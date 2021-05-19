Полезная информация о Сандакане
Что нужно знать о Сандакане: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сандакан, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сандакане
04:5115
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Сандакан
|По-английски
|Sandakan
|Население города
|392 288 чел.
|Аэропорт
|Сандакан SDK
|Часовой пояс
|Asia/Kuching
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Сандакан на карте
Сандакан