Лангкави, Малайзия: остров и столица, самый комфортный тур

Столица страны и остров, который влюбляет в себя с первого взгляда! Недорогой перелёт
Описание тура

Главная достопримечательность Малайзии это столица страны Куала-Лумпур и конечно остров Лангкави!)
Куала-Лумпур — это невероятное смешение этносов, их религий и культур. А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма. Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
С первого взгляда, вернее с первого пляжа, вы влюбитесь и в остров Лангкави! А пляжи здесь чистейшие, с белоснежным песком в окружении тропиков. Вода в море всегда теплая и это огромный плюс, температура воздуха тоже стабильная +28-30С. Самый настоящий тропический рай и сам остров состоит из множества красивейших архипелагов с живописной природой, окруженных Малаккским проливом и Андаманским морем с прозрачной водой от бирюзового, до голубого и зеленого цвета. Но Лангкави это не только пляжный отдых, у вас есть возможность за 7 дней пребывания на острове, объехать все топовые локации и даже немного больше:

- увидим Мангровые леса, проплыв через Kilim Geoforest Park национальный парк острова

- побываем на планете обезьян и покормим их с руки

- посетим остров Орла, а ведь эта птица является символом острова и такого количества орлов вы точно не видели!

- зайдем в пещеру к летучим мышам

- побываем на рыбной ферме и полакомимся лобстером

- заедем на Остров беременной Девы и искупаемся в горном озере

- посетим визитную карточку острова-Небесный мост Sky Bridge, к нему нас доставит канатная дорога, наслаждаясь шикарными видами с ощущением полета в облаках

- посетим столицу острова город Куах, где прогуляемся по парку Легенд и пристани с главным символом острова

- на крокодиловой ферме покормим хищников и увидим красочное шоу, желающие смогут сделать фото с ними

- поднимемся к водопадам, скрытыми от глаз среди джунглей и сможем искупаться в чистейшей воде, струящейся прямо из под земли, образуя 7 колодцев. И водопад Дуриан, к которому ведет сказочная дорога!

- красочные индусские храмы и гробницы с легендами и тайнами

- встретим закат на 2-х палубной яхте с танцами и джакузи

- посетим ночной рынок и попробуем национальную экзотическую кухню, настоящий малайзийский чай, фрэши из свежих фруктов и многое другое

- желающие смогут полетать на парашюте над проливом или прокатиться на квадроцикле вокруг архипелагов

- поднимемся на самую высокую точку острова по живописной дороге

Программа тура по дням

1 день

Привет, Куала-Лумпур

В аэропорту вас встретит сопровождающий и доставит к месту нашего проживания. Основная программа начинается в вечернее время и если вы прилетаете утром или днем, то у вас будет время прогуляться, попробовать национальную кухню и охладиться фрэшем из свежих фруктов, окунуться в местный колорит. А можно почилить в бассейне отеля на крыше и наслаждаться потрясающими видами, отдохнув после длительного перелета.

Вечером вас ждет пешая прогулка: мы посетим одну из визитных карточек города, Башни-близнецы Петронас высотой 451 метр, побываем на Телебашне, куда нас доставим поезд, парящий над городом и увидим красивейший Куала-Лумпур, практически с высоты птичьего полета… Башни находятся внутри так называемого Золотого треугольника — торгово-развлекательного сердца города со стеклянными высотками и очень зелёным Центральным парком. Здесь же мы увидим поющие фонтаны.

Посетим самое культовое место в Куала-Лумпур, которое каждый вечер после захода солнца собирает тысячи людей желающих вкусно и недорого поужинать, попробовать кухни разных азиатских стран, отведать свежайших морепродуктов и, несомненно, посмаковать дурианом, и всё это на Street Food, затем отправимся на улицу баров Changat Butik Bintang - вы окунетесь в неповторимую и красочную ночную атмосферу в самом сердце Малайзии!

