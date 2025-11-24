Напоследок исследуем главный город Пенанга — Джорджтаун. Нас ждёт яркое смешение эпох, культур и ароматов: китайские и британские дома, храмы разных религий, уличное искусство и одна из лучших в Азии кухонь. Мы погуляем по историческим кварталам, попробуем лок-лак, чендол, ассам-лаксу или другой деликатес, на фуникулёре поднимемся на холм к храму Кек Лок Си.

По завершении экскурсии можно остаться тут или вернуться в Куала-Лумпур.