Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн или микроавтобус, в зависимости от количества участников. Также входят перелёты Куала-Лумпур — Джокьякарта — Сингапур — Лангкави — Пенанг.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Визы. В Малайзию и Сингапур гражданам России не требуются. Виза в Индонезию оформляется в аэропорту по прилёте, оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Малакка, Путраджая
Знакомство с Малайзией начнём с поездки в Малакку — город-музей с колониальной и китайской архитектурой. Мы осмотрим руины форта, церковь Святого Павла, чайнатаун, исторический центр. Посетим семейный дом-музей Баба Ньонья, где можно познакомиться с перанаканской культурой. Покатаемся на речном трамвайчике или рикше.
Заедем в административную столицу — Путраджаю. Увидим улицы и мосты, сочетающие современные элементы и традиционные исламские мотивы, пройдём по главной площади, поднимемся на смотровую у выставочного центра, полюбуемся Розовой мечетью и Дворцом правосудия.
Прогулки по Куала-Лумпуру
Сегодня вы узнаете о главных достопримечательностях и истории столицы, обычаях и традициях жителей. Мы проедем по Куала-Лумпуру, периодически делая остановки: на нашем пути встретятся Королевский дворец, китайский храм, мечеть с куполом в форме звезды, площадь Независимости, фабрика батика, башни Петронас.
Переместимся в пригород, чтобы посетить пещеры Бату с важными индуистскими реликвиями, впечатляющими гротами и бесцеремонными обезьянами. Побываем на фабрике олова, где можно не только понаблюдать за процессом обработки металла, но и поучаствовать в нём.
Перелёт в Джокьякарту
Утренним рейсом доберёмся в Индонезию. Наш отель расположен в городе Джокьякарта.
Храмы острова Ява
Посвятим день древним святыням в окрестностях Джокьякарты. Сперва отправимся к комплексу Боробудур — огромной буддийской ступе в форме мандалы. Это важное место паломничества: верующие проходят 7 раз по часовой стрелке на каждом из 8 ярусов, вознося молитвы. Далее — впечатляющий индуистский храм Прамбанан. Его стены украшены барельефами со сценами из эпоса «Рамаяна».
Перелёт в Сингапур
Самолёт доставит нас в Сингапур. После размещения в отеле — свободное время.
Достопримечательности Сингапура
Погрузимся в калейдоскоп современности и истории, отправившись на обзорную экскурсию по Сингапуру. Объедем все знаковые локации: фонтан Богатства, отель «Раффлз» в классическом колониальном стиле, поля для крикета, Верховный суд, мэрию, театр Виктория, бывшую городскую почту, парк Мерлайона с официальным талисманом мегаполиса. Проникнемся атмосферой колоритного китайского квартала с несметным количеством лавок, чайных домиков, пабов, кафе.
Перелёт на остров Лангкави
Дневным рейсом вернёмся в Малайзию и насладимся пляжным отдыхом на острове Лангкави.
Культура Лангкави
Узнаем, как и чем живёт Лангкави. Гуляя по острову, вы познакомитесь с культурой малайзийцев: народными традициями и ремёслами, играми и хобби, оружием, животноводством, рыбалкой и многими другими сферами жизни. Увидите свадебные наряды разных национальностей и послушаете о необычных свадебных ритуалах. Заглянем в храмы и остановимся на площади Орла — символа этих мест. По завершении экскурсии доставим вас к торговому центру или отелю.
Природа Лангкави
На лодке отправимся исследовать каналы с мангровыми зарослями и побережье острова. Покормим орлов и обезьян, посетим пещеры с крокодилами и летучими мышами, заедем на рыбную ферму со скатами и акулами-няньками, в дикой природе встретим варанов, крабов, змей и рыб-прыгунов. Вы узнаете много фактов о функционировании мангровых экосистем, их роли в природе и обитателях. После полудня — отдых в отеле.
Свободный день
Загораем, купаемся и никуда не спешим.
Перелёт на остров Пенанг
Снова сменим локацию и улетим на остров Пенанг. После заселения в номера — самостоятельный отдых.
Поездка в Джорджтаун
Напоследок съездим в столицу штата — Джорджтаун. Первым встретим британский форт с оригинальными пушками 17 века. Побываем в китайском поселении на воде со зданиями на сваях, увидим дом-музей клана Кху Конгси и место войны мафии. Осмотрим фрески, ставшие символом города, мечеть индийских моряков, район Маленькая Индия с древним храмом. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту, включая авиаперелёты по программе
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Куала-Лумпур и обратно в ваш город с острова Пенанг
- Обеды и ужины
- Индонезийская виза
- Медицинская страховка
- Доплата за трансфер от аэропорта Куала-Лумпура в ночное время (22:00-8:00) - $30