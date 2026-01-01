Главная достопримечательность Малайзии это столица страны Куала-Лумпур и конечно остров Лангкави!)

Куала-Лумпур — это невероятное смешение этносов, их религий и культур. А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма. Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.

С первого взгляда, вернее с первого пляжа, вы влюбитесь и в остров Лангкави! А пляжи здесь чистейшие, с белоснежным песком в окружении тропиков. Вода в море всегда теплая и это огромный плюс, температура воздуха тоже стабильная +28-30С. Самый настоящий тропический рай и сам остров состоит из множества красивейших архипелагов с живописной природой, окруженных Малаккским проливом и Андаманским морем с прозрачной водой от бирюзового, до голубого и зеленого цвета. Но Лангкави это не только пляжный отдых, у вас есть возможность за 7 дней пребывания на острове, объехать все топовые локации и даже немного больше:

- увидим Мангровые леса, проплыв через Kilim Geoforest Park национальный парк острова

- побываем на планете обезьян и покормим их с руки

- посетим остров Орла, а ведь эта птица является символом острова и такого количества орлов вы точно не видели!

- зайдем в пещеру к летучим мышам

- побываем на рыбной ферме и полакомимся лобстером

- заедем на Остров беременной Девы и искупаемся в горном озере

- посетим визитную карточку острова-Небесный мост Sky Bridge, к нему нас доставит канатная дорога, наслаждаясь шикарными видами с ощущением полета в облаках

- посетим столицу острова город Куах, где прогуляемся по парку Легенд и пристани с главным символом острова

- на крокодиловой ферме покормим хищников и увидим красочное шоу, желающие смогут сделать фото с ними

- поднимемся к водопадам, скрытыми от глаз среди джунглей и сможем искупаться в чистейшей воде, струящейся прямо из под земли, образуя 7 колодцев. И водопад Дуриан, к которому ведет сказочная дорога!

- красочные индусские храмы и гробницы с легендами и тайнами

- встретим закат на 2-х палубной яхте с танцами и джакузи

- посетим ночной рынок и попробуем национальную экзотическую кухню, настоящий малайзийский чай, фрэши из свежих фруктов и многое другое

- желающие смогут полетать на парашюте над проливом или прокатиться на квадроцикле вокруг архипелагов

- поднимемся на самую высокую точку острова по живописной дороге