2 день

Пещеры Бату и Королевский Дворец

Завтрак в отеле и отправляемся на первую локацию: Пещеры Бату — гигантский пещерный комплекс, посвященный индуистским святыням. Это настоящее чудо природы и одна из главных достопримечательностей Малайзии. В год пещеры Бату посещает почти 1,5 миллиона туристов и паломников со всего мира. Встречает путешественников золотая статуя Бога Муругана высотой 42,7 метров, а в сами пещеры ведет знаменитая разноцветная лестница с 272 ступенями.

Далее нас ждет знаменитый Дворец султана Истана Негара, который является официальной резиденцией короля Малайзии. Территория дворца — настоящий сад, украшенный клумбами, лужайками и рощами. Ворота охраняют конный и пеший караулы в живописной традиционной форме времен британской колонизации. Понаблюдать за ежедневной сменой караула у дворца собирается множество туристов. Дворец служит местом проведения официальных королевских церемоний и мероприятий на высшем уровне.

В список самый красивый китайский храм входит Храм Тянь Хоу (Thean Hou Temple). Впечатляющие крыши в китайском стиле с драконами и птицами феникс, богатая резьба и внушительные колонны, яркие краски и традиционные бумажные фонарики- это яркое место обязательно нужно посетить, что мы и сделаем!

Заедем на Площадь Независимости Merdeka Square (Dataran Merdeka), постройки напоминают нам древние мечети, с архитектурой, напоминающей арабскую сказку. Днем здесь можно сделать потрясающие кадры.

И сегодня мы посетим еще одно знаменитое и колоритное местечко Чайнатаун (Китайский квартал) здесь есть и множество храмом, различные лавки и галереи, олдскульные китайские ресторанчики лапшичные), стрит-арт, торговые центры и рынок.

После столько насыщенной прогулки отправляемся на ужин и отдыхаем в отеле.

3 день

Лангкави, мы летим

Тропический остров Лангкави, приветствует Вас!

Трансфер встретит вас в аэропорту и доставит к месту нашего проживания. Уже можно начать наслаждаться пляжным отдыхом, ведь пляж находится в двух шагах от отеля) или посетить Тц, магазинчики Duty Free, пообедать в колоритном ресторанчике.

Место проживания знаменитый район Ченанг, с длинной береговой линией, белый песок и ласковое Андаманское море, так же можно посетить местный Океанариум.

Вечером встречаемся за ужином со всей группой в одном из ресторанов на острове. Вы получите настоящее гастрономическое удовольствие!

4 день

Небесный мост Langkawi Sky Bridge

Сегодня мы посетим визитную карточку острова Небесный мост Langkawi Sky Bridge. Это чудо притягивает огромное количество туристов со всего мира и является одной из самых высоких обзорных площадок в мире! Открывающаяся панорама на море, острова, джунгли, горы завораживают своей неповторимой красотой! Можно будет любоваться окружающими пейзажами с разных ракурсов и конечно, потрясающие фото и видео вам гарантированы. К нему нас домчит за 20 минут канатная дорога, с высоты которой мы увидим живописный Водопад 7 колодцев (Seven Wells), к которому мы отправимся после посещения моста.

К водопаду ведет красивая и оборудованная эко-тропа. Приготовьтесь!) Подъем состоит из большого количества ступеней, но вы точно справитесь! На пути к нему мы посетим еще один не менее красивый водопад Telaga Tujuh, немного отдохнем и пойдем выше, где уже увидим, как из небольших бассейнов-колодцев стекают ручьи, образуя сам водопад. Кроме того, здесь можно и нужно искупаться в озерах-колодцах. Вода в них прохладная, и будет настоящим спасением от жары, да еще и после долгого подъема наверх.

После насыщенного дня мы отправимся к месту проживания и у вас будет свободное время пообедать, посетить пляж, позагорать или выбрать активности, которые предлагаются на пляже, сходить в местные магазинчики и окунуться в вечерний колорит острова.

5 день

Мангровые леса и Geoforest Park

В этот день нас ждет речная прогулка через Малаккский пролив с выходом в Андаманское море. Ощущение, что ты находишься в каком-то красочном фильме, сравнимо с Аватар-2)

Именно благодаря мангровым лесам, остров был включен в список наследия Юнеско. Ведь таких на планете всего два! Двигаясь вдоль скал и лесов, мы посетим рыбную ферму, попробуем поймать руками ската, и здесь же нас будет ждать легкий ланч во второй части прогулки. Далее отправимся в пещеру к летучим мышам, проплывем по крокодиловому гроту, посетим настоящий остров, где живут обезьянки и на расстоянии вытянутой руки увидим потрясающих орлов. И все это разнообразие природы и самого парка с разных ракурсов. Впечатления от увиденного вы будет вспоминать еще очень долго и снова потрясающие кадры (не забудьте очистить память телефона)).

Во второй половине дня возвращаемся к месту нашего проживания. Нас ждет пляжный отдых и активности на пляже. Можно посетить местные магазинчики Duty Free, вечером наслаждаемся отдыхом в местном ресторанчике.

6 день

Релакс-день

Наслаждаемся теплым морем и солнцем, нежимся на песочке и/или гуляем.

Можно посетить местный спа и подарить себе восхитительный массаж тела или стоп, на острове прекрасные мастера в этом направлении. Порекомендуем где это сделать. А можно прогуляться по кварталу, купить сувениры, зайти в Duty Free (остров Лангкави является местом беспошлинной торговли и цены здесь намного ниже, чем в аналогичных магазинах аэропорта).

7 день

Водопад Дуриан. Парк дикой природы

Этот день мы начнем с посещения еще одного пляжа - Black Sand Beach Langkawi (пляж с черным песком), купаться там нельзя, но вот сама локация выглядит впечатляюще: качели в воде, черный песок, у берега покачиваются лодочки, пальмы склоняются к песку и укрывают от знойного солнца представили?) Здесь мы сделаем фото/видео и отправимся к водопаду Дуриан (Durian Perangin Waterfall)! Водопад протяженный и состоит из 14 небольших каскадов, вдоль которых проложена тропа с лестницей среди джунглей, беседками и навесным мостом.

Затем отправляемся в Парк дикой природы Лангкави - это заповедник животных площадью 2 гектара и тропический сад с более чем 2500 экзотическими птицами! Журавли, канарейки, страусы, эму, утки, совы, павлины, пеликаны, попугаи, птицы-носороги и фламинго. Здесь есть вольер для прогулок, и вам особенно понравится участвовать в кормлении животных, тем более они очень дружелюбные и эти милые создания еще никого не оставляли равнодушными, место, которое нравится как взрослым, так и детям) На территории обитает множество животных, включая обезьян, сурикатов, питонов, енотов, дикобразов, косуль, игуан и крокодилов.

После обеда мы вернемся в Ченанг и продолжим наслаждаться морем и солнцем.

8 день

Остров Беременной Девы

Прогуляемся по островам?)

Сегодня нас ждет морская прогулка и мы посетим несколько живописных локаций. Первая из них это Остров беременной Девы и одноименное озеро Lake of the Pregnant Maiden, которое находится в окружении гор на территории геопарка. В воде озера водятся маленькие рыбки, которых используют в процедурах экзотического рыбного массажа (fish massage). Можно опустить ноги в воду и наслаждаться рыбным массажем в природных условиях и совершенно бесплатно. Но самое главное в озере это его чудодейственные свойства!) Желающие смогут искупаться или покататься на сапах и катамаранах.

Далее нас ждет вторая остановка и это Остров Орла, но уже с другой стороны берега, здесь их несчитанное количество, абсолютно разных окрасов, подлетающих к нам максимально близко. А завершим прогулку на красивейшем пляже с лазурно-голубой и прозрачной водой локация, напоминающая остров Баунти и получим настоящее райское наслаждение. По секрету, этот остров является необитаемым))

После обеда возвращаемся к месту проживания и наслаждаемся отдыхом на пляже, теплым морем и ласковым солнцем.

