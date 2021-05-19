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Полезная информация о Виктории

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Местное время в Виктории
04:5104
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаВиктория
По-английскиLabuan
Столица регионаВиктория является столицей региона
Население города73 653 чел.
АэропортЛабуан LBU
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Виктория на карте

Виктория фото города
Виктория

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