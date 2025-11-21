Новогодняя Азия: Куала-Лумпур, дикая природа Борнео и Сингапур
Увидеть футуристические здания, погулять по джунглям и встретить Новый год на острове
Начало: Г. Куала-Лумпур, аэропорт, днём (точное время сооб...
28 дек в 08:00
270 000 ₽ за человека
Паназиатский микс: насыщенный отпуск в Малайзии, Индонезии и Сингапуре
Узнать о культуре перанаканов, увидеть древние храмы Явы и исследовать мангровый лес на лодке
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, по времени рейса
24 ноя в 10:00
22 фев в 10:00
$3250 за человека
Индивидуально вглубь Малайзии: горы, джунгли, пляжи и эклектичная архитектура
Погулять по чайным плантациям, Ипоху и Джорджтауну, отыскать раффлезию, понаблюдать за орангутанами
Начало: Куала-Лумпур, 8:00
24 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$1200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Туры на троих»
Самые популярные туры этой рубрики в Куала-Лумпуре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Куала-Лумпуре в ноябре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Туры на троих" можно забронировать 3 тура от 1200 до 270 000.
Туры на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Туры на троих», цены от 1200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь