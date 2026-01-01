Описание тура
Главная достопримечательность Малайзии это столица страны Куала-Лумпур и конечно остров Лангкави!)
Куала-Лумпур — это невероятное смешение этносов, их религий и культур. А ещё он считается одним из самых комфортных, доброжелательных и прогрессивных городов среди центров мирового туризма. Осмотрев пещеры Бату, мы вернёмся в центр Куала-Лумпура и побываем в его знаковых местах. Вы увидите: башни-близнецы Петронас, дворец султана Абдул-Самада, площадь Независимости и британский ж/д вокзал. Заглянете в колоритный квартал Маленькая Индия и на бурлящий Центральный рынок, посетите Национальную мечеть и китайский храм Тянь Хоу. А мы расскажем связанные с ними интересные факты.
С первого взгляда, вернее с первого пляжа, вы влюбитесь и в остров Лангкави! А пляжи здесь чистейшие, с белоснежным песком в окружении тропиков. Вода в море всегда теплая и это огромный плюс, температура воздуха тоже стабильная +28-30С. Самый настоящий тропический рай и сам остров состоит из множества красивейших архипелагов с живописной природой, окруженных Малаккским проливом и Андаманским морем с прозрачной водой от бирюзового, до голубого и зеленого цвета. Но Лангкави это не только пляжный отдых, у вас есть возможность за 7 дней пребывания на острове, объехать все топовые локации и даже немного больше:
- увидим Мангровые леса, проплыв через Kilim Geoforest Park национальный парк острова
- побываем на планете обезьян и покормим их с руки
- посетим остров Орла, а ведь эта птица является символом острова и такого количества орлов вы точно не видели!
- зайдем в пещеру к летучим мышам
- побываем на рыбной ферме и полакомимся лобстером
- заедем на Остров беременной Девы и искупаемся в горном озере
- посетим визитную карточку острова-Небесный мост Sky Bridge, к нему нас доставит канатная дорога, наслаждаясь шикарными видами с ощущением полета в облаках
- посетим столицу острова город Куах, где прогуляемся по парку Легенд и пристани с главным символом острова
- на крокодиловой ферме покормим хищников и увидим красочное шоу, желающие смогут сделать фото с ними
- поднимемся к водопадам, скрытыми от глаз среди джунглей и сможем искупаться в чистейшей воде, струящейся прямо из под земли, образуя 7 колодцев. И водопад Дуриан, к которому ведет сказочная дорога!
- красочные индусские храмы и гробницы с легендами и тайнами
- встретим закат на 2-х палубной яхте с танцами и джакузи
- посетим ночной рынок и попробуем национальную экзотическую кухню, настоящий малайзийский чай, фрэши из свежих фруктов и многое другое
- желающие смогут полетать на парашюте над проливом или прокатиться на квадроцикле вокруг архипелагов
- поднимемся на самую высокую точку острова по живописной дороге
Программа тура по дням
Привет, Куала-Лумпур
В аэропорту вас встретит сопровождающий и доставит к месту нашего проживания. Основная программа начинается в вечернее время и если вы прилетаете утром или днем, то у вас будет время прогуляться, попробовать национальную кухню и охладиться фрэшем из свежих фруктов, окунуться в местный колорит. А можно почилить в бассейне отеля на крыше и наслаждаться потрясающими видами, отдохнув после длительного перелета.
Вечером вас ждет пешая прогулка: мы посетим одну из визитных карточек города, Башни-близнецы Петронас высотой 451 метр, побываем на Телебашне, куда нас доставим поезд, парящий над городом и увидим красивейший Куала-Лумпур, практически с высоты птичьего полета… Башни находятся внутри так называемого Золотого треугольника — торгово-развлекательного сердца города со стеклянными высотками и очень зелёным Центральным парком. Здесь же мы увидим поющие фонтаны.
