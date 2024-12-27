12 дней
Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сооб...
27 дек в 14:00
195 000₽ за человека
10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
22 ноя в 08:00
30 дек в 08:00
€1 650 за человека
8 дней
Насыщенное путешествие по Малайзии: Куала-Лумпур, остров Пенанг и горная местность
Посетить священные храмы и пещеры, увидеть плантации Камерона и отведать морепродуктов
Начало: Куала-Лумпур, аэропорт, во второй половине дня
13 окт в 14:00
17 ноя в 14:00
$1 695 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Летние»
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