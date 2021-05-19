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Полезная информация о Куала-Тренгану

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Местное время в Куала-Тренгану
03:4351
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаКуала-Тренгану
По-английскиKuala Terengganu
Столица регионаКуала-Тренгану является столицей региона
Население города285 065 чел.
АэропортСултан Махмуд TGG
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Куала-Тренгану на карте

Куала-Тренгану фото города
Куала-Тренгану

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