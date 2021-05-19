Всё о Сандакане

Полезная информация о Сандакане

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Местное время в Сандакане
04:5115
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаСандакан
По-английскиSandakan
Население города392 288 чел.
АэропортСандакан SDK
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота10 м. от уровня моря

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