9 день

Столица Куах. Закат на яхте

Назовем этот день Luxury Day! Вернее, вечер, потому что у нас с вами намечается супер-вечеринка на 2-х палубной яхте с дискотекой, джакузи, коктейлями и вкусным ужином! А вы когда-нибудь были в джакузи в открытом море? Уверены, что нет!) У вас так же будет возможность прокатиться на сапах, гидроцикле или банане)

Но в первой половине дня мы прибудем в столицу острова город Куах. Заедем в буддийский храм Wat Koh Wanararm, известный как счастливый храм Лангкави. Этот храм почитается за свою безмятежность, мир и архитектуру. Популярный фольклор также гласит, что потирание живота смеющегося Будды в этом храме приносит процветание, удачу и богатство. Изюминкой является статуя богини милосердия Kuan Yin, высеченная прямо в мраморной скале. Внутри комплекса монахи сделают для вас браслеты, а когда будут завязывать узелки, вы сможете загадать заветное желание, которое обязательно сбудется! Кроме того, территория храма интересна своим ландшафтным парком с прудами, ручьями, мостиками и красивыми растениями.

Прогуляемся по парку Легенд (Legenda Langkawi), парк не только зеленый и красивый, но имеет множество интересных тематических скульптур из малайзийских сказок, ботанический сад, беседки и шикарный вид на порт города. Здесь же находится легендарная статуя Орла символ острова Лангкави, имеющая внушительный размер. Особенно потрясающие фото получаются на закате.

Вечером возвращаемся в отель.

10 день

Трансфер в аэропорт

Наш отдых подошел к концу и сегодня мы прощаемся с прекрасным островом Лангкави.

В зависимости от времени вашего рейса, мы доставим вас в аэропорт.

Чек-аут из отеля в 11:00, в случае позднего вылета можно оставить личные вещи на ресепшен и насладиться морем и солнцем, либо поможем вам продлить свой отдых еще на несколько дней.

Прощаться будет грустно, но переполненный фотографиями телефон будет возвращать вас сюда снова и снова, а мы будем ждать вашего возвращения. Может быть, это будет Стамбул, а может Армения, тур в Калининград, в Казахстан, на Алтай, в Каппадокию или Бали, или отправиться в путешествие по южному побережью Турции)

Мы с радостью организуем для вас и ваших знакомых невероятное путешествие!

До новых незабываемых встреч, друзья!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер из/в аэропорт в рамках тура
  • Трансферы в рамках экскурсионной программы
  • Проживание в отеле 2-х местный номер (кровати раздельные) возможно 1-местное размещение за дополнительную оплату
  • Завтраки в отеле
  • Приветственный ужин в ресторане
  • Морская прогулка по мангровым лесам
  • Прогулки по островам
  • Круиз на яхте all unclusive (алкогольные напитки, ужин, дискотека, джакузи, сапы, катание на банане)
  • Входные билеты на все экскурсии по программе
  • Услуги лицензированного гида/организатора
  • Информационная поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Дополнительные экскурсии вне программы
  • Обеды и остальные ужины
  • Личные расходы
  • Алкогольные напитки
  • Стоимость международного перелета от 650 евро (зависит от сезона и города вылета), стоимость внутреннего перелета Куала Лумпур-Лангкави от 3500Р
О чём нужно знать до поездки

Оплата за тур производится в несколько этапов: предоплата 15% на площадке Ютревел. Постоплата в два этапа: 50% оплачивается в рублях в момент заключения Договора с организатором, 50% наличными в евро в первый день тура, если иное не указано в условиях Договора.

Важно! Тур состоится в составе, если группа от 2-х человек.

Визы

При въезде оформляется виза сроком действия 30 дней. Оплата не требуется. Заполнение документов: онлайн-анкета, заполняется за три дня до вылета в страну.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Олеся, однажды мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату - всё бросила и начала заниматься любимым делом: фитнес и путешествия. Опыт управленца помог
мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена на живописные локации, активности и отдых, при этом всегда безопасна. В каждой стране и городе вы будете чувствовать себя как дома. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на Планете, а особенно ярко в хорошей компании. Жду вас в путешествиях!