Посетим самое культовое место в Куала-Лумпур, которое каждый вечер после захода солнца собирает тысячи людей желающих вкусно и недорого поужинать, попробовать кухни разных азиатских стран, отведать свежайших морепродуктов и, несомненно, посмаковать дурианом, и всё это на Street Food, затем отправимся на улицу баров Changat Butik Bintang - вы окунетесь в неповторимую и красочную ночную атмосферу в самом сердце Малайзии!
Пещеры Бату и Королевский Дворец
Завтрак в отеле и отправляемся на первую локацию: Пещеры Бату — гигантский пещерный комплекс, посвященный индуистским святыням. Это настоящее чудо природы и одна из главных достопримечательностей Малайзии. В год пещеры Бату посещает почти 1,5 миллиона туристов и паломников со всего мира. Встречает путешественников золотая статуя Бога Муругана высотой 42,7 метров, а в сами пещеры ведет знаменитая разноцветная лестница с 272 ступенями.
Далее нас ждет знаменитый Дворец султана Истана Негара, который является официальной резиденцией короля Малайзии. Территория дворца — настоящий сад, украшенный клумбами, лужайками и рощами. Ворота охраняют конный и пеший караулы в живописной традиционной форме времен британской колонизации. Понаблюдать за ежедневной сменой караула у дворца собирается множество туристов. Дворец служит местом проведения официальных королевских церемоний и мероприятий на высшем уровне.
В список самый красивый китайский храм входит Храм Тянь Хоу (Thean Hou Temple). Впечатляющие крыши в китайском стиле с драконами и птицами феникс, богатая резьба и внушительные колонны, яркие краски и традиционные бумажные фонарики- это яркое место обязательно нужно посетить, что мы и сделаем!
Заедем на Площадь Независимости Merdeka Square (Dataran Merdeka), постройки напоминают нам древние мечети, с архитектурой, напоминающей арабскую сказку. Днем здесь можно сделать потрясающие кадры.
И сегодня мы посетим еще одно знаменитое и колоритное местечко Чайнатаун (Китайский квартал) здесь есть и множество храмом, различные лавки и галереи, олдскульные китайские ресторанчики лапшичные), стрит-арт, торговые центры и рынок.
После столько насыщенной прогулки отправляемся на ужин и отдыхаем в отеле.
Лангкави, мы летим
Тропический остров Лангкави, приветствует Вас!
Трансфер встретит вас в аэропорту и доставит к месту нашего проживания. Уже можно начать наслаждаться пляжным отдыхом, ведь пляж находится в двух шагах от отеля) или посетить Тц, магазинчики Duty Free, пообедать в колоритном ресторанчике.
Место проживания знаменитый район Ченанг, с длинной береговой линией, белый песок и ласковое Андаманское море, так же можно посетить местный Океанариум.
Вечером встречаемся за ужином со всей группой в одном из ресторанов на острове. Вы получите настоящее гастрономическое удовольствие!
Небесный мост Langkawi Sky Bridge
Сегодня мы посетим визитную карточку острова Небесный мост Langkawi Sky Bridge. Это чудо притягивает огромное количество туристов со всего мира и является одной из самых высоких обзорных площадок в мире! Открывающаяся панорама на море, острова, джунгли, горы завораживают своей неповторимой красотой! Можно будет любоваться окружающими пейзажами с разных ракурсов и конечно, потрясающие фото и видео вам гарантированы. К нему нас домчит за 20 минут канатная дорога, с высоты которой мы увидим живописный Водопад 7 колодцев (Seven Wells), к которому мы отправимся после посещения моста.
К водопаду ведет красивая и оборудованная эко-тропа. Приготовьтесь!) Подъем состоит из большого количества ступеней, но вы точно справитесь! На пути к нему мы посетим еще один не менее красивый водопад Telaga Tujuh, немного отдохнем и пойдем выше, где уже увидим, как из небольших бассейнов-колодцев стекают ручьи, образуя сам водопад. Кроме того, здесь можно и нужно искупаться в озерах-колодцах. Вода в них прохладная, и будет настоящим спасением от жары, да еще и после долгого подъема наверх.
