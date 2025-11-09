Знакомство с Малайзией начнём с поездки в Малакку — город-музей с колониальной и китайской архитектурой. Мы осмотрим руины форта, церковь Святого Павла, чайнатаун, исторический центр. Посетим семейный дом-музей Баба Ньонья, где можно познакомиться с перанаканской культурой. Покатаемся на речном трамвайчике или рикше.

Заедем в административную столицу — Путраджаю. Увидим улицы и мосты, сочетающие современные элементы и традиционные исламские мотивы, пройдём по главной площади, поднимемся на смотровую у выставочного центра, полюбуемся Розовой мечетью и Дворцом правосудия.