Полезная информация о Куала-Тренгану
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Местное время в Куала-Тренгану
03:4351
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Куала-Тренгану
|По-английски
|Kuala Terengganu
|Столица региона
|Куала-Тренгану является столицей региона
|Население города
|285 065 чел.
|Аэропорт
|Султан Махмуд TGG
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Куала-Тренгану на карте
Куала-Тренгану