После насыщенного дня мы отправимся к месту проживания и у вас будет свободное время пообедать, посетить пляж, позагорать или выбрать активности, которые предлагаются на пляже, сходить в местные магазинчики и окунуться в вечерний колорит острова.
Мангровые леса и Geoforest Park
В этот день нас ждет речная прогулка через Малаккский пролив с выходом в Андаманское море. Ощущение, что ты находишься в каком-то красочном фильме, сравнимо с Аватар-2)
Именно благодаря мангровым лесам, остров был включен в список наследия Юнеско. Ведь таких на планете всего два! Двигаясь вдоль скал и лесов, мы посетим рыбную ферму, попробуем поймать руками ската, и здесь же нас будет ждать легкий ланч во второй части прогулки. Далее отправимся в пещеру к летучим мышам, проплывем по крокодиловому гроту, посетим настоящий остров, где живут обезьянки и на расстоянии вытянутой руки увидим потрясающих орлов. И все это разнообразие природы и самого парка с разных ракурсов. Впечатления от увиденного вы будет вспоминать еще очень долго и снова потрясающие кадры (не забудьте очистить память телефона)).
Во второй половине дня возвращаемся к месту нашего проживания. Нас ждет пляжный отдых и активности на пляже. Можно посетить местные магазинчики Duty Free, вечером наслаждаемся отдыхом в местном ресторанчике.
Релакс-день
Наслаждаемся теплым морем и солнцем, нежимся на песочке и/или гуляем.
Можно посетить местный спа и подарить себе восхитительный массаж тела или стоп, на острове прекрасные мастера в этом направлении. Порекомендуем где это сделать. А можно прогуляться по кварталу, купить сувениры, зайти в Duty Free (остров Лангкави является местом беспошлинной торговли и цены здесь намного ниже, чем в аналогичных магазинах аэропорта).
Водопад Дуриан. Парк дикой природы
Этот день мы начнем с посещения еще одного пляжа - Black Sand Beach Langkawi (пляж с черным песком), купаться там нельзя, но вот сама локация выглядит впечатляюще: качели в воде, черный песок, у берега покачиваются лодочки, пальмы склоняются к песку и укрывают от знойного солнца представили?) Здесь мы сделаем фото/видео и отправимся к водопаду Дуриан (Durian Perangin Waterfall)! Водопад протяженный и состоит из 14 небольших каскадов, вдоль которых проложена тропа с лестницей среди джунглей, беседками и навесным мостом.
Затем отправляемся в Парк дикой природы Лангкави - это заповедник животных площадью 2 гектара и тропический сад с более чем 2500 экзотическими птицами! Журавли, канарейки, страусы, эму, утки, совы, павлины, пеликаны, попугаи, птицы-носороги и фламинго. Здесь есть вольер для прогулок, и вам особенно понравится участвовать в кормлении животных, тем более они очень дружелюбные и эти милые создания еще никого не оставляли равнодушными, место, которое нравится как взрослым, так и детям) На территории обитает множество животных, включая обезьян, сурикатов, питонов, енотов, дикобразов, косуль, игуан и крокодилов.
После обеда мы вернемся в Ченанг и продолжим наслаждаться морем и солнцем.
Остров Беременной Девы
Прогуляемся по островам?)
Сегодня нас ждет морская прогулка и мы посетим несколько живописных локаций. Первая из них это Остров беременной Девы и одноименное озеро Lake of the Pregnant Maiden, которое находится в окружении гор на территории геопарка. В воде озера водятся маленькие рыбки, которых используют в процедурах экзотического рыбного массажа (fish massage). Можно опустить ноги в воду и наслаждаться рыбным массажем в природных условиях и совершенно бесплатно. Но самое главное в озере это его чудодейственные свойства!) Желающие смогут искупаться или покататься на сапах и катамаранах.
Далее нас ждет вторая остановка и это Остров Орла, но уже с другой стороны берега, здесь их несчитанное количество, абсолютно разных окрасов, подлетающих к нам максимально близко. А завершим прогулку на красивейшем пляже с лазурно-голубой и прозрачной водой локация, напоминающая остров Баунти и получим настоящее райское наслаждение. По секрету, этот остров является необитаемым))
После обеда возвращаемся к месту проживания и наслаждаемся отдыхом на пляже, теплым морем и ласковым солнцем.
