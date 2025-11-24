Мои заказы

Индивидуально вглубь Малайзии: горы, джунгли, пляжи и эклектичная архитектура

Погулять по чайным плантациям, Ипоху и Джорджтауну, отыскать раффлезию, понаблюдать за орангутанами
Удалимся от популярных маршрутов из путеводителей и отправимся на север Малайзии.

Мы окажемся посреди бесконечных мшистых лесов и чайных плантаций плато Камерон и проберёмся сквозь заросли джунглей, чтобы отыскать пещерные храмы
и ядовито-алые цветы раффлезии.

Понаблюдаем за орангутанами, бабочками, биолюминесцентными животными и проникнемся эклектичным духом Ипоха и Джорджтауна — городов, где сплелись эпохи, культуры и ароматы.

Будем путешествовать с комфортом и останавливаться в хороших местах, в том числе в комплексе в английском стиле в горах и в 5-звёздочном отеле с собственным бассейном на острове Пенанг.

Описание тура

Организационные детали

Если хотите далее проследовать на пляжи Малайзии (Лангкави, Борнео) — пишите, помогу рекомендациями и с бронированием.

Программа тура по дням

1 день

Горная прохлада и чайные плантации плато Камерон

Оставим позади зной Куала-Лумпура и поднимемся в прохладу горного плато Камерон. Это чайная столица Малайзии со мшистыми лесами, плантациями, клубничными фермами, лавандовыми полями и стелющимися по склонам туманами. По пути мы остановимся у водопадов и в джунглях, а по прибытии заедем на обзорную площадку, чтобы осмотреть просторы с высоты. Насладимся неспешным ритмом, чистым воздухом, английским наследием и ароматами свежесобранного чая, при желании продегустируем его. Заночуем в уютном отеле в колониальном стиле.

2 день

Джунгли, пещеры, Ипох

Углубимся в тропический лес, чтобы отыскать символ Малайзии — цветок раффлезии. Нас ждёт 2-часовая прогулка по джунглям в сопровождении местного егеря.

Потом поедем в Ипох — бывший центр оловянной лихорадки. По дороге посетим известняковые пещеры, в которые вросли храмы, статуи и сталактиты. По прибытии рассмотрим колониальную архитектуру, уличное искусство, проникнемся китайским духом, попробуем кухню — этот город с особенным характером. Если останутся силы, отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за ночными обитателями лесов.

3 день

Встреча с орангутанами, пляж и обитатели острова Пенанг

Движемся дальше, на остров Пенанг. По пути осмотрим интересные природные и культурные локации, понаблюдаем за орангутанами — «лесными людьми» в переводе с малайского. По приезде позагораем на пляже, а вечером сходим в парк, где обитают бабочки и биолюминесцентные животные.

4 день

Эклектика Джорджтауна

Напоследок исследуем главный город Пенанга — Джорджтаун. Нас ждёт яркое смешение эпох, культур и ароматов: китайские и британские дома, храмы разных религий, уличное искусство и одна из лучших в Азии кухонь. Мы погуляем по историческим кварталам, попробуем лок-лак, чендол, ассам-лаксу или другой деликатес, на фуникулёре поднимемся на холм к храму Кек Лок Си.

По завершении экскурсии можно остаться тут или вернуться в Куала-Лумпур.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$1200
1-местное проживание$1500
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Куала-Лумпур и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - $20-100 в день
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Куала-Лумпур, 8:00
Завершение: Куала-Лумпур, 20:00. Вы также можете остаться в Джорджтауне или Пенанге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 186 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.

Тур входит в следующие категории Куала-Лумпура

