунПоездка в Джорджтаун

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3250
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту, включая авиаперелёты по программе
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Куала-Лумпур и обратно в ваш город с острова Пенанг
  • Обеды и ужины
  • Индонезийская виза
  • Медицинская страховка
  • Доплата за трансфер от аэропорта Куала-Лумпура в ночное время (22:00-8:00) - $30
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Пенанга, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena
Elena — Организатор в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 18 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать Ваше приключение незабываемым!
Задать вопрос