Столица Куах. Закат на яхте
Назовем этот день Luxury Day! Вернее, вечер, потому что у нас с вами намечается супер-вечеринка на 2-х палубной яхте с дискотекой, джакузи, коктейлями и вкусным ужином! А вы когда-нибудь были в джакузи в открытом море? Уверены, что нет!) У вас так же будет возможность прокатиться на сапах, гидроцикле или банане)
Но в первой половине дня мы прибудем в столицу острова город Куах. Заедем в буддийский храм Wat Koh Wanararm, известный как счастливый храм Лангкави. Этот храм почитается за свою безмятежность, мир и архитектуру. Популярный фольклор также гласит, что потирание живота смеющегося Будды в этом храме приносит процветание, удачу и богатство. Изюминкой является статуя богини милосердия Kuan Yin, высеченная прямо в мраморной скале. Внутри комплекса монахи сделают для вас браслеты, а когда будут завязывать узелки, вы сможете загадать заветное желание, которое обязательно сбудется! Кроме того, территория храма интересна своим ландшафтным парком с прудами, ручьями, мостиками и красивыми растениями.
Прогуляемся по парку Легенд (Legenda Langkawi), парк не только зеленый и красивый, но имеет множество интересных тематических скульптур из малайзийских сказок, ботанический сад, беседки и шикарный вид на порт города. Здесь же находится легендарная статуя Орла символ острова Лангкави, имеющая внушительный размер. Особенно потрясающие фото получаются на закате.
Вечером возвращаемся в отель.
Трансфер в аэропорт
Наш отдых подошел к концу и сегодня мы прощаемся с прекрасным островом Лангкави.
В зависимости от времени вашего рейса, мы доставим вас в аэропорт.
Чек-аут из отеля в 11:00, в случае позднего вылета можно оставить личные вещи на ресепшен и насладиться морем и солнцем, либо поможем вам продлить свой отдых еще на несколько дней.
Прощаться будет грустно, но переполненный фотографиями телефон будет возвращать вас сюда снова и снова, а мы будем ждать вашего возвращения. Может быть, это будет Стамбул, а может Армения, тур в Калининград, в Казахстан, на Алтай, в Каппадокию или Бали, или отправиться в путешествие по южному побережью Турции)
Мы с радостью организуем для вас и ваших знакомых невероятное путешествие!
До новых незабываемых встреч, друзья!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Трансфер из/в аэропорт в рамках тура
- Трансферы в рамках экскурсионной программы
- Проживание в отеле 2-х местный номер (кровати раздельные) возможно 1-местное размещение за дополнительную оплату
- Завтраки в отеле
- Приветственный ужин в ресторане
- Морская прогулка по мангровым лесам
- Прогулки по островам
- Круиз на яхте all unclusive (алкогольные напитки, ужин, дискотека, джакузи, сапы, катание на банане)
- Входные билеты на все экскурсии по программе
- Услуги лицензированного гида/организатора
- Информационная поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Дополнительные экскурсии вне программы
- Обеды и остальные ужины
- Личные расходы
- Алкогольные напитки
- Стоимость международного перелета от 650 евро (зависит от сезона и города вылета), стоимость внутреннего перелета Куала Лумпур-Лангкави от 3500Р
О чём нужно знать до поездки
Оплата за тур производится в несколько этапов: предоплата 15% на площадке Ютревел. Постоплата в два этапа: 50% оплачивается в рублях в момент заключения Договора с организатором, 50% наличными в евро в первый день тура, если иное не указано в условиях Договора.
Важно! Тур состоится в составе, если группа от 2-х человек.
Визы
При въезде оформляется виза сроком действия 30 дней. Оплата не требуется. Заполнение документов: онлайн-анкета, заполняется за три дня до вылета в страну.