10 дней
Приключения в тропиках: путешествие по Куала-Лумпуру и острову Лангкави
Джунгли, необычные пляжи и уникальные локации ждут вас в Малайзии. Проведём два дня в Куала-Лумпуре, а затем отправимся наслаждаться атмосферой острова Лангкави
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, время зависит от времени в...
22 ноя в 08:00
30 дек в 08:00
€1 650 за человека
9 дней
Города будущего, этнические кварталы и святыни: Малайзия и Сингапур вместе с экспертом-продюсером
Покататься на лодках и мотороллере, встретиться с архитектором и поучаствовать в чайной церемонии
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня
3 янв в 14:35
$6 450 за человека
9 дней
Хитросплетение архитектур, религий и культур: Малайзия и Сингапур в компании эксперта
Подняться на небоскрёбы и спуститься в пещеры, погулять по этническим кварталам и покататься на яхте
Начало: Аэропорт Куала-Лумпура, после полудня, точное врем...
3 янв в 14:00
$6 450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «В январе»
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